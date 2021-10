IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyonds Portfolio-Unternehmen Daydream Drinks gewinnt im Einzelhandel deutlich an Zugkraft

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyonds Portfolio-Unternehmen Daydream Drinks gewinnt im Einzelhandel deutlich an Zugkraft

Vancouver, B.C. - 18. Oktober 2021 Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder Unternehmen), ein Investment-Emittent, der sich auf den globalen Sektor pflanzlicher und alternativer Lebensmittel konzentriert, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen Daydream Drinks den Vertrieb an mehrere anerkannte Einzelhandels- und Food-Service-Marken wie Sobeys, Choices Market, Metro Ontario, Chopped Leaf und Farm Boy gesichert hat. Darüber hinaus sind die Produkte seit Kurzem auch in 170 ausgewählten Loblaws- und Superstores-Geschäften in ganz Kanada erhältlich.

Daydream hat im Food-Service Fuß gefasst und ist eine Partnerschaft mit Sysco und Chopped Leaf eingegangen, um seine Produkte an 37 Standorten von Chopped Leaf in ganz British Columbia zu vertreiben.

Dieser frühe Erfolg von Daydream ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass das Unternehmen auf dem richtigen Kurs ist, bei den Verbrauchern gut ankommt und auf dem besten Weg ist, den Vertrieb in über 1000 Einzelhandelsgeschäften zu sichern, so Michael Aucoin, CEO von Eat Beyond. Auch das zunehmende Interesse vonseiten des Food-Service ist für die Marke ein spannender Meilenstein, der das Produkt für Verbraucher noch breiter zugänglich macht und eine größere Bekanntheit ermöglicht.

Daydream ist ein in Ontario niedergelassener Getränkehersteller, der sich dadurch auszeichnet, dass er Kanadas erstes kohlensäurehaltiges Wasser mit Hanfextrakten und Adaptogenen entwickelt hat. Daydream hat Pionierarbeit geleistet mit einem funktionellen Getränk mit pflanzlichen Kräutern, das ohne Zucker, Chemikalien oder Koffein hergestellt wird, nur 10 Kalorien hat und das natürliche endokrine System des Körpers unterstützt, indem es Energie, Konzentration und geistige Schärfe steigert.

Daydream hat sich als erstes Getränk seiner Art in Kanada einen Namen gemacht. Dies ist ein hervorragendes Beispiel für eine Marke, die ihren Finger am Puls des Markts hat und ein innovatives Produkt geschaffen hat, für das sich Verbraucher begeistern können, sagte Michael Aucoin, CEO von Eat Beyond. Der Fokus des Unternehmens auf die Schaffung einer starken Marke und einer engagierten Gemeinschaft für seine Produkte hat sich ebenfalls ausgezahlt. Die visuell ansprechenden Dosen und die einzigartige Sprache der Marke heben das ohnehin schon fantastische Produkt auf ein neues Niveau. Ich denke, wir können von Daydream weiterhin Großes erwarten.

Gemäß einem von Fior Markets im Mai 2021 veröffentlichten Bericht wird der globale Markt für funktionelle Getränke zwischen 2020 und 2028 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,08 % von 125,39 Mrd. US-Dollar auf 216,7 Mrd. US-Dollar wachsen.

Updates zu Daydream können hier abonniert werden: https://drinkdaydream.com/

Updates zu Eat Beyond Global können hier abonniert werden: https://eatbeyondglobal.com/contact/

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Finden Sie Eat Beyond in den sozialen Medien unter LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook

Medienanfragen richten Sie bitte an: Brittany@Exvera.com

Investmentanfragen richten Sie bitte an: Info@Eatbeyondglobal.com

Nähere Informationen erhalten Sie über Michael Aucoin unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (604) 416-4099

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "anstreben", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im Prospekt und in den diesem beigefügten Anhängen beschrieben, die auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Gesetze verlangen dies.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62066

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62066&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.