IRW-News: E3 Metals Corp. : E3 Metals bestellt früheren Premierminister von Saskatchewan, Brad Wall, in seinen Beirat

IRW-PRESS: E3 Metals Corp. : E3 Metals bestellt früheren Premierminister von Saskatchewan, Brad Wall, in seinen Beirat

CALGARY, ALBERTA, 23. Februar 2021 - E3 METALS CORP. (TSXV: ETMC) (FWB: OU7A) (OTC: EEMMF) (das Unternehmen oder E3 Metals), ein aufstrebendes Lithiumerschließungsunternehmen und ein innovativer Marktführer für direkte Lithiumextraktionstechnologien, freut sich, Herrn Brad Wall ab 1. März 2021 in seinem Beirat begrüßen zu dürfen.

Herr Wall war bis zum Jahr 2018 zehn Jahre lang Premierminister der kanadischen Provinz Saskatchewan, wo er seine Fähigkeit, politische und wirtschaftliche Führungspersonen zusammenzubringen, konsequent unter Beweis stellte und so auf kreative Weise den wirtschaftlichen Wohlstand in der Provinz stärkte. Während seiner Amtszeit als Premierminister von Saskatchewan führte Herr Wall die Provinz in eine noch nie dagewesene wirtschaftliche Expansion, die mit einem starken Bevölkerungs- und Exportwachstum, Rekordinvestitionen in die Infrastruktur sowie der erstmaligen und anhaltenden AAA-Bonität für die Finanzen der Provinz einherging. Zusätzlich zu den zahlreichen Erfolgen, die er in seinem Amt erzielte, belegte Herr Wall während seiner Amtszeit bei den Meinungsumfragen als beliebtester Premierminister Kanadas fast durchgehend den ersten Platz.

CEO und Director Chris Doornbos meint dazu: Im Namen des Board und der Unternehmensführung von E3 freuen wir uns außerordentlich, Herrn Wall in unserem Beirat begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche energiepolitische, politische und wirtschaftliche Erfahrung auf nationaler Ebene sowie sein Geschäftssinn werden E3 Metals sehr zugute kommen, vor allem bei unseren laufenden Bemühungen, ein Lithiumprojekt mit Netto-Null-CO2-Emissionen unter Einsatz unserer geschützten Technologie der direkten Lithiumextraktion zu errichten.

Über E3 Metals Corp.

E3 Metals ist ein Lithiumerschließungsunternehmen, das in der kanadischen Provinz Alberta über eine Ressource von 7,0 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) in der vermuteten Kategorie1 verfügt und mit seinem Lithiumprojekt Clearwater einen Nettokapitalwert (Diskontsatz 8 %) von 1,1 Milliarden US-Dollar sowie einen internen Zinsfuß vor Steuern von 32 %1 bzw. einen internen Zinsfuß nach Steuern von 27 % vorweisen kann. Über den erfolgreichen Ausbau seiner DLE-Technologie in Richtung Vermarktung will E3 Metals seinem Ziel, der Herstellung von hochreinen Lithiumprodukten in Batteriequalität, gerecht werden. Mit seinen bedeutenden Lithiumressourcen und seinen innovativen Technologielösungen hat E3 Metals das Potenzial, den Markt mit Lithium aus einem der besten Rechtssysteme der Welt zu beliefern. E3 Metals arbeitet weiterhin mit seinen Partnern an der University of Alberta und am GreenCentre Canada zusammen. Nähere Informationen zu E3 Metals finden Sie unter http://www.e3metalscorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Chris Doornbos, President & CEO

E3 Metals Corp.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Chris Doornbos-

Tel: (587) 324-2775-

investor@e3metalscorp.com

Suite 2300 - 150 9th Ave SW

Calgary, AB T2P 3H9

Tel: +1 (587) 324-2775

E-Mail: investor@e3metalscorp.com

Webseite: www.e3metalscorp.com

1: Der NI 43-101-konforme technische Bericht für die vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Clearwater Lithium Projekt ist am 21. Dezember 2020 veröffentlicht worden. E3 Metals hat außerdem drei technische Berichte gemäß NI 43-101 veröffentlicht, die eine Gesamtressource von 7,0 Mio. t LCE ergeben. Die PEA-Ressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Clearwater, die 2,2 Mio. t LCE (vermutete Kategorie) identifiziert und am 21. Dezember 2020 veröffentlicht wurde; der technische Bericht für das Ressourcengebiet North Rocky (NRRA), der am 27. Oktober 2017 veröffentlicht wurde und 0,9 Mio. t LCE (vermutete Kategorie) identifiziert; und der Bericht für das Ressourcengebiet Exshaw West (EWRA), der 3,9 Mio. t LCE (vermutete Kategorie) identifiziert und am 4. Juni 2018 veröffentlicht wurde. Alle Berichte sind auf der Website des Unternehmens (www.e3metalscorp.com/technical-reports) und auf SEDAR (www.sedar.com ) verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auch auf die Ziele, Strategien, Ansichten und Absichten der Unternehmensführung beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Worten wie könnten, werden, planen, erwarten, rechnen mit, schätzen, beabsichtigen und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Unternehmensführung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen auch der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Rohstoffpreisschwankungen, die Effizienz und Machbarkeit von neu entwickelten Lithiumextraktionstechnologien, die im wirtschaftlichen Maßstab bzw. an der Sole des Unternehmens noch nicht getestet wurden oder erprobt sind, Wettbewerbsrisiken, sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten. Eine genauere Beschreibung dazu finden Sie in unseren aktuellen Berichten, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden. Die eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten wesentlich von den Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen und wir empfehlen den Lesern, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56862

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56862&tr=1

