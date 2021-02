IRW-News: Entheon Biomedical Corp.: Entheon Biomedical ernennt Chief Business Officer

IRW-PRESS: Entheon Biomedical Corp.: Entheon Biomedical ernennt Chief Business Officer

Pharma-Führungskraft Dr. Brian Jahns übernimmt die Leitung des Bereichs Geschäftsentwicklung

Vancouver, BC - 16. Februar 2021 - Entheon Biomedical Corp. (CSE: ENBI; OTC: ENTBF; FWB: 1XU1 (Entheon oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Suchtbehandlung konzentriert, freut sich, die Ernennung von Dr. Brian Jahns zum Chief Business Officer bekannt zu geben.

Dr. Jahns bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und in der Biopharmabranche in seine Funktion als Leiter des Bereichs Geschäftsentwicklung von Entheon ein, welche auch den Aufbau und die Pflege strategischer Beziehungen mit Dritten, einschließlich Zulassungsbehörden, beinhaltet. Überdies wird Dr. Jahns auch eine Kommerzialisierungsstrategie für die therapeutischen Protokolle von Entheon sowie eine entsprechende Strategie für die Zeit nach Inverkehrbringen erarbeiten sowie andere dazugehörige Produkte, Dienstleistungen und Initiativen des Unternehmens entwickeln und ausbauen.

Dr. Jahns war in leitenden Positionen in der Biopharmabranche tätig, unter anderem bei ZYUS, Trillium Therapeutics und Roche Canada, und hat in bedeutendem Maße an der erfolgreichen Einführung und dem Ausbau mehrerer erfolgreicher Präparate, einschließlich antiviraler Wirkstoffe, Transplantationsmedikamente und biologischer Krebsmedikamente, sowie der Entwicklung gezielter Therapien für bisher unbehandelte Erkrankungen mitgewirkt. Dr. Jahns zeichnete außerdem für Kommerzialisierungsvorbereitungen, für Bemühungen um die Beschaffung kommerzieller Herstellungskapazitäten und die Aktivitäten zur Partnerfindung in Bezug auf mehrere Präparate verantwortlich.

Eine Führungskraft von Herrn Jahns Kaliber ist eine wertvolle Ergänzung der Expertise von Entheon, insbesondere in Bezug auf unsere Bemühungen um die Entwicklung, Kommerzialisierung und Einführung unserer therapeutischen Protokolle auf einem stark regulierten und umkämpften Markt, meint Chief Executive Officer Timothy Ko. Angesichts seiner Erfolgsbilanz bei der Markteinführung mehrerer Präparate - von der klinischen Entwicklungsphase bis hin zur vollständigen Kommerzialisierung - sehen wir Dr. Jahns Führung und Anleitung sowie der direkten Auswirkungen, die sie auf unseren strategischen Wachstumsplan haben werden, entgegen.

Ich bin begeistert über die Möglichkeit, mit dem Team von Entheon Biomedical zusammenzuarbeiten, um das Potenzial zur Behandlung von Drogenmissbrauch mit psychoaktiven Medikamenten der nächsten Generation zu erschließen, erklärt Chief Business Officer Dr. Brian Jahns.

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin (DMT-Produkte) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.

Über Dr. Brian Jahns

Dr. Jahns verfügt über mehr als zwanzig Jahre direkte Erfahrung als Führungskraft in der Biopharmabranche. Er ist zugelassener Apotheker, Doktor der Pharmazie und klinischer Toxikologe. Zuletzt war Dr. Jahns als Vice-President of Global Marketing bei ZYUS Life Sciences tätig, davor als Senior Vice-President of Commercial and Business Development bei Trillium Therapeutics sowie Vice-President of Oncology, Marketing and Sales und Vice President of Product Strategy bei Roche Canada.

Dr. Jahns fungiert auch als Berater des MaRS Discovery District an der University of Toronto, wobei er Start-up-Unternehmen im Bereich Biopharma und Diagnostik als Mentor unterstützt. Er hat Artikel in zahlreichen wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht.

Für das Board of Directors,

Timothy Ko

Timothy Ko, CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen:

Entheon Biomedical Corp.

Joseph Cullen, Investor Relations

Tel: +1 (778) 919-8615

Joe@entheonbiomedical.com

https://entheonbiomedical.com/

Medienanfragen richten Sie bitte an Crystal Quast:

Bullseye Corporate

Crystal Quast

Tel: +1 (647) 529-6364

Quast@BullseyeCorporate.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die sich auf die Ernennung von Dr. Brian Jahns zum Chief Business Officer und andere Angelegenheiten beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsleitung des Unternehmens getroffen wurden. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gesetzt werden, da keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung des Unternehmens für die Zukunft zu geben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass man sich nicht für andere Zwecke auf solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z.B. Investitionsentscheidungen, verlassen sollte. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital aufzunehmen und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen von den entsprechenden Behörden und der Börse einzuholen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedenkenlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56749

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56749&tr=1

