IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty nimmt strategische Investition in Ensero Solutions vor

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2020 (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer strategischen Investition in Höhe von USD 3,79 Millionen in Ensero Holdings, Inc., eine private Kapitalgesellschaft mit Sitz in Delaware, bekannt zu geben. Ensero Holdings, Inc., operiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Ensero Solutions, Inc. (Ensero), früher bekannt als Alexco Environmental Group (AEG), die früher als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Alexco Resource Corp. (Alexco) für Umweltdienstleistungen tätig war. Ensero ist ein erfolgreiches und stetig wachsendes Umweltberatungsunternehmen mit Fokus auf der Wiedernutzbarmachung von Bergbauflächen und der Umsetzung von innovativen Sanierungstechnologien in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Investment von EMX in Ensero ermöglicht dem Unternehmen einen positiven Cashflow durch eine Dividende und andere Zahlungen in Höhe von insgesamt USD 8,54 Millionen über sieben Jahre und einen Eigenkapitalanteil von 7,5 % sowie durch die Schaffung einer Basis für eine strategische Allianz zur Identifizierung von Mineralliegenschaften zum Erwerb, zur Sanierung und zum anschließenden Verkauf.

Übersicht über die geschäftlichen Bedingungen. Im Folgenden werden die geschäftlichen Bedingungen der strategischen Investition von EMX in Ensero (der Vertrag) zusammengefasst (sämtliche Dollar-Beträge beziehen sich auf USD):

- EMX erhält Vorzugsaktien von Ensero im Wert von $ 3,62 Millionen, was 65 % der Vorzugsaktien von Ensero entspricht, und zwar mit einer jährlichen Dividende von 6 %, die über eine Laufzeit von sechs Jahren in vierteljährlichen Teilbeträgen gezahlt wird. Die jährlichen Dividenden der Vorzugsaktien belaufen sich insgesamt auf $ 1,30 Millionen, die in den Jahren eins bis sechs des Vertrags an EMX zu zahlen sind.

- Beginnend im Jahr sechs werden die Vorzugsaktien in acht gleichen vierteljährlichen Zahlungen in der Gesamthöhe des doppelten Kapitalbetrags (d. h. $ 3,62 Millionen) zurückgekauft. Im Vertrag werden die acht Zahlungen wie folgt kategorisiert:

- Zahlung einer Bonusdividende im Jahr sechs im Wert des ursprünglichen Kapitalbetrags, zahlbar in vier gleichen Teilzahlungen, und

- Rückkauf der Vorzugsaktien im Jahr sieben in Höhe des ursprünglichen Kapitalbetrags, zahlbar in vier gleichen Teilzahlungen.

Die Bonusdividende und der Rückkauf der Vorzugsaktien belaufen sich auf insgesamt $ 7,24 Millionen, die in den Jahren sechs und sieben des Vertrags an EMX zu zahlen sind.

- EMX erhält $ 171.000 in Form von Stammaktien, was einer Beteiligung von 7,5 % an Ensero entspricht. Für die ersten beiden Jahre des Vertrags werden Verwässerungsschutzbestimmungen angewandt. EMX Royalty kann beginnend ab Jahr zehn des Vertrags aufgrund einer einvernehmlich vereinbarten Bewertung eine Put-Option gegenüber Ensero ausüben.

Die Investition des Unternehmens in Höhe von $ 3,79 Millionen in Ensero bringt Gesamtzahlungen an EMX in Höhe von $ 8,54 Millionen über einen Zeitraum von sieben Jahren mit sich, wobei EMX eine bedeutende Beteiligung an Ensero in Form von Stammaktien hält.

Übersicht über die strategische Allianz. Als eine weitere Komponente der strategischen Investition des Unternehmens in Ensero haben EMX und Ensero (die Unternehmen) eine Vereinbarung über eine strategische Allianz (die strategische Allianz) unterzeichnet. Im Rahmen der strategischen Allianz kooperieren die Unternehmen im Hinblick auf die Identifizierung und den möglichen Erwerb von Mineralliegenschaften mit Explorations- und Entwicklungspotenzial sowie Umweltbeeinträchtigungen mit der Absicht, diese Liegenschaften zu sanieren und anschließend zu verkaufen, und zwar unter Rückgriff auf Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles) oder sonstige geschäftliche Vereinbarungen. Die strategische Allianz zwischen EMX und Ensero unterstützt auf einzigartige Weise die Kombination aus den fundierten Kenntnissen von EMX im Bereich historischer Bergbaureviere in den USA und Kanada und der Expertise von Ensero im Bereich Bergbausanierung, um das Potenzial von Bergbaualtlasten zu erschließen.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange und der NYSE American Exchange notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Über Ensero. Ensero ist aus dem Erwerb der Konzerngesellschaft AEG von der Muttergesellschaft Alexco Resource Corp durch die Geschäftsleitung der Alexco Environmental Group entstanden. Ensero ist ein Umweltberatungs- und Umweltsanierungsunternehmen mit besonderem Know-how in den Bereichen Umweltprüfungen, aktive/passive Wasseraufbereitung, mikrobiologische Untersuchungen, radiologische Dienstleistungen und umfassende Sanierungsleistungen für die Bergbauindustrie und andere Industriezweige. Ensero beschäftigt mehr als 90 Experten in sechs Niederlassungen in ganz Nordamerika.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und Chief Executive Officer--

Tel: (303) 979-6666

Dave@EMXroyalty.com

Scott Close

Director of Investor Relations

Tel: (303) 973-8585

SClose@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations (Europa)

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. Dezember 2018 endende Jahr (MD&A) und im zuletzt eingereichten Formular 20-F für das am 30. September 2019 endende Quartal angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, Formular 20-F und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

