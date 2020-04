IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Mexikanische Regierung beschließt Wiederaufnahme nicht systemrelevanter Aktivitäten wie dem Bergbau in Gebieten ohne oder mit nur wenigen SARS-CoV2-Virusinfektionen am 18. Mai 2020; Endeavour Silver reicht endgültigen Basisprospekt ein

VANCOUVER, British Columbia, 29. April 2020 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK) (TSX: EDR - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/) gibt bekannt, dass die mexikanische Regierung eine Verlängerung der Aussetzung aller nicht systemrelevanter Aktivitäten bis zum 30. Mai 2020 angeordnet hat. Die Aussetzung der Aktivitäten gilt jedoch ab dem 18. Mai 2020 nicht mehr in Gemeinden, in denen nur wenige oder keine Fälle bzw. Übertragungen des SARS-CoV2-Virus bekannt sind; dies versteht sich vorbehaltlich der Kriterien, die noch vom Gesundheitsministerium festgelegt werden.

Der Bergbau wurde zuvor von der mexikanischen Gesundheitsbehörde als eine nicht systemrelevante Aktivität eingestuft, weshalb Endeavour den Betrieb seiner drei Minen am 1. April 2020 ausgesetzt hatte. Die drei Minen des Unternehmens befinden sich jedoch in Gemeinden mit geringer oder keiner Übertragung des SARS-CoV2-Virus. Daher rechnet Endeavour nun damit, seine Minen gemäß der Regierungsverordnung um den 18. Mai 2020 wieder öffnen zu können. Das Unternehmen hat auch Ausnahmegenehmigungen für eine frühere Wiedereröffnung beantragt, sollte dies machbar und zulässig sein.

CEO Bradford Cooke meint: Wir freuen uns darauf, unserer Minen auf sichere und geordnete Weise wieder in Betrieb zu nehmen. Wir werden ohne Frage weiterhin alle Aspekte unseres Coronavirus-Plans befolgen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der örtlichen Gemeinschaften zu erhalten.

Wir haben zudem einen neuen Prospekt in den USA eingereicht, da unser vorheriger Prospekt in Kürze abgelaufen wäre. Der neue Prospekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren und ermöglicht uns einen beschleunigten Zugang zu den kanadischen und amerikanischen Kapitalmärkten für Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen. Zum Beispiel sollte der Prospekt die Finanzierung erleichtern, die wir für den Bau des hochgradigen Projekts Terronera benötigen. Terronera hat das Potenzial, unsere nächste wichtige Produktionsstätte zu werden.

Basisprospekt

Ferner gibt Endeavour die Einreichung des endgültigen Kurzform-Basisprospekts (der Prospekt) bekannt, der dem Unternehmen die Flexibilität bietet, Schulden-, Wandelschuldverschreibungs-, Eigenkapital- und sonstige Finanzierungsmöglichkeiten, die sich während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer des Prospekts ergeben können, wahrzunehmen. Der bestehende Basisprospekt des Unternehmens vom 10. April 2018 wurde zurückgezogen.

Der Prospekt wurde in allen Provinzen und Territorien Kanadas, ausgenommen Quebec, eingereicht; eine entsprechende Prospekt-Registrierungserklärung auf Formblatt F-10 (die Registrierungserklärung) wurde zudem bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht. Diese Einreichungen ermöglichen das Angebot von Stammaktien, Warrants, Bezugsrechtszertifikaten (Subscription Receipts), Schuldscheinen und Wandelschuldverschreibungen oder Einheiten mit einem Gesamtangebotspreis von bis zu 150 Millionen kanadischen Dollar jederzeit während der Gültigkeitsdauer des Prospekts.

Kopien der Registrierungserklärung und des Prospekts können Sie bei Endeavour Silver (Suite 1130-609 Granville Street, Vancouver, British Columbia V7Y 1G5, z.Hd.: Daniel Dickson, Chief Financial Officer) anfordern. Kopien der Registrierungserklärung und des Prospekts können zudem auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov eingesehen werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot jeglicher Wertpapiere dar. Auch dürfen in Rechtsgebieten, in denen ein Angebot oder ein Verkauf der Wertpapiere rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen erfolgt ist. Falls gemäß dem Prospekt oder der Registrierungserklärung Wertpapiere angeboten werden, werden die Konditionen dieser Wertpapiere und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses zum Zeitpunkt eines solchen Angebots festgelegt und in einem Prospektnachtrag beschrieben, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC zum Zeitpunkt eines solchen Angebots eingereicht wird und von Endeavour unter der oben genannten Adresse angefordert werden kann.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

