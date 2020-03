IRW-News: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd.: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd.: Euro Asia ändert Namen in QMD International

IRW-PRESS: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd.: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd.: Euro Asia ändert Namen in QMD International

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Hong Kong, SAR Volksrepublik China (24.03.2020) - Euro Asia Premier Real Estate Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057 ) gibt die Änderung des Unternehmensnamens in QMD International Holdings Company Limited bekannt. Chairman Patrick P.L. Chan erläutert die Namensänderung wie folgt: "Im Jahr 2019 haben wir einen Strategiewechsel verkündet, der das Unternehmen auf zwei Säulen stellt: Immobilien-Asset-Management und Online-Handel. Unser Unternehmen soll unter einer Holdingstrukturk verschiedene Arten von Geschäftszweigen entwickeln." Die am 24. September 2019 angekündigten Übernahmen waren ein wichtiger Schritt zur Erschließung des digitalen Handelssegments, während das Unternehmen die dynamischen Geschäftsmöglichkeiten auf dem chinesischen Markt weiter auslotet. Der QMD-Marktplatz wird eine neuartige digitale Plattform sein, die einzigartige B2C-Dienstleistungen anbietet. Kern sind exklusive Angebote für die registrierten Mitglieder. Der Schlüssel zum Geschäftsmodell ist die Möglichkeit, die Mitgliederbasis mit externe Einzelhandelsplattformen sowie angeschlossenen Lieferanten zu verknüpfen, während der eigentliche Verkauf in-house verbucht wird. Auf diese Weise kann der QMD Marketplace sowohl Verkäufe und Verkaufsprovisionen erzielen, als auch einen Preisnachlass an seine Mitgliederbasis weitergeben. Kontakt: Schwarz Financial Communication Frank Schwarz Tel: +49 611 580 2929 0 Schwarz@schwarzfinancial.com Über QMD International QMD International ist ein BVI-registriertes Unternehmen, das in der Volksrepublik China tätig ist. Das Unternehmen operiert vor Ort durch seine Tochtergesellschaften. Unter Nutzung seines starken lokalen Netzwerks zu Banken, politischen Entscheidungsträgern, Landbesitzern und Entwicklern beabsichtigt das Unternehmen, im Immobilien- und digitalen Handelssektor zu wachsen. Weitere Informationen unter www.qmd-international.com und www.eu-asia.net (Ende) Aussender: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd. Adresse: Nova Stage Chambers, P.O. Box 4389, 0000 Road Town Tortola Land: Britische Jungferninseln Ansprechpartner: Patrick Chan E-Mail: euasia@eu-asia.net Website: www.eu-asia.net ISIN(s): VGG3223A1057 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München