IRW-News: EnWave Corporation: EnWave's Terpene Max REV Trocknungsprozess übertrifft Industriedurchschnitt für raumgetrocknetes Cannabis

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave's Terpene Max REV Trocknungsprozess übertrifft Industriedurchschnitt für raumgetrocknetes Cannabis

Vancouver, B.C., 8. Dezember 2020

EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FSE: E4U) ("EnWave," oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gibt heute die erfolgreichen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse eines neuen Terpen-Retentionsverfahrens zur Trocknung von Cannabis unter Verwendung der Dehydrierungstechnologie Radiant Energy Vacuum ("REV") bekannt. Laborverifizierte Ergebnisse von Drittanbietern zeigen, dass die patentierte REV-Technologie von EnWave einen höheren Prozentsatz an zurückgehaltenen Terpenen liefern kann, etwa 10% mehr, als herkömmliche Cannabis-Trocknungsmethoden wie Lufttrocknung oder Gestell-/Raumtrocknung. Das Unternehmen bietet skalierbare, kontinuierliche REV Maschinen an, die bis zu 28 metrische Tonnen getrockneten Cannabis mit hohem Terpengehalt pro Jahr unter Verwendung des Terpene- Max Verfahrens und bis zu 46 metrische Tonnen getrockneten Cannabis, der für Extraktionszwecke verwendet werden soll, pro Jahr verarbeiten können.

Dieses neue Verfahren, das unter dem Markennamen Terpene Max bekannt ist, demonstriert weiter die Vorteile der skalierbaren, firmeneigenen Vakuum-Mikrowellen-Trocknungstechnologie des Unternehmens für die weltweite Cannabisindustrie. Terpen Max stellt sicher, dass die Trocknungstemperaturen während des gesamten Trocknungsprozesses, der weniger als zwei Stunden dauert, deutlich unter 40 Grad Celsius bleiben.

Schaubild: Die Daten in der obigen Tabelle wurden in einer unabhängigen Prüfeinrichtung analysiert. Die gezeigten Ergebnisse stellen den durchschnittlichen Prozentsatz der Terpene dar, die von drei getrennt analysierten Proben derselben Charge getrockneten Cannabis zurückgehalten wurden.

Die ersten quantitativen Ergebnisse der Verwendung des neuen Trocknungsprogramms Terpene Max für einen spezifischen Cannabis-Stamm mit niedrigem THC-Wert zeigten ein durchschnittliches Terpen-Retentions-Niveau von 88 Prozent im Vergleich zur Frischblüte, was es der traditionellen Luft- oder Gestell/Raum-Trocknung, bei der die Terpen-Retention durchschnittlich 79 Prozent beträgt, wesentlich überlegen macht.

Die Tests wurden für das Unternehmen von akkreditierten, unabhängigen Testeinrichtungen durchgeführt, die Cannabisprodukte, die mit großflächiger, kontinuierlicher REV Technologie getrocknet wurden, in den Einrichtungen eines lizenzierten Partners gegen raumgetrocknete Standardprotokolle verwendeten. Weitere Daten, Analysen und zertifizierte Ergebnisse werden in einem Weißbuch veröffentlicht, das im Januar 2021 erscheinen wird.

Terpene sind für ihre therapeutische Wirkung bekannt und bilden die Grundlage für Aromatherapien. Untersuchungen der Industrie zeigen, dass Terpene aus Cannabis synergistisch mit Cannabinoiden wirken, um eine bessere Benutzererfahrung zu ermöglichen.

EnWave glaubt, dass der Terpene- Max Prozess das Potenzial hat, ein ultra-hochwertiges Verbraucherprodukt zu schaffen. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten weitere Versuche mit mehreren Cannabis-Sorten durchführen, um das volle Potenzial von Terpen Max bei ultra-hochwertigen brennbaren Blumen zu verstehen.

Seit man von Health Canada die Genehmigung für ihr unabhängiges Cannabis-Forschungs- und Entwicklungslabor erhalten hat, hat EnWave diese Gelegenheit genutzt, um die Forschung auszuweiten und Programme wie Terpene Max zu entwickeln. Mit einer vollständig in Betrieb genommenen F&E-Einrichtung steht das Unternehmen nun zur Verfügung, um Cannabistests und -demonstrationen für potenzielle Partner durchzuführen, die den Einsatz der REV Technologie zur Verarbeitung von Cannabis evaluieren.

Da EnWave nun in der Lage ist, vor Ort Versuche mit verschiedenen Cannabis-Stämmen durchzuführen, wird das wahrgenommene Technologierisiko für potenzielle Lizenznehmer reduziert.

Die Trocknungstechnologie von REV bietet Cannabisproduzenten eine schnelle und schonende Trocknungslösung, mit der hochwertige Cannabisprodukte sowohl für die Extraktion als auch für die Verbrennung hergestellt werden können, während gleichzeitig die Verarbeitungsverzögerungen erheblich reduziert werden. Das REV Verfahren kann auch die Biobelastung im Produkt reduzieren und senkt das Risiko von Ernteverlusten durch Mikroben und andere Qualitätsprobleme. REV ist von mehreren lizenzierten Cannabis- und Hanfproduzenten in Kanada, der Schweiz, Neuseeland, Australien und den Vereinigten Staaten von Amerika angenommen worden.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydratisierung organischer Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der "REV"-Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.

Die kommerzielle Machbarkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in mehreren Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, darunter auch legales Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren Vertikalen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute weltweit über vierzig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um vollständig natürliche Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1. nutraREV®, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und

2. quantaREV®, bei dem es sich um ein schalenbasiertes System handelt, das für die kontinuierliche, großvolumige Trocknung bei niedriger Temperatur verwendet wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Unternehmen

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-mail: dhenriques@enwave.net

Für Medienanfragen:

Bitte senden Sie eine E-Mail an: media@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

