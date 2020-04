IRW-PRESS: Evergold Corp.: Evergold ( WKN: A2PTHZ ) (TSXV: EVER) erhält Bohrgenehmigung für Golden Lion Liegenschaft in British Columbia, Ausbau der Zugangsstraße, Bohrvertrag vergeben sowie Finanzergebnisse für 2019 erfolgreich geprüft

Toronto, Kanada, 15. April 2020 - Evergold Corp. (TSXV: EVER, WKN: A2PTHZ, Symbol: 5EG) (Evergold oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es eine mehrjährige Bohrgenehmigung für seine Golden Lion Liegenschaft im nördlichen British Columbia, Kanada erhalten hat. Die Bohrgenehmigung wurde vom Ministerium für Energie, Minen und Erdölressourcen von British Columbia ausgestellt. Die Genehmigung umfasst die komplette Bandbreite von Explorationsaktivitäten inklusive ausführlicher Bohrungen, geophysische und geochemische Arbeitsprogramme sowie den Aufbau eines Lagers auf der Liegenschaft, um die Arbeiten während der Feldkampagne 2020 effektiv voranzutreiben.

Die sich zu 100% im Besitz von Evergold befindliche Golden Lion Liegenschaft verfügt über mehrere Zielgebiete mit hohen Gold-, Silber- und Kupferwerten in Proben vom Gestein und Boden. Höhepunkte sind dabei 14,95 g/t Gold in aufeinanderfolgenden Bodenproben und 13.406 g/t (13,4 Kilogramm pro Tonne) Silber und 15,9% Kupfer in ausgewählten Gesteinsproben.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Zielgebiete reif für Entdeckungen sind und beabsichtigt in diesem Sommer das erste Mal auf diesen Gebieten zu bohren. Es wird angemerkt, dass Gesteinsproben nur eine Auswahl darstellen und nicht unbedingt die Mineralisierung einer kompletten Liegenschaft widerspiegeln.

Um das Arbeitsprogramm diesen Sommer vorzubereiten, haben letzte Woche Wartungsarbeiten auf der Omineca Resource Straße und ihren Brücken begonnen. Ein Konsortium aus der Wirtschaft, bestehend u. a. aus Evergold und der Regierung von British Columbia, unterstützt dieses Infrastrukturprojekt finanziell. Die Arbeiten werden von den Tsay Keh Dene und Kwadacha First Nations ausgeführt und mit einer Fertigstellung wird Ende April gerechnet. Evergold hat auch einen Bohrvertrag für seine Golden Lion Liegenschaft an Radius Drilling Corp. aus Prince George, British Columbia, vergeben. Trotz der Unsicherheiten durch COVID-19 wird geplant, die Feldarbeit Ende Mai mit geophysischen, geochemischen und geologischen Programmen zu beginnen, um die Zielgebiete für die Bohrungen ab Mitte Juni zu definieren. Die Bohrungen werden voraussichtlich Ende Juli 2020 starten.

COVID-19 Virus

Evergold beobachtet die Entwicklung der COVID-19 Pandemie und die Auswirkungen der Maßnahmen von Regierungen, um die Gesundheit seiner Bürger zu sichern. Alle Lieferanten und Partner des Unternehmens (Geologen, Bohrfirmen, Erdölversorger, Lager, Hubschrauber und Transport) sind im Norden und im Zentrum von British Columbia ansässig. Diese Gebiete waren bisher kaum vom Virus betroffen. Zudem befindet sich keine der beiden primären Liegenschaften des Unternehmens in der Nähe von Siedlungen und der Zugang zu ihnen verläuft zum Großteil durch unbewohnte Gegenden. Diskussionen mit Partnern haben ergeben, dass ohne Sperrungen und erzwungene Unternehmensschließungen der Regierung sowie ohne Reiseverbote in den Gebieten der Liegenschaften, die Explorationsprogramme von Evergold auf seinen Snoball und Golden Lion Liegenschaften im Sommer 2020 durchführbar sein sollten. Trotzdem entwickelt das Unternehmen Vorschriften und wird bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit seiner Arbeiter zu gewährleisten und eine Ansteckungsgefahr in abgelegenen Gemeinden zu verhindern.

COVID-19 stellt eine klare Bedrohung und Herausforderung für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft dar, kommentierte Kevin Keough, Präsident und CEO von Evergold. Wir nehmen diese Bedrohung sehr ernst. Wir arbeiten weiterhin aktiv auf eine sichere und erfolgreiche Explorationskampagne hin, da viele Leute auf die Arbeit von uns zählen um das Wohlbefinden von sich, ihren Familien und Gemeinden zu sichern. Der Goldpreis ist stark, und Investoren erzählen uns, dass der Markt positiv auf Entdeckungserfolge reagieren sollte. Wir glauben, dass wir uns in einer vorzüglichen Ausgangsposition für unsere ersten Bohrprogramme diesen Sommer befinden, weil wir die Bohrgenehmigungen für unsere Snoball und Golden Lion Liegenschaften bereits erhalten haben und wir durch die Bruttoerlöse unseres Börsengangs letzten Oktober in Höhe von 3,45 Millionen CAD finanziell gut ausgestattet sind. Unsere Zielgebiete verfügen über ein hohes Potenzial.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew J. Mitchell, P.Geo., Vice President, Exploration für Evergold Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019

Evergold ist zudem erfreut darüber, dass seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich geprüft wurden. Kopien des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und der Management Diskussion und Analyse (MD&A) sind auf der Webseite der Firma unter www.evergoldcorp.ca oder auf dem Unternehmensprofil von Evergold auf www.sedar.com erhältlich.

Das Highlight des Jahres 2019 war der erfolgreiche Börsengang des Unternehmens an der TSX Venture Exchange am 4. Oktober 2019 mit Bruttoerlösen von 3,45 Millionen CAD.

2019 war ein prägendes Jahr für unser Unternehmen, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO von Evergold. Unser Team bedankt sich herzlich dafür, dass mehr als 350 neue Aktionäre unsere Vision unterstützen. Wir glauben, dass unser Börsengang im Junior Mining Bereich einer der größten des Jahres 2019 in Kanada war, ein Vertrauensbeweis für das hohe Entdeckungspotenzial auf unseren 2 primären Liegenschaften, Snoball und Golden Lion.

Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Liegenschaften, inklusive Fotos, finden Sie auf der Webseite unter: www.evergoldcorp.ca

Über Evergold

Evergold Corp. (TSXV: EVER, WKN: A2PTHZ, Symbol: 5EG) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold verbuchen. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Liegenschaften in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Golden Lion verfügt über mehrere interessante Gold-, Silber- und Kupfergebiete. Evergold plant in diesem Sommer das erste Bohrprogramm von ausgewählten Zielen auf diesen beiden Liegenschaften durchzuführen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin M. Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

kevin.keough@evergoldcorp.ca

www.evergoldcorp.ca

Andrew J. Mitchell

Vice President, Exploration

Tel: +1 604 202 0508

andrew.mitchell@evergoldcorp.ca

www.evergoldcorp.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

