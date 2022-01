IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver wird das Projekt Pitarrilla erwerben, eines der größten nicht entwickelten Silberprojekte der Welt¹, und nutzt dabei die regionale Plattform und die Betriebserfahrung in Mexiko

VANCOUVER, British Columbia, 13. Januar 2022 - Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (TSX: EDR, NYSE: EXK) hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb des Projekts Pitarrilla (Pitarrilla) im mexikanischen Bundesstaat Durango geschlossen. Das Unternehmen wird alle emittierten und ausstehenden Aktien von SSR Durango, S.A. de C.V. (die Transaktion) von SSR Mining Inc. (NASDAQ/TSX: SSRM; ASX: SSR) (SSR Mining) für einen Gesamtbetrag von 70 Mio. Dollar und eine 1,25%ige NSR- Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty, Verhüttungsabgabe) erwerben. Alle Verweise auf Dollar ($) in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf US-Dollar (USD).

Pitarrilla ist ein großes nicht entwickeltes Silber-, Blei- und Zinkprojekt, das sich 160 Kilometer nördlich von Durango City im Norden Mexikos befindet. Das Konzessionsgebiet Pitarrilla erstreckt sich über 4.950 Hektar in fünf Konzessionen und verfügt über eine bedeutende Infrastruktur mit direktem Zugang zu Versorgungseinrichtungen. SSR Mining reichte einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Pitarrilla Project datiert mit 14. Dezember 2012 (der technische Bericht 2012) ein. Der technische Bericht 2012 enthielt eine Machbarkeitsstudie, die eine große, hauptsächlich im Tagebauverfahren betriebene Mine und eine Mineralressourcenschätzung beschrieb, die von SSR Mining für sein Jahresinformationsblatt für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (das AIF 2020 von SSR Mining) aktualisiert wurde (zusammen die historische Schätzung)2.

Der Erwerb von Pitarrilla, einem der größten nicht entwickelten Silberprojekte der Welt1, beschleunigt unsere Vision, ein großer führender Silberproduzent zu werden, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer von Endeavour. Wir verfügen jetzt über eine enorme Wachstumspipeline, die neben Pitarrilla auch die Projekte Terronera und Parral umfasst, und das in einem Land, in dem wir über umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse verfügen. Während Terronera das nächste Projekt ist, das entwickelt werden soll, gehen wir davon aus, dass Pitarrilla ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios sein wird und möglicherweise Vorrang vor der Weiterentwicklung von Parral hat. Wir werden in der Lage sein, eine solche Entscheidung zu treffen, sobald wir weitere Bohrungen niedergebracht und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Größenordnungen und Optionen für die Produktion analysiert haben.

Gesamte Gegenleistung

Der bei Abschluss der Transaktion zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 70 Millionen Dollar, bestehend aus Endeavour-Aktien im Wert von 35 Millionen Dollar und weiteren 35 Millionen Dollar in bar oder in Form von Endeavour-Aktien, je nach Wahl von SSR Mining und mit Zustimmung von Endeavour. Die Anzahl der zu emittierenden Endeavour-Aktien basiert auf einem angenommenen Preis von 4,0805 Dollar pro Aktie, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien von Endeavour an der New York Stock Exchange (NYSE) während der letzten zehn Geschäftstage vor dem Datum der Unterzeichnung des endgültigen Abkommens entspricht. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Datum des Abschlusses.

SSR Mining wird auf Pitarrilla eine NSR-Lizenzgebühr von 1,25 % einbehalten. Endeavour wird entsprechende Rechte haben, die NSR-Lizenzgebühr zu erwerben, falls SSR Mining diese verkaufen möchte.

Jegliche Barkomponente wird aus dem Kassenbestand beglichen werden. Zum 30. September 2021 verfügte Endeavour über 101 Millionen Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie 129 Millionen Dollar an Working Capital.

Strategische Gründe für die Akquisition

- Erwerb eines der größten nicht entwickelten Silberprojekte der Welt

- Wie im technischen Bericht 2012 beschrieben und im AIF 2020 von SSR Mining aktualisiert, verfügt Pitarrilla über die folgende Mineralressourcenschätzung, die von Endeavour als historische Schätzung behandelt wird3:

- eine nachgewiesene und angedeutete Mineralressource (Tagebau und Untertagebau) von 525,27 Millionen Unzen (oz) Silber (Ag) in 164,79 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 99,1 Gramm pro Tonne (g/t) Ag.

- eine vermutete Tagebau-Ressource von 21,21 Millionen Unzen Ag in 8,52 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 77,4 g/t und eine vermutete Untertage-Ressource von 5,46 Millionen Unzen Ag in 1,23 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 138,1 g/t.

- Zum Vergleich: Endeavour Silver verfügt über die folgenden Mineralreserven und Ressourcenschätzungen4, die in seinem Jahresbericht für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr angegeben sind:

- eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 86,3 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) aus 6,99 Millionen Tonnen mit 380 g/t AgÄq.

- eine nachgewiesene und angedeutete Mineralressource von 43,7 Mio. Unzen AgÄq in 4,40 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 309 g/t AgÄq.

- eine vermutete Mineralressource von 87,13 Mio. Unzen AgÄq in 8,04 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 337 g/t AgÄq.

- Pitarrilla nutzt die Plattform und Erfahrung von Endeavour im bergbaufreundlichen Mexiko

- Die Akquisition passt hervorragend zum erfahrenen regionalen Team von Endeavour, das auf eine solide Erfolgsbilanz in den Bereichen Entwicklung, Exploration und Untertagebau zurückblicken kann.

- Wertsteigernde Akquisition zu einer attraktiven Bewertung

- Sobald eine aktuelle Ressource definiert ist, wird erwartet, dass Pitarrilla auf Basis der Kennzahl der Silberäquivalent-Ressource pro Aktie eine beträchtliche Wertsteigerung erfahren wird - wir erwarten die Bekanntgabe einer aktuellen Ressource im Jahr 2022.

- Endeavour erwartet, dass es ein erhebliches Silber-Engagement, ein Silber-Beta und Handelsmultiplikatoren beibehalten wird.

- Pitarrilla bietet zusätzliche Optionen in einem Umfeld steigender Silberpreise.

- Verbesserung der attraktiven Wachstumspipeline von Endeavour

- Pitarrilla bildet zusammen mit Endeavours Projekten Terronera und Parral die wichtigsten Eckpfeiler des mittel- bis langfristigen Wachstumsprofils von Endeavour.

- In den nächsten Jahren werden wir die Wirtschaftlichkeit verschiedener Produktionsstufen, einschließlich der Untertageoption, analysieren und dann die potenzielle Entwicklung und Produktion vorantreiben, um das langfristige Produktions- und freie Cashflow-Profil von Endeavour zu stärken.

- Pitarrilla, das derzeit als Entwicklungsobjekt eingestuft wird, wurde von SSR Mining wie folgt risikominimiert:

- mehrere wichtige Explorations- und Bergbaugenehmigungen wurden eingeholt; und

- es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit der örtlichen Gemeinde.

- Mögliches Explorationspotenzial, da das Landpaket noch weitgehend unerforscht ist

- Die Lagerstätte ist nach wie vor offen, wobei nur wenige Bohrungen zur Erkundung der Lagerstätte in der Tiefe durchgeführt wurden.

- In bedeutendem Maße unzureichend erkundetes Landpaket mit der Möglichkeit, neue Entdeckungen zu machen.

- Die Geologie von Pitarrilla und von Endeavours Untertageminen - Guanacevi und Bolanitos - ist im Großen und Ganzen ähnlich.

- Das Potenzial der oberen Oxidressource sowie die Möglichkeit für einen Tage- und Untertagebau.

Genehmigungen und Zeitplan

Die Transaktion wurde von Endeavours Board of Directors genehmigt.

Der Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen wird, unterliegt noch den behördlichen Genehmigungen durch die TSX und die NYSE und dem Erhalt der Genehmigung der mexikanischen Bundeswettbewerbsbehörde sowie den üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art.

Nach Abschluss der Transaktion plant Endeavour, eine aktuelle Mineralressourcenschätzung für Pitarrilla zu erstellen, Explorationsziele zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Produktionsstufen zu analysieren.

Berater und Rechtsbeistand

PI Financial fungierte als Finanzberater von Endeavour. Koffman Kalef LLP fungierte als Rechtsbeistand des Unternehmens.

Telefonkonferenz und Webcast

Das Management wird im Laufe des heutigen Tages eine Live-Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast veranstalten, um die Höhepunkte der Transaktion wie folgt zu besprechen:

Datum und Donnerstag, 13. Januar 2022 um 13:00 Uhr PT

Uhrzeit: / 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr

MEZ)

Telefon: Gebührenfrei in Kanada und den USA

+1-800-319-4610

Lokal oder international +1-604-638-5340

Bitte planen Sie 10 Minuten ein, um mit der

Telefonkonferenz verbunden zu

werden.

Webcast: Pitarrilla Acquisition Webcast (Webcast zur P

itarrilla-Akquisition

)

AufzeichnunEine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist

g unter der Telefonnummer +1-800-319-6413 in

: Kanada und den USA (gebührenfrei) oder

+1-604-638-9010 außerhalb von Kanada und

den USA verfügbar. Der erforderliche

Passcode lautet 8339#. Die Aufzeichnung wird

auch auf der Website des Unternehmens unter

www.edrsilver.com verfügbar sein.

Anmerkung: Eine Folienpräsentation wird vor der

Aufzeichnung unter

www.edrsilver.com zum Download zur Verfügung

stehen.

Qualifizierter Sachverständiger von Endeavour und QA/QC

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Projekt Pitarrilla beziehen, wurden von Dale Mah, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mah ist Vice President Corporate Development von Endeavour.

Über Endeavour Silver

Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran, wobei die Finanzierung und die endgültigen Genehmigungen noch ausstehen, und bemüht sich um die Erkundung seines Portfolios an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko, Chile und den USA, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Die Unternehmensphilosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Kontaktinformationen:

Trish Moran

Interimistische Leiterin, Investor Relations

Tel: +1 (416) 564-4290

E-Mail: pmoran@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des Zeitplans und des Abschlusses der Transaktion, Schätzungen von Mineralressourcen, einschließlich der historischen Schätzung, zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens, den geplanten operativen Betrieb des Unternehmens bei Pitarrilla, einschließlich der Minenerschließung, sowie zukünftige Ereignisse und Bedingungen, die keine historischen Fakten darstellen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Fähigkeit, die für den Abschluss der Transaktion erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, der Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzung, der Fortsetzung der Explorations- und Bergbaubetriebe, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung des Marktpreises von Rohstoffen, des Abschlusses der Bergbaubetriebe und der Produktion gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Unfähigkeit oder das Scheitern des Unternehmens oder von SSR Mining, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Finanzlage des Unternehmens, der Zeitplan und der Inhalt von Arbeitsprogrammen, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten, die Berechnung von Mineralressourcen, einschließlich der historischen Schätzung, der Erhalt und die Sicherheit von Mineralkonzessionsgebieten, die Überschreitung von Projektkosten oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; die endgültigen Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb und die Ergebnisse; nationale und lokale Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei Mineralexplorations-, -erschließungs- und -abbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des -abbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung sowie Risiken beim Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen.

Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements und begründete Annahmen widerspiegeln, die auf Informationen basieren, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen, kann Endeavour nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Folglich kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die Transaktion zu den hier angegebenen Bedingungen und innerhalb des hier angegebenen Zeitraums oder überhaupt abgeschlossen werden wird.

1 Eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen der Welt basiert auf öffentlich hinterlegten Daten von SNL Metals and Mining und Unternehmensangaben zum 31. Dezember 2021 und umfasst die folgenden Projekte: Navidad (Argentinien), Cordero (Mexiko) und Escobal (Guatemala). Andere Unternehmen könnten ihre jeweilige Ressourcenbasis anders berechnen.

2 Weitere Informationen zur historischen Schätzung und den dazugehörigen Anmerkungen finden Sie im technischen Bericht 2012 und im AIF von SSR Mining 2020, die unter www.ssrmining.com und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die im technischen Bericht 2012 dargestellte wirtschaftliche Analyse gilt nicht als aktuell, wird von Endeavour nicht als verlässlich angesehen und sollte nicht als Darstellung des erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisses unter der Eigentümerschaft von Endeavour betrachtet werden. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt diese Informationen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven, hat diese Informationen nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Nach Abschluss der Transaktion plant Endeavour, eine aktuelle Mineralressourcenschätzung für Pitarrilla zu erstellen, Explorationsziele zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Produktionsstufen zu analysieren.

3 Weitere Informationen zur historischen Schätzung und den dazugehörigen Anmerkungen finden Sie im technischen Bericht 2012 und im AIF 2020 von SSR Mining, die unter www.ssrmining.com und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die im technischen Bericht 2012 dargestellte wirtschaftliche Analyse gilt nicht als aktuell und wird von Endeavour nicht als verlässlich angesehen und sollte nicht als Darstellung des erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisses unter der Eigentümerschaft von Endeavour betrachtet werden. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt diese Informationen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven, hat diese Informationen nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Nach Abschluss der Transaktion plant Endeavour, eine aktuelle Mineralressourcenschätzung für Pitarrilla zu erstellen, Explorationsziele zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Produktionsstufen zu analysieren.

4 Weitere Informationen zu den Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen von Endeavour sowie die dazugehörigen Anmerkungen finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr vom 25. Februar 2021, der auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63605

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63605&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.