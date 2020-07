IRW-PRESS: European Metals Holdings Limited: European Metals Holdings Limited: Ernennung von europäischem Investor-Relations-Berater geplante Notierung in der Tschechischen Republik und Zwischenfinanzierung

14. Juli 2020, European Metals Holdings Limited (ASX und AIM: EMH, FWB: E861.F), Partner und Entwickler von Cinovec, dem größten Hartgestein-Lithium-Projekt in Europa, stellt den Aktionären das folgende Update bereit.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es die DGWA (Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH), eine der führenden europäischen Investment-Banking-Boutiquen für internationale SMEs und eigenem Mining and Resources Team, zu seinem Investor- und Corporate-Relations-Berater in Europa ernannt hat.

Mit Niederlassungen in Frankfurt, Berlin und Wien, sowie Vertretungen in Australien und Kanada, konzentriert sich die DGWA auf das wachsende Interesse der europäischen Finanzwelt auf die Trends Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, deren Entwicklung im deutschsprachigen Raum beträchtliche Investitionen zugesagt wurden.

Die DGWA wird mit European Metals zusammenarbeiten, um das Bewusstsein der Anleger zu steigern und Investitionsmöglichkeiten auf den europäischen Finanzmärkten zu fördern, und wird Investor-Relations-Dienstleistungen anbieten, um European Metals bei der Positionierung auf den deutschsprachigen Finanzmärkten zu unterstützen. Die DGWA wird European Metals auch in ihr umfassendes Netzwerk innerhalb Europas (Unternehmen, Politik, Medien und interessensverbände) einführen, um das Unternehmen bei der Suche nach Abnahmevereinbarungen sowie potenziellen Zuschüssen und Subventionen zu unterstützen.

Keith Coughlan, interimistischer Executive Chairman von European Metals, sagte: Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der DGWA, um europäische und insbesondere deutschsprachige Investoren zu gewinnen und die Möglichkeiten von European Metals auf die europäischen Kapitalmärkte zu bringen. Zusammen mit unserem starken Industriepartner CEZ kommen wir der Erschließung des größten europäischen Hartgestein-Lithium-Projekts näher. Wir glauben, dass die Batterie- und EV-Industrie in der EU vor einem beträchtlichen Wachstum steht, zumal die europäische Batterieproduktion ein strategischer Faktor für den Übergang zu sauberer Energie und die Wettbewerbsfähigkeit ihres Automobilsektors ist.

Kürzlich wurden in der EU bedeutsame finanzielle und politische Zusagen hinsichtlich der Entwicklung einer europäischen Batterieindustrie und einer Zukunft für Elektrofahrzeuge gemacht. Die Notwendigkeit, lokale Lieferketten für Batteriemetalle zu entwickeln, wurde erkannt und wir sind davon überzeugt, dass uns die DGWA dabei unterstützen wird, unsere Botschaft in der Region zu verbreiten.

GEPLANTE NOTIERUNG IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Das Unternehmen befindet sich hinsichtlich der geplanten Notierung der Wertpapiere des Unternehmens in Gesprächen mit der Prager Börse. Angesichts des hohen Bekanntheitsgrades, den das Projekt Cinovec in der Tschechischen Republik genießt, möchte das Unternehmen den Tschechen die Möglichkeit geben, direkt über ihre eigene inländische Börse zu investieren.

Die Prager Börse besteht seit 1871 und ist Mitglied der Federation of European Securities Exchanges (die FESE).

ZWISCHENFINANZIERUNG

Das Unternehmen hat eine Zwischenfinanzierungsfazilität arrangiert, um die Finanzierung dieser neuen Initiativen sowie der laufenden Betriebe zu unterstützen. Die Fazilität wurde von einem erfahrenen Investor mit Sitz in Australien, 6466 Investments Pty. Ltd., bereitgestellt und ermöglicht die bedarfsorientierte Entnahme von bis zu einer Million australischer Dollar in Tranchen über zwölf Monate. Alle entnommenen Gelder werden zu CDIs des Unternehmens mit einem Diskontsatz von 15 Prozent auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Wertpapiere des Unternehmens umgewandelt. Die Emission von Aktien im Rahmen von Entnahmen unterliegt keiner Genehmigung der Aktionäre.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CINOVEC

DAS PROJEKT IM ÜBERBLICK

Lithium/Zinn-Projekt Cinovec

Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet s.r.o. befindet sich zu 49 Prozent im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS).

CEZ ist ein bedeutsamer Energiekonzern, der an verschiedenen europäischen Börsen unter dem Ticker CEZ notiert.

Nach der Investition von CEZ ist das Projekt Cinovec bis zur Bauentscheidung vollständig finanziert.

Cinovec beherbergt eine weltweit bedeutsame Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten angezeigten Mineralressource von 372,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,45 Prozent Lithiumoxid und 0,04 Prozent Zinn sowie einer abgeleiteten Mineralressource von 323,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,39 Prozent Lithiumoxid und 0,04 Prozent Zinn, die insgesamt 7,22 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent und 263.000 Tonnen Zinn enthält und am 28. November 2017 gemeldet wurde (weitere Steigerung der angezeigten Ressource bei Cinovec South). Eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 Prozent Lithiumoxid und 0,09 Prozent Zinn, die am 4. Juli 2017 gemeldet wurde (Erste Erzreserve bei Cinovec - Weitere Informationen), wurde für die ersten 20 Jahre des Abbaus mit einer Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr erklärt, der am 11. Juli 2018 gemeldet wurde (Produktion bei Cinovec soll auf 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr steigen).

Damit ist Cinovec die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, die viertgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt und eine Zinnressource von globaler Bedeutung.

Im Juni 2019 hat EMH eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study) abgeschlossen, die von unabhängigen Fachberatern durchgeführt wurde und auf einen Kapitalwert nach Steuern von 1,108 Milliarden US-Dollar sowie einen internen Zinsfuß von 28,8 Prozent hinwies und bestätigte, dass das Projekt Cinovec ein potenziell kostengünstiger Hersteller von Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat in Batteriequalität ist, der je nach Marktnachfrage produzieren kann. Sie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen zugänglich ist. Metallurgische Testarbeiten haben sowohl Lithiumhydroxid als auch Lithiumcarbonat in Batteriequalität sowie hochwertiges Zinnkonzentrat mit hervorragenden Gewinnungsraten erzielt.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber den ursprünglichen Informationen und alle wesentlichen Annahmen gelten weiterhin für die Prognosen.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CEZ

CEZ a.s. mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik ist ein etablierter, integrierter Energiekonzern mit Betrieben in einer Reihe von mittel- und südosteuropäischen Ländern und der Türkei. Das Kerngeschäft von CEZ umfasst die Erzeugung, der Vertrieb, der Handel und der Verkauf von Strom und Wärme, der Handel und Verkauf von Erdgas sowie die Kohleförderung. Die CEZ Group beschäftigt 33.000 Mitarbeiter und verzeichnet einen Jahresumsatz von etwa 7,24 Milliarden Euro.

Der größte Aktionär der Muttergesellschaft CEZ a.s. ist die Tschechische Republik mit einer Beteiligung von etwa 70 Prozent. Die Aktien von CEZ a.s. werden an den Börsen in Prag und Warschau gehandelt und sind in den Börsenindizes PX und WIG-CEE enthalten. Die Marktkapitalisierung von CEZ beträgt etwa 10,08 Milliarden Euro.

Als eines der führenden mitteleuropäischen Energieunternehmen beabsichtigt CEZ, mehrere Projekte in den Bereichen Energiespeicherung und Batterieherstellung in der Tschechischen Republik und in Mitteleuropa zu entwickeln.

CEZ ist auch ein regionaler Marktführer für E-Mobilität und installiert und betreibt ein Netzwerk an EV-Ladestationen in der gesamten Tschechischen Republik. Die tschechische Automobilindustrie leistet einen wichtigen Beitrag zum BIP und es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Elektrofahrzeuge im Land in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

ÜBER DIE DGWA

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (die DGWA), ein deutsches Institut für Vermögens- und Aktien-Allokation und Unternehmens ewertung, ist ein europäisches Investment- und Finanzmarktboutique und Beratungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt (Deutschland). Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs in allen Teilen der Welt eine 25-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Zweitnotierungen und Finanztransaktionen von Unternehmen sowie an entsprechenden Roadshows und Awarenesskampagnen beteiligt.

KONTAKT

Weitere Informationen zu dieser Pressemeldung oder dem Unternehmen im Allgemeinen erhalten Sie auf unserer Website, www.europeanmet.com, oder nutzen Sie die am Ende dieser Pressemitteilung angeführten Kontaktdaten.

SACHVERSTÄNDIGER

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Datenmaterial das von Dr. Pavel Reichl zusammengestellt wurde. Dr. Reichl ist ein Certified Professional Geologist (zertifiziert vom American Institute of Professional Geologists), ein Mitglied des American Institute of Professional Geologists, ein Fellow der Society of Economic Geologists und ein Sachverständiger (Competent Person) gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) sowie ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß des Leitfadens der AIM zu Bergbau- und Öl-& Gasunternehmen vom Juni 2009 (AIM Guidance Note on Mining and Oil & Gas Companies). Dr. Reichl stimmt der Aufnahme der Inhalte auf Grundlage der von ihm erstellten Informationen in der erscheinenden Form und dem Zusammenhang in diese Pressemeldung zu. Dr. Reichl ist Inhaber von CDIs von European Metals.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcen und Explorationsziele beziehen, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurde. Herr Widenbar, ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist ein Vollzeitmitarbeiter von Widenbar and Associates und hat die Schätzung auf Grundlage der von European Metals bereitgestellten Daten und geologischen Informationen erstellt. Herr Widenbar hat ausreichende Erfahrung, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich ist. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr Widenbar stimmt der Aufnahme der Inhalte auf Grundlage der von ihm erstellten Informationen in der erscheinenden Form und dem Zusammenhang in diese Pressemeldung zu.

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen häufig, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie könnten, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, rechnen mit, fortsetzen und Leitfaden oder ähnlichen Wörtern zu erkennen. Sie umfassen - jedoch ohne Einschränkung - Aussagen zu Plänen, Strategien oder Zielen des Managements, dem voraussichtlichen Beginn der Produktion oder des Baus und den erwarteten Kosten oder Fördermengen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens von jeglichen Erwartungen zu den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen bewirken können. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem - jedoch ohne Einschränkung - Rohstoffpreisänderungen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Wirtschaftsbedingungen, erhöhte Kosten von - und gesteigerter Bedarf für - Produktionsmittel, der spekulative Charakter der Exploration und Projekterschließung - einschließlich der Risiken hinsichtlich des Erhalts notwendiger Lizenzen und Genehmigungen sowie rückläufiger Reservenmengen oder -gehalte -, politische und gesellschaftliche Risiken, Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, die für das Unternehmen aktuell gelten oder in Zukunft gelten werden, Umwelteinflüsse einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalgewinnung und -bindung, Arbeitsbeziehungen und Rechtsverfahren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den in gutem Glauben getätigten Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf die Finanz-, Markt-, Regelungs- und andere relevante Umfelder, die das Geschäft und die Betriebstätigkeiten des Unternehmens in Zukunft beeinflussen werden. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung ab, dass sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegen, als richtig erweisen werden oder dass das Geschäft und die Betriebstätigkeiten des Unternehmens nicht wesentlich von diesen oder anderen Faktoren, die vom Unternehmen oder dem Management nicht vorhergesehen wurden oder vorhergesehen werden konnten bzw. die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, beeinträchtigt werden.

Das Unternehmen bemüht sich zwar darum, die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Geschehnisse, Ereignisse oder Ergebnisse von den Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, aufzuzeigen; es könnte jedoch weitere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die eigentlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele Ereignisse liegen außerhalb der angemessenen Einflussmöglichkeiten des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser vorsorglich darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessene Bedeutung beizumessen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Veröffentlichungsdatum dieser Meldung. Vorbehaltlich weitergehender Pflichten nach den geltenden Gesetzen oder den einschlägigen Börsenvorschriften ist das Unternehmen durch die Bereitstellung dieser Informationen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern bzw. auf jegliche Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umstände hinzuweisen, auf die sich diese Aussagen stützen.

Lithiumklassifizierung und Umwandlungsfaktoren

Lithiumgehalte werden üblicherweise als Prozentwerte oder Teile pro Millionen (Parts per Million; ppm) angegeben. Die Gehalte von Lagerstätten werden ebenfalls als Prozentsatz der Lithiumverbindungen - beispielsweise als Prozent Lithiumoxid (Li2O) oder Prozent Lithiumcarbonat (Li2CO3) - ausgedrückt.

Lithiumcarbonatäquivalent (Lithium Carbonate Equivalent; LCE) ist der branchenübliche Begriff für - und entspricht - Li2CO3. Mit der Verwendung von LCE soll der Vergleich mit Branchenberichten ermöglicht werden. LCE entspricht der äquivalenten Gesamtmenge an Lithiumcarbonat unter der Annahme, dass der Lithiumgehalt in der Lagerstätte gemäß den Umwandlungsfaktoren in der nachstehenden Tabelle zu Lithiumcarbonat umgewandelt wird, um so einen äquivalenten Li2CO3-Prozentwert zu erhalten. Die Verwendung von LCE unterstellt, dass eine Ausbeute von 100 % erreicht wird und keine Prozessverluste bei der Extraktion von Li2CO3 aus der Lagerstätte erzielt werden.

Lithiumressourcen und -reserven werden gewöhnlich in Tonnen LCE oder Li angegeben.

Die üblichen Umwandlungsfaktoren sind in der nachstehenden Tabelle angeführt:

Tabelle: Umwandlungsfaktoren für Lithiumverbindungen und -minerale

Ausgangsstoff-Umwandlung zu Li Umwandlung zu Li2O-Umwandlung zu Li2CO3

Lithium-Li-1,000-2,153-5,324

Lithiumoxid-Li2O-0,464-1,000-2,473

Lithiumcarbonat-Li2CO3-0,188-0,404-1,000

Lithiumhydroxid-LiOH.H2O-0,165-0,356-0,880

WEBSEITE

Eine Kopie dieser Pressemeldung erhalten Sie auf der Website des Unternehmens: www.europeanmet.com.

Anfragen:

European Metals Holdings

Limited Tel: +61 (0) 419 996 333

Email: keith@europeanmet.com

Keith Coughlan, Executive

Chairman

Tel: +44 (0) 20 7440 0647

Tel: +61 (0) 8 6245 2050

Kiran Morzaria, Email: julia@europeanmet.com

Non-Executive

Director

Julia Beckett, Company

Secretary

Beaumont Cornish (Nomad & Tel: +44 (0) 20 7628 3396

Broker) Email: corpfin@b-cornish.co.

uk

Michael Cornish

Roland Cornish

Shard Capital (Joint Tel: +44 (0) 20 7186 9950

Broker)

Damon Health

Erik Woolgar

Blytheweigh (Financial Tel: +44 (0) 20 7138 3222

PR)

Tim Blythe

Megan Ray

European Metals Holdings Limited

ARBN 154 618 989

Suite 12, Level 1

11 Ventnor Avenue

West Perth WA 6005

PO Box 52

West Perth WA 6872

Telefon + 61 8 6245 2050

Fax + 61 6245 2055

Webseite: www.europeanmet.com

Directors & Management

Keith Coughlan

Executive Chairman

Richard Pavlik

Executive Director

Kiran Morzaria

Non-Executive Director

Julia Beckett

Sekretariat

Unternehmensdaten

ASX: EMH

AIM: EMH

Frankfurt: E861.F

CDIs on Issue: 154.7M

Die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen gelten vor ihrer Veröffentlichung als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 der EU-Verordnung 596/2014. Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wurde von Keigh Coughlan, Executive Chairman, im Namen des Unternehmens autorisiert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52616

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52616&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000EMH5

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.