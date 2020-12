IRW-News: Entheon Biomedical Corp.: Entheon Biomedical berichtet über Aktuelles aus dem Unternehmen: Investition in Wonder Scientific

IRW-PRESS: Entheon Biomedical Corp.: Entheon Biomedical berichtet über Aktuelles aus dem Unternehmen: Investition in Wonder Scientific

Vancouver (British Columbia), 4. Dezember 2020. Entheon Biomedical Corp. (Entheon oder das Unternehmen) (CSE: ENBI) (FWB: 1XU1), ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert ist, freut sich eine strategische Investition in Wonder Scientific Inc. (Wonder Scientific) bekannt zu geben.

Das Team von Wonder Scientific, das aus Universitätsforschern und Produktentwicklungsexperten besteht, entwickelt kundenspezifische aktive pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients/APIs) natürlichen Ursprungs, um der wachsenden globalen klinischen und kommerziellen Nachfrage nach Psychedelika nachzukommen.

Die erste strategische Investition durch Entheon bietet dem Unternehmen eine Beteiligung an anderen Vertikalen des Marktes für psychedelische Behandlungen sowie strategischen Zugang zu psychoaktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und einem starken wissenschaftlichen Team, während Entheon therapeutische Behandlungen für Suchterkrankungen entwickelt.

Unsere Investition in Wonder Scientific ist Teil unserer Strategie, uns mit geringem Risiko an anderen Segmenten des regulierten Marktes für psychedelische Behandlungen zu beteiligen, meint Timothy Ko. Das Team von Wonder Scientific aus erfahrenen Pharmakologen und Produktexperten ermöglicht eine strategische Beziehung mit Chancen auf zusätzliche Einnahmen aus der Produktlinie des Unternehmens in den Bereichen Genetik, Biostimulanzien und Pharmazeutika.

Tegan Adams, President und Gründerin von Wonder Scientific, sagt hinsichtlich der Partnerschaft: Es ist für uns eine Freude und ein Privileg, dass die Unternehmensleitung von Entheon unseren Wert und unsere Strategie erkannt hat. Wir sehen der bevorstehenden Zusammenarbeit und einer gewinnbringenden symbiotischen Beziehung entgegen.

Entheon freut sich auch, mitzuteilen, dass es mit Herrn Joseph Cullen einen IR-Beratervertrag abgeschlossen hat.

Herr Cullen verfügt über mehr als fünf Jahre Kapitalmarkterfahrung in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensfinanzierung mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Rohstoff- und Technologiesektoren. Unter anderem war er früher bei Deloitte und VMWare beschäftigt sowie als Gründungs- und Managementmitglied bei privaten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, der Umweltberatung und der Technologiebranche tätig. Herr Cullen erhält für eine Vertragslaufzeit von einem Jahr 5.000 Dollar pro Monat.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestimmten leitenden Angestellten, Board-Mitgliedern und Beratern des Unternehmens im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan Optionen auf den Erwerb von bis zu 3.175.000 Stammaktien des Unternehmens (die Optionen) gewährt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,71 Dollar pro Aktie und eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum. 2.725.000 der Optionen unterliegen Vesting-Bestimmungen für einen Zeitraum von zwei Jahren. Für die Optionen gelten die Konditionen des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin (DMT-Produkte) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.

Über Wonder Scientific

Wonder Scientific hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Welt dabei zu helfen, ihren Sinn für Wunder wieder zu finden. Die Mission von Wonder Scientific besteht darin, die heilenden Eigenschaften von Hunderten von neuen pflanzlichen Arzneimitteln von verschiedenen Orten zu entfalten und sie zu regulierten pharmazeutischen Produkte für die weltweite Vermarktung und den weltweiten Vertrieb zu entwickeln.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen:

Entheon Biomedical Corp.

Joseph Cullen, Investor Relations

Tel: +1 (778) 919-8615

joe@entheonbiomedical.com

https://entheonbiomedical.com/

Medienanfragen richten Sie bitte an Crystal Quast:

Bullseye Corporate

Crystal Quast

Tel: +1 (647) 529-6364

Quast@BullseyeCorporate.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die sich auf eine strategische Investition, die Leistung dieser Investition und andere Angelegenheiten beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsleitung des Unternehmens getroffen wurden. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gesetzt werden, da keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung des Unternehmens für die Zukunft zu geben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass man sich nicht für andere Zwecke auf solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z.B. Investitionsentscheidungen, verlassen sollte. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu beschaffen und die Fähigkeit des Unternehmens, behördliche Genehmigungen und Börsenzulassungen einzuholen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedenkenlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

