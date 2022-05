IRW-News: Evolution Energy Minerals : Evolution Energy Minerals: Absichtserklärung hinsichtlich Abnahme und hochwertiger nachgelagerter Kooperation

IRW-PRESS: Evolution Energy Minerals : Evolution Energy Minerals: Absichtserklärung hinsichtlich Abnahme und hochwertiger nachgelagerter Kooperation

Evolution Energy Minerals (Evolution oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung von strategischer Bedeutung (die Absichtserklärung) mit dem chinesischen Grafitspezialisten Yichang Xincheng Graphite Co. Ltd. (YXGC) hinsichtlich der Abnahme von grobkörnigen Flocken und der nachgelagerten Wertschöpfung zu hochwertigen Produkten unterzeichnet hat. YXGC ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigem Blähgrafit und Grafitfolie für die Elektronikindustrie.

HÖHEPUNKTE

- Evolution hat eine Absichtserklärung von strategischer Bedeutung mit YXGC, dem weltweit führenden Unternehmen bei der Herstellung von Blähgrafit und damit in Zusammenhang stehenden hochwertigen Grafitprodukten wie Grafitfolie, unterzeichnet.

- Die Absichtserklärung beinhaltet die wesentlichsten Bedingungen eines verbindlichen Abnahmeabkommens hinsichtlich 30.000 t der geplanten Produktion von grobkörnigem Flockengrafit von Evolution über drei Jahre, das in den kommenden Wochen finalisiert werden soll. Dies entspricht 56 % der geplanten Produktion und über 70 % des Umsatzes aus Konzentraten in den ersten drei Jahren.

- In der Absichtserklärung ist auch die Absicht der Parteien festgelegt, ein Joint Venture hinsichtlich der Durchführbarkeit, der Errichtung und des Betriebs einer nachgelagerten Produktionsanlage in Europa zu gründen, die die Technologie von YXGC zur Herstellung von Blähgrafit, Grafitfolie und anderen hochwertigen Grafitprodukten nutzt. Die aktuellen Preise für die wertschöpfenden Produkte sind im Folgenden aufgeführt:

Produkt Preis

Blähgrafit Bis zu 6.500 USD/t

Expandierter Grafit Bis zu 13.000 USD/t

Grafitfolie Bis zu 30.000 USD/t

YXGC ist ein in China gegründetes privates Produktionsunternehmen, das sich zum weltweit führenden Anbieter von Grafitfolie entwickelt hat. Die Produkte des Unternehmens beinhalten Grafitfolie, die in Mobiltelefonen, Tablets und TV-Bildschirmen verwendet wird, und es ist zurzeit führend bei der Produktion von Grafitfolie, die für die Herstellung von grünem Wasserstoff verwendet wird. Zu den Kunden von YXGC zählen einige der bedeutsamsten Elektronik- und Technologieunternehmen der Welt.

Für Evolution stellt die Absichtserklärung eine Plattform dar, von der aus das Unternehmen seine Strategie für grobkörnigen Grafit weiterentwickeln kann, die einen doppelten Schwerpunkt aufweist - zunächst den direkten Verkauf von Grafitkonzentrat vom unternehmenseigenen Grafitprojekt Chilalo (Chilalo) an YXGC und anschließend die Errichtung einer wachstumsfördernden nachgelagerten Produktionsanlage in Europa, die hochwertige Produkte wie Blähgrafit und Grafitfolie herstellt und somit den Gesamtwert von Chilalo steigert.

Die Kooperation hinsichtlich der Herstellung von Grafitprodukten - ein wesentliches Element der Absichtserklärung - ist ein entscheidender Schritt für Evolution, um sich als vertikal integriertes Grafitunternehmen zu positionieren, das die Produktion von Flockengrafitkonzentrat mit der Herstellung von hochwertigen Grafitprodukten wie Blähgrafit und Grafitfolie in einer europäischen Anlage kombiniert.

Phil Hoskins, Managing Director von Evolution, sagte: Wir freuen uns, diese Absichtserklärung mit YXGC zu unterzeichnen - einem Unternehmen, mit dem wir seit vielen Jahren eine enge Beziehung unterhalten. Wir haben im Jahr 2015 mit der Qualifizierung von Grafitprodukten von Chilalo mit YXGC begonnen und die gemäß ISO zertifizierten Anlagen von YXGC, die in puncto Qualität und Sicherheit führend sind, mehrfach besichtigt. YXGC ist zwar kein bekannter Name, doch als führender Lieferant von hochwertigen Grafitprodukten für die bedeutsamsten Elektronik- und Technologieunternehmen der Welt ist sein Ansehen in der Branche unbestritten.

Evolution ist bestrebt, Grafit nur an Kunden zu liefern, die einen Mehrwert schaffen, was YXGC zum logischen Abnahmepartner für Evolution macht, zumal das Unternehmen mehrere Phasen der Wertschöpfung über das Flockengrafitkonzentrat hinaus durchführt.

Was uns wirklich begeistert, ist diese zweite Phase unserer Geschäftsbeziehung, die die einzigartige Strategie des Unternehmens weiterentwickelt, eine Reihe von nachgelagerten Produkten zu erzeugen - feine Flocken für Batterieanoden und grobkörnige Flocken für Blähgrafit und Folie. Beide Vertragsparteien erkennen an, dass die Kombination des hochwertigen Produkts von Chilalo mit der branchenführenden Technologie von YXGC unser geplantes nachgelagertes Geschäft ideal positionieren wird, um westliche Kunden mit Blähgrafit, Grafitfolie und einer Vielzahl anderer hochwertiger Produkte zu beliefern. Wir sind bestrebt, diese äußerst wachstumsfördernde nachgelagerte Einrichtung parallel zur Erschließung des Projekts Chilalo rasch weiterzuentwickeln. Das Unternehmen wird die geplante Produktion und die Ziele nach dem Beginn einer Machbarkeitsstudie und der Unterzeichnung des JV-Abkommens präsentieren.

Geplantes Abnahmeabkommen

Der Grafit von Chilalo ist seit 2015 Gegenstand einer umfassenden Produktqualifizierung bei YXGC. Chilalo produziert ein hochwertiges grobkörniges Flockenkonzentrat, das sich nachweislich für die Herstellung von Grafitfolie, Flammschutzmitteln und anderen hochwertigen Produkten eignet. Grobkörniger Flockengrafit (von +100 bis +32 Mesh) macht etwa 65 % der erwarteten Produktion von Chilalo aus und ist das ideale Rohmaterial für diese Produkte.

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung haben die Vertragsparteien unverzüglich mit Verhandlungen hinsichtlich eines verbindlichen Abnahmeabkommens begonnen, das unter anderem Folgendes beinhalten soll:

- Laufzeit der Abnahme von zunächst drei Jahren ab erster Lieferung

- Verpflichtung von YXGC, während der Vertragslaufzeit eine fixe Menge Grafit abzunehmen (30.000 Tonnen pro Jahr, was etwa 56 % der Produktion in den ersten 3 Jahren entspricht)

- Zusätzlich zu den Bedingungen, die für ein verbindliches Abnahmeabkommen üblich sind, wäre das Abnahmeabkommen an das Erreichen wesentlicher Meilensteine in Zusammenhang mit der Erschließung von Chilalo geknüpft

Das verbindliche Abnahmeabkommen soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden und ist ein wesentliches Element zur Verringerung des Risikos bei der Projektfinanzierung.

Kooperation hinsichtlich Produktion hochwertiger Grafitprodukte

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung werden die Vertragsparteien ein Abkommen unterzeichnen, dem zufolge YXGC zunächst als Auftragsverarbeiter für Evolution fungiert, um das Grafitkonzentrat von Chilalo zu Blähgrafit, Grafitfolie und anderen damit in Zusammenhang stehenden Produkten für den Verkauf an westliche Kunden zu verarbeiten.

Die Zusammenarbeit mit YXGC als Auftragsverarbeiter von Evolution erfordert keinen Kapitaleinsatz, nutzt das vorhandene Know-how bei der Verarbeitung und verschafft dem Unternehmen einen unmittelbaren Zugang zum lukrativen und schnell wachsenden Markt für Blähgrafit. Der im Rahmen der Vereinbarung hinsichtlich der gebührenpflichtigen Verarbeitung produzierte Blähgrafit wird von Evolution an Kunden in Europa und den USA verkauft, zu denen das Unternehmen bestehende Beziehungen unterhält.

Parallel zur Vereinbarung hinsichtlich der gebührenpflichtigen Verarbeitung, jedoch als zweite Phase der Erschließung von Chilalo, beabsichtigen die Vertragsparteien, gemeinsam die Durchführbarkeit, die Errichtung und den Betrieb einer nachgelagerten Produktionsanlage in Europa zu prüfen, in der die Technologie von YXGC zur Herstellung von Blähgrafit, Grafitfolie und anderen hochwertigen Grafitprodukten eingesetzt wird.

Die Herstellung von Blähgrafit und Grafitfolie sind keine kapitalintensiven Prozesse, weshalb die Wertschöpfung bei diesen Produkten voraussichtlich keine wesentlichen zusätzlichen Investitionen des Unternehmens erfordern wird.

Die wesentlichen Aspekte der Zusammenarbeit sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Bedingungen der Beschreibung

Absichtserklärung

Bildung eines Joint VenturesEvolution und YXGC

beabsichtigen, ein Joint

Venture zu gründen, um die

Machbarkeit der Errichtung

einer Anlage zur

Herstellung von

Blähgrafit, Grafitfolie

und anderen damit in

Zusammenhang stehenden

Produkten zu

prüfen.

Auswahl des Standorts für Evolution wird eine Studie

Produktionsanlage hinsichtlich der Auswahl

des Standorts in Europa

durchführen, bei der unter

anderem folgende Punkte

berücksichtigt

werden:

- Energiequelle und

-kosten, mit besonderer

Schwerpunktlegung auf

saubere

Energie

- Zugang zu den im

Herstellungsprozess

verwendeten

Chemikalien

- Zeitrahmen für die

Einholung der

erforderlichen

Genehmigungen und

behördlichen

Bewilligungen

- Umweltvorschriften

- Verfügbarkeit staatlicher

Fördermittel und

Steueranreize

- Logistik, Arbeitskräfte

und Nähe zu

Kunden

Rohmaterial Evolution wird

Grafitkonzentrat zu

Marktpreisen

liefern.

Technologie und Ausrüstung YXGC wird dem Joint Venture

technisches Know-how und

Ausrüstung zur Verfügung

stellen und dafür sorgen,

dass die Qualität und die

Installation dieser

Ausrüstung den geltenden

internationalen Normen

entsprechen.

Produktpalette YXGC und Evolution werden

gemeinsam Blähgrafit,

expandierten Grafit,

Grafitfolie und andere

damit in Zusammenhang

stehende Produkte

herstellen, die in erster

Linie für den Verkauf in

Europa bestimmt

sind.

Vermarktung YXGC wird Unterstützung auf

dem

Markt, unter anderem mit

seiner bestehenden

Kundendatenbank

, leisten.

Aktienbesitz des Joint Der Aktienbesitz der

Ventures Vertragsparteien am Joint

Venture wird durch ihre

jeweiligen

Finanzierungsbeiträge und

den Gesamtwert ermittelt,

den jede Vertragspartei

zum Erfolg des Joint

Ventures beiträgt.

ESG und Nachhaltigkeit

Eine wesentliche Grundlage für Evolution besteht darin, dass alles, was das Unternehmen tut, sicher, ethisch und umweltfreundlich ist. Die Erschließung von Chilalo wird den umliegenden Gemeinden und Tansania im weiteren Sinne durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, sekundären Geschäftsmöglichkeiten, Bildung, Weiterbildung und Investitionen in die Community einen dauerhaften Nutzen bescheren.

Die potenziellen nachgelagerten Erschließungsmöglichkeiten ermöglichen es uns, mit einem Qualitätsunternehmen zusammenzuarbeiten, das über das technologische Know-how für die Errichtung einer neuen Anlage in Europa verfügt. Da es sich um eine neue Anlage handelt, wird Evolution darauf bestehen, dass sie dieselben hohen Anforderungen in puncto Qualität und Umweltmanagement erfüllt, wie sie auch für die Erschließung von Chilalo gelten.

Kommentar zum Markt

Das Unternehmen wird ein separates Update hinsichtlich der angestrebten nachgelagerten Produkte sowie deren Anwendungen und Preisbestimmung bereitstellen, doch zusammenfassend ist davon auszugehen, dass das JV Folgendes anpeilt:

- Blähgrafit - Direktverkauf an westliche Kunden für Flammschutzmittel (bis zu 6.500 USD/t)

- Expandierter Grafit - Verkauf an Batteriehersteller zur Verbesserung der Leitfähigkeit auf der Kathodenseite der Batterie (bis zu 13.000 USD/t)

- Grafitfolie:

o Verkauf an Hersteller von elektronischen Geräten zur Verwendung als Kühlkörper oder in nuklearen Anwendungen (bis zu 30.000 USD/t)

o Verkauf an Hersteller von Wasserstoffbatterien zur Verwendung in den bipolaren Platten, die die Kathode und Anode in Wasserstoffbatterien enthalten

Wie bereits erwähnt, weist die potenzielle Entwicklung dieser nachgelagerten Produkte das Potenzial auf, den Wert von Chilalo für die Aktionäre von Evolution beträchtlich zu steigern. Ohne den Zugang zu einer eigenen Technologie, wie sie YXGC besitzt, wäre es nicht möglich, diese nachgelagerten Margen zu erzielen.

Über YXGC

YXGC hat seinen Sitz in Yichang in China. Diese Region Chinas ist bekannt als die Hauptstadt der Wasserkraft und eines der größten Mineralverarbeitungsgebiete in China.

YXGC ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Herstellung von Grafitprodukten und beliefert seit über 20 Jahren Kunden in Europa, Nordamerika und Asien. Unter Anwendung von grobkörnigem Flockengrafit stellt YXGC mit seiner eigenen Technologie eine Reihe hochwertiger Grafitprodukte her, einschließlich Blähgrafit, Flammschutzmittel, Folien, Bleche, Dichtungen und Bänder, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. In Abb. 1 ist ein aktuelles Bild einer der Produktionslinien von YXGC für Grafitfolie dargestellt.

YXGC verfügt über drei Produktionslinien zur Herstellung von 30.000 Tonnen Blähgrafit pro Jahr. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über zehn Produktionslinien für flexible Grafitfolien mit einer Gesamtproduktion von 10.000 Tonnen pro Jahr sowie über acht Anlagen für Dichtungsmaterial, mit denen 2.000 Tonnen Grafitdichtungen pro Jahr hergestellt werden. YXGC errichtet zurzeit eine neue Anlage mit einer Produktionskapazität von 10.000 Tonnen Blähgrafit und 12.000 Tonnen Grafitfolie pro Jahr. Die Anlage soll 2023 in Betrieb genommen werden.

YXGC ist gemäß ISO9001 zertifiziert. Das Unternehmen verfügt über Kerntechnologien mit eigenem geistigem Eigentum sowie über eine starke Produktforschung und Innovationsfähigkeit. Das Unternehmen verfügt zurzeit über sechs Erfindungs- und 23 Gebrauchsmusterpatente.

Die Produkte von YXGC werden umfassend in der Erdöl- und Chemieindustrie, in der Stahlraffination, in der Elektrizitätswirtschaft, in der Metallurgie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, im Schiffsbau, in der Pharmazie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Nukleartechnik sowie vor allem in einer Reihe von renommierten globalen Elektronik- und Technologieunternehmen eingesetzt.

Die Produkte von YXGC werden in ganz China vertrieben und in über 20 Länder der Welt exportiert.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Evolution genehmigt.

