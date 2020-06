IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Korrektur: Endeavour Silver durchschneidet neue hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung in Konzessionsgebiet El Curso bei Mine Guanaceví in Durango (Mexiko)

Vancouver (British Columbia), 2. Juni 2020. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK,

TSX: EDR) https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ gibt bekannt, dass im Rahmen von Explorationsbohrungen im ersten Quartal 2020 eine neue hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung beim Erzgang Santa Cruz im Konzessionsgebiet El Curso bei der Mine Guanaceví im mexikanischen Bundesstaat Durango durchschnitten wurde. Es wurden insgesamt 18 Bohrlöcher gebohrt, wovon zwölf hohe Gehalte auf abbaubaren Mächtigkeiten durchschnitten haben (siehe Längsschnitt hier).

Zu den Höhepunkten der Bohrungen in zwölf Kernbohrlöchern zählen die folgenden Abschnitte:

- 1.085 g/t Ag und 3,25 g/t Au auf einer wahren Mächtigkeit von 10,0 m in Bohrloch UCM-27 (1.410 g/t oder 41,1 oz/t AgÄq auf 32,8 ft bei einem Ag-Au-Verhältnis von 100:1)

- 762 g/t Ag und 1,87 g/t Au auf einer wahren Mächtigkeit von 5,1 m in Bohrloch UCM-26 (949 g/t oder 27,7 oz/t AgÄq auf 16,7 ft)

- 986 g/t Ag und 1,43 g/t Au auf einer wahren Mächtigkeit von 4,8 m in Bohrloch UCM-25 (1.129 g/t oder 32,9 oz/t AgÄq auf 15,7 ft)

Die Bohrlöcher UCM-11 bis -15 beschreiben weiterhin die nordwestlichen Erweiterungen des ursprünglichen Erzkörpers P4 im Konzessionsgebiet El Curso. Diese Erweiterung von P4 weist nun eine Länge von 200 Metern und eine Tiefe von 300 Metern auf und ist in der Tiefe weiterhin offen. Endeavour baut zurzeit diese Erweiterung von P4 sowie die Erzkörper Milache und SCS ab.

In den Bohrlöchern UCM-19 bis -28 wurde eine neue mineralisierte Zone westlich der Erweiterung P4, auf halbem Weg in Richtung des Erzkörpers Milache entdeckt. Diese neue mineralisierte Zone weist nun eine Länge von 250 Metern und eine Tiefe von 150 Metern auf und ist entlang des Streichens sowie in der Tiefe weiterhin offen. Die Bohrungen wurden Ende März aufgrund der COVID-19-Pandemie eingestellt und sollen im Juni wieder aufgenommen werden.

Bradford Cooke, Director und CEO von Endeavour, sagte: Im Vorjahr haben wir bei Guanaceví erfolgreich neue Ressourcen im Konzessionsgebiet El Curso beschrieben und dort Ende des dritten Quartals 2019 mit dem Abbau begonnen. In diesem Jahr entdecken wir weiterhin neue Ressourcen beim Erzgang Santa Cruz bei El Curso, die die Lebensdauer unserer Mine bei Guanaceví verlängern sollten.

Die Bohrergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

BohrlochStruktur Von Wahre Au Ag AgEq

Mächti

gkeit

(m) (m) (gpt) (gpt) (gpt)

UCM-11 Santa Cruz 223,00 3,5 1,25 425 550

einschließl223,65 0,3 6,75 2.278 2.953

ich

UCM-12 Santa Cruz 190,90 3,3 2,12 812 1.024

einschließl195,50 0,2 7,39 3.275 4.014

ich

UCM-14 Santa Cruz 99,50 4,4 1,33 355 489

einschließl101,50 0,5 3,02 806 1.108

ich

UCM-15 Santa Cruz 103,20 1,2 0,90 452 542

einschließl103,90 0,4 2,48 1.155 1.403

ich

UCM-19 Santa Cruz 271,75 1,0 2,38 798 1.036

einschließl272,55 0,5 2,52 848 1.100

ich

UCM-21 Santa Cruz 330,55 5,7 1,23 421 544

einschließl335,75 0,3 5,52 1.483 2.035

ich

UCM-23 Santa Cruz 307,90 2,8 1,78 570 748

einschließl308,05 0,3 5,80 2.422 3.002

ich

UCM-24 Santa Cruz 344,25 3,6 3,15 614 929

einschließl350,00 0,5 15,16 2.264 3.780

ich

UCM-25 Santa Cruz 339,40 4,8 1,43 986 1.129

einschließl347,55 0,5 7,30 7.451 8.181

ich

UCM-26 Santa Cruz 311,55 5,1 1,87 762 948

einschließl315,35 0,6 3,50 2.026 2.376

ich

UCM-27 Santa Cruz 322,80 10,0 3,25 1.085 1.410

Composite

einschließl335,65 0,5 14,88 5.500 6.988

ich

UCM-28 Santa Cruz 364,05 5,1 1,15 389 504

Erzgang

einschließl372,65 0,3 1,31 986 1.117

ich

Silberäquivalentwerte werden unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von

100:1 berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte wahre Mächtigkeiten.

Qualifizierte Person und QS/QK - Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die qualifizierte Person (Qualified Person), die diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Bohrprogramme in Mexiko beaufsichtigt hat. Es wird ein standardmäßiges Qualitätskontrollprogramm mit Leer- und Doppelproben angewendet, um die Integrität der Ergebnisse aller Proben sicherzustellen. Alle Proben werden in den lokalen Feldniederlassungen geteilt und an SGS Labs gesendet, wo sie getrocknet, zerbrochen, geteilt und in 50-Gramm-Stoffproben zur Analyse vorbereitet werden. Gold wird mittels Brandprobe mit Atomabsorptions- (AA)-Abschluss ermittelt, Silber mittels Königswasseraufschluss mit ICP-Abschluss und Proben über dem Grenzwert mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Kontaktdaten

Galina Meleger, Director Investor Relations

Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Leistung von Endeavour im Jahr 2020, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsniveaus, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Betriebe wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das beim S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management als vernünftig erachtet, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der fortgesetzte Betrieb des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden, erreichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

