17. August 2020, Vancouver, BC: Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (FWB: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seinen Pressemitteilungen vom 8. Juli 2020, 27. Juli 2020 und 5. August 2020 $1.219.900 seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von $1.525.000 unter Federführung von Palisades Goldcorp Ltd. abgeschlossen hat.

Es wurden 3.130.000 Non-Flow-Through-Anteile zu einem Preis von $0,35 pro Anteil für einen Ertrag von $1.095.500 gezeichnet, wobei jeder Anteil aus einer (1) Stammaktie und einem (1) nicht übertragbaren Aktien-Warrant besteht. Jeder Warrant ist für einen Zeitraum von drei (3) Jahren für den Kauf einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von $0,50 pro Aktie ausübbar.

276.444 Flow-Through-Anteile wurden zu einem Preis von $0,45 pro Anteil für einen Ertrag von $124.400 gezeichnet, wobei jeder Flow-Through-Anteil aus einer (1) Flow-Through-Stammaktie und einem (1) nicht transferierbaren Non-Flow-Through-Aktien-Warrant besteht. Jeder Warrant ist für einen Zeitraum von drei (3) Jahren für den Kauf einer (1) zusätzlichen, non-flow-through-fähigen Stammaktie zu einem Preis von $0,60 pro Aktie ausübbar.

Gordon Lam, CEO, erklärte dazu: Mit der Unterstützung mehrerer Fonds und Institutionen wird uns das Kapital dabei helfen, unsere Bohrpläne auf dem potenziell großen Wall Target und anderen Zielen zu beschleunigen und auszuweiten, die unserer Meinung nach bedeutende mineralisierte Zonen zu den bereits auf unserer gold- und silberhaltigen Black Dog-Lagerstätte vorhandenen hinzufügen. Derzeit wird die erste VTEM©-Untersuchung überhaupt über 137 Quadratkilometer auf den Liegenschaften Rock & Roll und Sugar geflogen, und wir gehen davon aus, dass wir unsere Ziele und Bohrungen in den nächsten Wochen festlegen werden. Die VTEM©-Daten werden auch bei der Verifizierung anderer hochprioritärer Ziele helfen, die vor kurzem in noch nie gebohrten, aussichtsreichen Gebieten hochgestuft wurden.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit der Privatplatzierung Findergebühren in Höhe von $19.163 und $53.861 in Form von Finders-Warrants an unabhängige Parteien, wie es das Wertpapierrecht zulässt. Die Finders Warrants sind zu einem Preis von $0,45 pro Aktie über einen Zeitraum von drei (3) Jahren ausübbar.

Der Ertrag der Non-Flow-Through-Finanzierung wird für Exploration und allgemeines Betriebskapital verwendet. Die Bruttoeinnahmen aus der Flow-Through-Finanzierung werden zur Finanzierung der kanadischen Explorationsausgaben (im Sinne des Einkommenssteuergesetzes (Kanada)) verwendet, die im Sinne des Einkommenssteuergesetzes (Kanada) als Flow-Through-Bergbau-Betriebsausgaben im Zusammenhang mit den Liegenschaften Rock & Roll und Sugar des Unternehmens in BC gelten.

Über Palisades Goldcorp

Palisades Goldcorp ist Kanadas neue, auf Ressourcen ausgerichtete Handelsbank. Das Management-Team von Palisades hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Erwirtschaften von Kapital und wird von vielen der namhaftesten Finanziers der Branche unterstützt. Da Junior-Ressourcen-Aktien so niedrig bewertet sind wie seit Generationen nicht mehr, ist das Management der Ansicht, dass sich der Sektor an der Schwelle zu einer großen Hausse befindet. Palisades positioniert sich mit bedeutenden Anteilen an unterbewerteten Unternehmen und Vermögenswerten mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.136 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 25.899.945 ausgegebene und ausstehende Stammaktien einschließlich der oben erwähnten Privatplatzierung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Erlösen, Unternehmensvision, geplante Akquisitionen, Partnerschaften, Joint-Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten und Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Einbeziehung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "strebt an", "zielt an", "nimmt an" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen "könnten", "sollten", "würden", "könnte" oder "wird" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese vorausblickenden Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen bezüglich solcher zukunftsgerichteter Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen und vierteljährlichen Management-Diskussion und Analyse des Unternehmens diskutiert werden, die unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Informationen verwendet werden, sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als ungenau erweisen können und sich daher kein unangemessenes Vertrauen in vorausblickende Aussagen setzen sollten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine vorausblickenden Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zu Gunsten von Personen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien dar. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Regulierungsorgane (wie dieser Begriff in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Nicht zur Verteilung an United States Newswire Services oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann eine Verletzung der US-Wertpapiergesetze darstellen.

