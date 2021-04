IRW-News: EAST AFRICA METALS INC: East Africa gibt bekannt, dass die Wiederaufbereitung von Abraumhalden bei Magambazi gestartet wurde

IRW-PRESS: EAST AFRICA METALS INC: East Africa gibt bekannt, dass die Wiederaufbereitung von Abraumhalden bei Magambazi gestartet wurde

Vancouver, British Columbia - 9. April 2021 - East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM, FSE: EA1) (East Africa oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß seiner Pressemitteilung vom 27. Januar 2021 das folgende Update von seinem tansanischen Partner PMM Mining Company Limited (PMM) erhalten hat.

Die erneute Verarbeitung der Abraumhalden hat planmäßig begonnen.

Im Januar teilte PMM Mining EAM mit, dass es eine technische und metallurgische Bewertung eines Plans zur Neuverarbeitung bestehender Abraumhalden aus illegalen Bergbauaktivitäten, die zwischen 2007 und 2016 am Standort Magambazi stattfanden, durchgeführt hatte. Aktive illegale Bergbaubetriebe haben Gold aus hochgradigen Quarzadern innerhalb der Hauptzone von Magambazi gewonnen (siehe Pressemitteilung vom 27. Januar 2021).

Im Jahr 2018 untersuchte Canaco Tanzania Limited (CTL) das Volumen der Abraumhalden, die von einer Gruppe illegaler Bergleute von seinen Konzessionen abgebaut wurden, die die hochgradigen Goldadern ausbeuteten, die während eines Bohrprogramms in ihrem Lizenzgebiet durchteuft wurden.

Die letzten Abraumhalden wurden von CTL nicht beprobt; die Proben aus den Abraumhalden, die im November 2007 genommen wurden, wiesen jedoch darauf hin, dass im Erz, das aus der Lagerstätte Magambazi gewonnen wurde, eine beträchtliche Menge an Gold nicht gewonnen worden war.

Die Gold-Abraumhalden enthalten geschätzte 32.000 Tonnen mit unbestimmbaren Gehalten und metallurgischen Gewinnungsraten. Das Verarbeitungsschema sieht vor, dass die Tailings erneut gemahlen werden, um das verbleibende freie Gold weiter freizulegen, gefolgt von einer Behandlung durch einen Gravitationskreislauf und schließlich durch eine CIP-Anlage (Carbon in Pulp).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57787/EAMMediaReleaseMagmbaziProjectInitiatioFinal(002)_DE_PRcom.001.png

*Neu installierte Verarbeitungsanlage

Bergbau- und Standortentwicklung

Die Liegenschaft Handeni - die Mine Magambazi

Die Magambazi Mine:

Die Mine Magambazi befindet sich im aufstrebenden Goldgebiet Handeni im Osten Tansanias, 180 Kilometer nordwestlich von Daressalam und 140 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Tanga. Das Konzessionsgebiet Magambazi besteht aus zwei Bergbaulizenzen (die 9,9 Quadratkilometer umfassen) und zwei Schürflizenzen, was einer Gesamtfläche von rund 93 Quadratkilometern entspricht. Eine erste Mineralressourcenschätzung für Magambazi wurde am 15. Mai 2012 bekanntgegeben (siehe Pressemitteilung von Canaco Resources vom 15. Mai 2012). Unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 Gramm pro Tonne Gold enthält Magambazi schätzungsweise eine angedeutete Mineralressource von 15,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 Gramm pro Tonne Gold, die 721.300 Unzen enthält, sowie eine vermutete Mineralressourcenschätzung von 6,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,36 Gramm pro Tonne Gold, die 292.400 Unzen enthält.

Die Grubenwände und der Cutoff-Gehalt von 0,50 Gramm pro Tonne Gold, die zur Berechnung der ersten Ressource bei Magambazi verwendet wurden, ergaben eine Goldpreisprognose von USD1.250 pro Unze für 2012.

Die Magambazi-Transaktion:

Die Transaktion umfasst:

1. Während der Lebensdauer der Mine unter Berücksichtigung der Bergbau-Vermögenswerte wird PMM gemäß einem Goldkaufabkommen 30% des produzierten Goldes an EAM zum Preis der Produktionskosten plus 15% der Produktionskosten verkaufen. Die Kosten für die Goldproduktion sind die tatsächlichen Bergbau- und Verarbeitungskosten sowie die Kosten für die Schmelzung, Raffination, den Transport und die Lizenzgebühren von Drittanbietern abzüglich Nebenprodukte.

2. PMM verpflichtet sich, im ersten Jahr der Inbetriebnahme des Betriebs mindestens 10.000 Unzen, im zweiten Jahr 20.000 Unzen, im dritten Jahr 30.000 Unzen und danach mindestens 40.000 Unzen pro Jahr zu produzieren.

3. Falls PMM die Mindestproduktion in einem Jahr nicht erreicht, wird EAM wie folgt kompensiert: Wenn im ersten Jahr die Mindestproduktion nicht erreicht wird, zahlt PMM USD200.000, USD400.000 im zweiten Jahr, USD600.000 im dritten Jahr und USD700.000 pro Jahr für alle folgenden Jahre, in denen die Mindestproduktion nicht erreicht wird.

Andrew Lee Smith, Präsident und CEO von East Africa, sagte: Die Inbetriebnahme des Bergeprojekts bei Magambazi ist ein wichtiger Meilenstein für East Africa Metals und markiert den Beginn eines Prozesses, der im Jahr 2021 erstmals Einnahmen für das Unternehmen generieren kann.

Über East Africa Metals

Zu den Hauptaktiva des Unternehmens zählen eine Nettogewinnbeteiligung von 30 % an den Minen Mato Bula und Da Tambuk (zusammen das Konzessionsgebiet Adyabo) sowie eine Projektbeteiligung von 70 % am polymetallischen VMS-Explorationsprojekt Harvest in der Region Tigray in Äthiopien. Zusätzlich steht dem Unternehmen eine Nettoertragsbeteiligung (SRI) von 30 % am Bergbaubetrieb Magambazi in der Region Tanga in Tansania zu.

Die Minen Mato Bula und Da Tambuk liegen vier Kilometer voneinander entfernt und werden gleichzeitig erschlossen. Die Erschließung der Bergbaubetriebe soll im zweiten Quartal 2021 beginnen.

East Africa hält auch weiterhin die Explorationsrechte an Teilen der Konzessionsgebiete außerhalb der Bergbaulizenzen Mato Bula, Da Tambuk und Terakimti in allen äthiopischen Projekten und geht davon aus, dass die Explorationsbohrungen zur Erprobung von vorrangigen Zielgebieten im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2021 aufgenommen werden.

EAM hat seit 2005 66,8 Millionen US-Dollar in die Exploration in Afrika investiert und Ressourcen im Umfang von insgesamt 2,8 Millionen Unzen Gold und Goldäquivalent identifiziert, was Entdeckungskosten von im Schnitt 24 US-Dollar pro Unze entspricht.

Zu den aktuellen globalen Projektressourcen, die von EAM identifiziert wurden, gehören:

Projektressourcen (Au + Auäqu Metall Unzen)

Projekt Kategorie Au +Auäqv Unzen

Projekt Adyabo, angedeutete446.000

Äthiopien R.

(EAM 30% am

Nettogewinnanteil)

vermutete 551.000

R.

Projekt Harvest, angedeutete469.000

Äthiopien R.

(EAM = 70%

Projektanteil)

vermutete 426.000

R.

Projekt Handeni, Tansangedeutete721.000

ania R.

(EAM = 30% Streaming

Royalty-

Anteil)

vermutete 292.000

R.

*Nähere Einzelheiten finden Sie in der beiliegenden

Tabelle zu den Projektressourcen von East

Africa Metals

Andrew Lee Smith, P.Geo., C.E.O., eine qualifizierte Person gemäß den Definitionen von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nick Watters, Business Development

Tel: +1 (604) 488-0822

E-Mail: nwatters@eastafricametals.com

Website: www.eastafricametals.com

