IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave wird die Finanzergebnisse für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2022 am 24. Februar 2022 veröffentlichen und für Investoren eine Telefonkonferenz ausrichten

Vancouver, British Columbia. 18. Februar 2022, EnWave Corporation (TSX-V: ENW |

FSE: E4U) (EnWave" oder das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Vakuum-Mikrowellen-Dehydrationstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endenden erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, nach Marktschluss veröffentlichen wird. Der Bilanzabschluss und Lagebericht (MD & A) werden am späten Nachmittag (Zeit in Vancouver) auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Das Unternehmen hat eine Telefonkonferenz geplant, um die Ergebnisse für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2022 und seine Geschäftsaussichten am Freitag, den 25. Februar 2022 um 7:00 Uhr PST (10:00 Uhr Zeit der Ostküste, 16:00 Uhr MEZ) zu erörtern. Brent Charleton, Chief Executive Officer, und Dan Henriques, Chief Financial Officer, werden EnWaves Geschäftsergebnisse vorstellen und die Telefonkonferenz sowie eine Frage-und-Antwort-Runde leiten.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: 25. Februar 2022

Zeit: 7:00 Uhr PST / 10:00 Uhr EST (16:00 Uhr MEZ)

Teilnehmerzug1-877-407-2988 (toll free number)

ang

:

Webcast: https://themediaframe.com/mediaframe/webcast

.html?webcastid=UItWY7Ag

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein fortschrittliches Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy Vacuum (REV) entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydration von Lebensmitteln und Cannabisanwendungen. EnWave verfügt außerdem über ein solides Portfolio an geistigem Eigentum, das mehrere einzigartige Verfahren für spezifische Lebensmittelanwendungen schützt, die mit der Vakuum-Mikrowellen-Technologie hergestellt werden.

Die kommerzielle Machbarkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst in zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche einschließlich legalen Cannabis sehr rasch. Die Strategie von EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis dato über 45 Lizenzen in 20 Ländern weltweit vergeben. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company), NutraDried Food Company LLP, um REV-getrocknete Snackprodukte in Nordamerika zu produzieren, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®, sowie als Co-Produzent für Dritte.

EnWave hat REV als neuen Dehydrationsstandard in der Lebensmittel- und Biomaterialbranche eingeführt: schneller und billiger als die Gefriertrocknung mit höherer Produktqualität als bei Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet zurzeit zwei kommerzielle REV-Plattformen an:

1. nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig entwässert, während es gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoff, Geschmack, Textur und Farbe beibehält;

2. quantaREV®, ein schalenbasiertes System zur kontinuierlichen, volumenstarken Niedertemperaturtrocknung.

EnWave ist auch in der pharmazeutischen Industrie durch eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Anbieter von GMP-Trocknungsmaschinen, aktiv.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Corporation

Mr. Brent Charleton, CFA

President and CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President and CEO

Tel.: +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO

Tel.: +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Aussagen (Forward Looking Information Statements): Diese Pressemitteilung kann entsprechende zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basierend auf Erwartungen der Geschäftsleitung bzw. deren Schätzungen und Projektionen. Alle Aussagen, die Erwartungen oder Projektionen betreffen bzgl. der Zukunft inklusive Aussagen über die Strategie des Unternehmens für Wachstum, Produktentwicklung, Marktposition, erwartete Ausgaben und Synergien nach dem Abschluss sind Forward-Looking Statements. Alle Drittparteireferenzen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, haben keine Garantie auf Richtigkeit. Alle Drittparteireferenzen zu Marktinformationen in dieser Pressemitteilung geben keine Garantie auf Richtigkeit, da das Unternehmen keine Untersuchung des Ursprungs durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Anzahl an Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen Versuche unternommen hat, wichtige Faktoren zu bestimmen, die aktuelle Ergebnisse stark beeinflussen können, kann es andere Einflussfaktoren geben, die nicht erwartet, angenommen oder beabsichtigt waren. Es gibt keine Sicherheit, dass solche Aussagen richtig sind, da aktuelle und zukünftige Ergebnisse von den gemachten Aussagen stark abweichen können. Folglich sollte der Leser diese forward-looking Statements nicht als Bezugsgröße verwenden.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (wie bestimmt in den Regeln der TSX Venture Exchange) akzeptieren irgendeine Verantwortlichkeit hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64279

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64279&tr=1

