IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition unterzeichnet wichtige Marketingvereinbarungen mit Tori Spelling, Kids with Food AllergiesTM und dem Plant-Based Network

Partnerschaften ebnen den Weg, um Millionen weiterer amerikanischer Familien zu erreichen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59452/ELSE_PR_1360721_DEPRcom.001.png

VANCOUVER, BC (Kanada), 13. Juli 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder Unternehmen), ein Unternehmen für pflanzenbasierte Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, freut sich, die folgende Aktualisierung seiner Marketingaktivitäten bekannt geben zu können.

Influencer-Aktivitäten

Else ist erfolgreich eine Influencer-Partnerschaft mit der Schauspielerin, Mutter, Autorin und Do-It-Yourself-Heimwerkerin Tori Spelling eingegangen. Tori, von deren fünf Kindern zwei an Laktoseintoleranz leiden, ist eine überzeugte Befürworterin der Marke Else. Ihr erstes Video für die Bio-Marke Else erreichte in den ersten 24 Stunden beeindruckende 100.000 Aufrufe. Tori wird die Marke in den kommenden Wochen weiterhin mit zusätzlichen Inhalten unterstützen.

Darüber hinaus hat Else erfolgreich Partnerschaften mit Ali Fedotowsky und Jade Liz Tolbert geschlossen, die durch die ABC-Hit-Show The Bachelor berühmt wurden. Else hat bereits mit beiden als Partner zusammengearbeitet und dabei erfolgreich Umsätze gesteigert und Hunderttausende von Impressions erzielt. Das Unternehmen hat außerdem eine neue Partnerschaft mit Carly Waddell, Mutter, Sängerin, YouTuberin und ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, abgeschlossen, in deren Rahmen Waddell im Juli Markeninhalte auf Instagram einstellen wird.

Wir freuen uns sehr, dass wir Tori und Carly sowie Jade und Ali wieder als Teil unserer Else-Familie haben, meinte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. Alle vier sind starke, erfolgreiche Frauen und Mütter, die für ihre Kinder eine auf Vollwertkost basierende Ernährung ohne Zusatzstoffe suchen, die wirklich einzigartig ist, fügte sie hinzu.

Markenpartnerschaften

Das Unternehmen hat sich außerdem für das dritte Quartal integrierte Markenpartnerschaften mit wichtigen Plattformen gesichert, um sein Marketing weiter zu unterstützen und Hunderttausende zusätzliche Familien in den USA und darüber hinaus zu erreichen.

Plant-Based Network (PBN): Else hat mit dem Plant-Based Network eine Vereinbarung unterzeichnet und wird im dritten und vierten Quartal dieses Jahres Markenwerbung in Form von Fernsehwerbung auf PBN sowie Platzierungen in digitalen Printmedien schalten. Dadurch wird die Reichweite von Else Nutrition unter anspruchsvollen Familien in ganz Nordamerika, die sich pflanzenbasiert ernähren, gezielt gesteigert. Das Plant-Based Network, laut TVStartup eines der am schnellsten wachsenden Netzwerke, ist ein TV- und Medienunternehmen für Lifestyle und Unterhaltung, das verschiedenen Mainstream-Zielgruppen eine pflanzenbasierte Lebensweise näher bringt, darunter Omnivoren, Flexitarier, Vegetarier und Veganer sowie Menschen, die einfach weniger Fleisch konsumieren möchten.

Kids With Food Allergies (KFA): Else hat auch eine Vereinbarung mit KFA unterzeichnet. Im Rahmen des Programms, das für das dritte Quartal geplant ist, wird ein spezieller Newsletter an die KFA-Datenbank von über 70.000 Familien mit Kindern, die an Lebensmittelallergien leiden, verschickt. Außerdem werden auf der KFA-Website gesponserte Blog-Inhalte veröffentlicht. Kids With Food Allergies (KFA) ist Teil der Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA), der ältesten und führenden gemeinnützigen Asthma- und Allergie-Organisation der USA. Schätzungen gehen davon aus, dass eines von 13 Kindern mit einer Form von Lebensmittelallergie lebt.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder schaffte es im vergangenen Herbst bei Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung als Bestseller auf Platz Eins. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Childrens Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Childrens Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Erin Jundef

Brilliant PR

erinj@brilliantprm.com

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel.: +972(0)3-6445095

Herr Sokhie Puar, Director von Else Nutrition

E-Mail: sokhiep@elsenutrition.com

Tel.: 604-603-7787

Kontakt für Anleger in den USA

Lytham Partners, LLC

Herr Ben Shamsian

New York | Phoenix

E: shamsian@lythampartners.com

T: 646-829-9701

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es aufgrund von COVID 19 zu keinen Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass der Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvertrag mit dem Unternehmen nicht aufgelöst wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59452

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59452&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2902571041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.