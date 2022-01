IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver lanciert Nachhaltigkeitsstrategie mit Dreijahreszielen

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver lanciert Nachhaltigkeitsstrategie mit Dreijahreszielen

VANCOUVER, British Columbia, 6. Januar 2022 -- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) stellt seine neue Nachhaltigkeitsstrategie vor. Sie legt Prioritäten, Maßnahmen und Ziele für die nächsten drei Jahre fest, die sich auf drei Säulen konzentrieren: Menschen, Planet und Geschäft. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben.

Diese erneuerte Strategie ist Teil des mehrjährigen Transformations- und Wachstumsplans des Unternehmens und zeigt die entscheidende Rolle, die führende Bergbauunternehmen wie Endeavour Silver bei der Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit spielen können.

Endeavour Silvers Nachhaltigkeitsstrategie 2022-2024 steht im Einklang mit unserer Kulturphilosophie Endeavour Cares, die ein starkes Engagement der Geschäftsleitung und des Teams für nachhaltige Praktiken widerspiegelt. Endeavour wird regelmäßig und transparent über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in seinem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht berichten, der auf der Website https://edrsilver.com/sustainability/overview/ verfügbar ist.

Wir legen die Messlatte für uns selbst höher, sagt Dan Dickson, CEO. Wir wollen unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen vertiefen und unsere Leistungen in den Bereichen verbessern, die für unsere Stakeholder und unser Geschäft am wichtigsten sind. Das sind Bereiche, in denen wir unsere Energie kanalisieren, unsere Investitionen erhöhen und unsere Anstrengungen verstärken, um bedeutende Fortschritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu erzielen.

Die umfassende Strategie skizziert Schlüsselinitiativen für die Jahre 2022-2024, die sich auf drei Säulen mit klaren Zielen stützen. Zu den Highlights zählen:

1. Steigerung der positiven sozialen Auswirkungen für die Menschen:

- Erreichen von null Todesopfern und Verringerung der Unfallrate.

- Aufbau eines integrativen Teams durch Erhöhung des Frauenanteils über den Branchendurchschnitt hinaus auf 16 % in der Belegschaft und 25 % in Führungspositionen(1)

- Anstreben von Investitionen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar über drei Jahre zur Unterstützung lokaler Bedürfnisse in Gemeinden in Mexiko.

2. Verbesserung der Umweltverantwortung für unseren Planeten:

- Verringerung von Endeavours Emissionsintensität von Jahr zu Jahr und Entwicklung eines Plans zur Reaktion auf Klimarisiken, einschließlich der Berichterstattung über klimabezogene Risiken und Chancen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD).

- Beibehaltung der Null-Tailings-Spills und weitere Angleichung der Praktiken an den neuen globalen Industriestandard für die Tailings-Handhabung über den gesamten Lebenszyklus der Tailings-Anlage.

- Erhöhung der Anzahl und Überlebensrate der jährlich gepflanzten Bäume.

3. Führung eines gesunden, langfristigen Unternehmens:

- Ausweitung der Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG).

- Fortsetzung des Aufbaus einer Kultur der Fürsorge durch verbesserte Schulungen für Mitarbeiter und Auftragnehmer und schnellere Lösung von Anliegen, die über unseren Beschwerdemechanismus vorgebracht werden.

- Ausweitung der ESG-Kriterien in unserem Lieferantenbewertungssystem und Gewährleistung, dass alle Lieferanten den Verhaltenskodex des Unternehmens einhalten.

(1). Die Ziele entsprechen dem Durchschnitt der Bergbauindustrie im Jahr 2021, wie von der mexikanischen Bergbaukammer (CAMIMEX) berichtet.

Seit den Anfängen dieses Unternehmens haben wir alles, was wir getan haben, mit einem Nachhaltigkeitsbarometer gemessen, sagt Brad Cooke, Executive Chairman of the Board. Dieser Ansatz hat uns bei unserer Mission angetrieben, qualitativ hochwertige Silberminen zu finden, zu bauen und zu betreiben, und zwar auf eine verantwortungsvolle Art und Weise, die Werte für alle Beteiligten schafft. Auf dieser Grundlage hilft uns unsere neue Nachhaltigkeitsstrategie, unsere Philosophie und unsere Tätigkeiten auf die nächste Stufe zu heben.

Um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen des Unternehmens zu greifbaren Ergebnissen führen, erklärt Ken Pickering, unabhängiger Board Director und Vorsitzender des Nachhaltigkeitsausschusses: Unsere Nachhaltigkeitsstrategie legt konkrete Ziele fest, die durch disziplinierte Überwachungs- und Berichterstattungsprozesse unterstützt werden, um unsere Leistung zu bewerten und uns weiterhin auf diese Aktivitäten zu konzentrieren.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran, wobei die Finanzierung und die endgültigen Genehmigungen noch ausstehen, und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko, Chile und den USA, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Nachhaltigkeitsstrategie von Endeavour, die erwartete Leistung im Jahr 2021, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und am Produktionsniveau, den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S. E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von Endeavour, seine Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen, den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

