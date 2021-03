IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Just, ein Portfolio-Unternehmen von Eat Beyond erhält neue Finanzmittel in Höhe von 200 Millionen US-Dollar

Vancouver, B.C., Kanada - 25. März, 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Eat Just (Eat Just) soeben eine neue Finanzierungsrunde mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 200 Mio US-Dollar abgeschlossen hat. Eat Just hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 mehr als 650 Millionen Dollar aufgebracht und hat eine Bewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar erreicht.

Eat Just nutzt bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien für das Erschaffen gesunder und nachhaltiger Nahrungsmittel. Die fachliche Kompetenz des Unternehmens reicht von der Funktionalisierung von Pflanzenproteinen bis hin zur Kultivierung von Tierzellen und wird von einem erstklassigen Team mit Wissenschaftlern und Köchen aus mehr als einem Dutzend verschiedener Forschungsbereiche getragen. Die Produkte von Eat Just sind in mehr als 20.000 Einzelhandelsfilialen und an 1000 Foodservice-Standorten erhältlich.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde für die 200 Mio US-Dollar von dem Staatsfonds Qatar Investment Authoritym (QIA) geleitet, flankiert von der private Investmentfirma Charlesbank Capital Partners und von Vulcan Capital, dem Investitionsarm von Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Paul G. Allen.

Mit diesen Finanzmitteln sollen der Forschungs- und Entwicklungsbereich des Unternehmens gefördert, die kommerzielle Produktion verbessert und die Präsenz der Marke Eat Just auf internationaler Ebene gestärkt werden. Eat Just hat erst vor kurzem Partnerschaften mit einer führenden Schnellrestaurantkette in China und mit Peet's Coffee in den Vereinigten Staaten geschlossen, um über diese Firmen sein Produkt JUST Egg anzubieten. In Kanada ist JUST Egg in mehr als 1000 Läden erhältlich, die sich unter anderem im Besitz bedeutender Einzelhandelsunternehmen befinden, und plant die Expansion in den Foodservice mit Restaurantketten wie beispielsweise Copper Branch, einer kanadischen Kette die ausschließlich pflanzlich basierte Speisen anbietet. Bis heute hat Eat Just das pflanzliche Äquivalent von 100 Millionen Eiern verkauft.

Gegen Ende des Jahres 2020 sicherte sich Eat Just die weltweit erste behördliche Zulassung für echtes, direkt aus tierischen Zellen erzeugtes, hochwertiges Fleisch für den menschlichen Verzehr und ging nur wenige Wochen später in die Annalen ein, als sein aus Kulturen gewonnenes Hühnerfleisch der Marke GOOD Meat zum ersten Mal den Gästen serviert und verkauft wurde.

Wir sind hocherfreut über diese anhaltende Dynamik bei Eat Just. Ihre aus Zellen kultivierten Hühnerfleischprodukte der Marken JUST Egg und GOOD Meat sind echte Bahnbrecher in diesem neuen Markt und die Verbraucher sind absolut begeistert, sagt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkt unserer Unternehmensgeschichte. Die Lebensmittelproduktion könnte sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts umfänglich verändern und ganz neue Formen annehmen, wenn Unternehmen wie Eat Just weiterhin wegweisende, nachhaltige Lösungen für unseren zukünftigen Nahrungsmittelbedarf entwickeln.

JUST Egg enthält ein dem normalen Ei vergleichbares Protein, aber kein Cholesterin und weniger gesättigte Fettsäuren. Das Verfahren kappt den Bedarf an Land, Wasser und Kohlenstoff für die Eierproduktion und macht JUST Egg zu einer nachhaltigen und für den Planeten und den Verbraucher gesünderen Alternative.

Über Eat Just, Inc.

Eat Just ist ein Unternehmen für Lebensmitteltechnologie, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu Lebzeiten ein gesünderes, sichereres und nachhaltigeres Lebensmittelsystem aufzubauen. Die fachliche Kompetenz des Unternehmens reicht von der Funktionalisierung von Pflanzenproteinen bis hin zur Kultivierung von Tierzellen und wird von einem erstklassigen Team mit Wissenschaftlern und Köchen aus mehr als einem Dutzend verschiedener Forschungsbereiche getragen. Eat Just hat die am schnellsten wachsende Eiermarke Amerikas erfunden - ein ausschließlich aus Pflanzen hergestelltes Produkt - und das weltweit erste Fleisch erzeugt, das aus tierischen Zellen und nicht durch das Schlachten von Vieh gewonnen wird. Das Unternehmen wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen (Most Innovative Companies) ausgezeichnet, rangiert bei Entrepreneurs unter den 100 Brilliant Companies, wurde von CNBC als Disruptor 50 und vom Weltwirtschaftsforum als technologischer Vorreiter gewürdigt. Das Produkt JUST Egg wurde von Popular Science bei den 100 Greatest Innovations und von Fast Company bei den World Changing Ideas eingereiht, und das geschichtsträchtige Debüt von GOOD Meat wurde von The Guardian, Vox und WIRED als einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüche des Jahres 2020 bezeichnet. Weitere Informationen zu JUST Egg finden Sie unter https://ju.st. Weitere Informationen zu GOOD Meat finden Sie unter http://goodmeat.co

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

