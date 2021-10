IRW-PRESS: Exploits Discovery Corp. : Exploits beginnt mit Phase-II-Bohrungen bei Schooner und beantragt 3 neue Bohrgenehmigungen bei Verwerfung Appleton

Vancouver (British Columbia), 26. Oktober 2021. Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD, OTCQB: NFLDF, FWB: 634-FF) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Phase-II-Bohrungen bei der Verwerfung Schooner begonnen hat. Die Arbeiten an der Analyse der VTEM-Daten, die nun auf nahezu dem gesamten Explorationsgebiet von Exploits in Neufundland erfasst wurden, werden fortgesetzt. Drei weitere vorrangige Zielgebiete wurden für Bohrgenehmigungen am Nordende der Verwerfung Appleton ausgewählt.

Höhepunkte

- Exploits hat bei Jonathans Pond 4.470 m an Bohrungen in insgesamt 21 Bohrlöchern beim Erzgang JP abgeschlossen, wo im Ausbiss sichtbares Gold mit Gehalten von bis zu 24 g/t Gold vorkommt

- Beginn von Phase-II-Bohrungen bei Schooner und Schooner South, wobei 6 Bohrlöcher über insgesamt 3.000 m absolviert werden sollen

- Beginn von Vorbereitungsarbeiten am Standort für Bohrungen bei hochgradigen Little-Joanna-Zielen, wo im Ausbiss sichtbares Gold mit Gehalten von bis zu 194 g/t Gold vorkommt

- Auf Basis neuer VTEM- und Magnet-Bodenuntersuchungsdaten, die in die im Vorjahr durchgeführten Erkundungsarbeiten integriert wurden, beginnt Unternehmen mit Genehmigungsverfahren für Bohrziele im Bereich von Verwerfung Appleton bei Duder Lake, Titan South und zentralen Dog-Bay-Zielen

President und CEO Jeff Swinoga sagte: Während wir nach wie vor auf die Analyseergebnisse der Phase-I-Bohrungen bei Schooner warten, können wir dank der ausgerichteten Kernaufzeichnungsdaten der Phase-I-Bohrungen bereits vor dem Erhalt der Analyseergebnisse mit unseren Folgearbeiten beginnen. Das Unternehmen freut sich darauf, die Synthese der geophysikalischen Untersuchungen und der Feldarbeiten zu sehen, die neue Ziele bei der Verwerfung Appleton ergeben, während wir auf die Analyseergebnisse der laufenden Bohrungen warten.

Bohrungen bei Verwerfung Schooner

Die Verwerfungszone Schooner wurde Anfang 2021 durch die Zusammenstellung historischer Geschiebemergelproben, die Neuinterpretation regionaler magnetischer geophysikalischer Untersuchungen und die Datenanalysetechniken des Partners von Exploit, GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V: SPOT), identifiziert. Die Ergebnisse haben eine Verwerfungsstruktur mit übereinstimmenden Goldvorkommen in Geschiebemergelproben beschrieben, die parallel zur Verwerfung Appleton etwa 3,5 km weiter östlich verlaufen, wo sich die Goldentdeckungen Keats, Lotto und Knob von New Found Gold befinden. Phase II basiert auf einer detaillierten Analyse der geophysikalischen Daten und Bohrkerninformationen des Phase-I-Programms.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62226/20211026_Exploits_dePRcom.001.png

Abb. 1: Bohrziele im Erkundungsgebiet Schooner von Exploits Discovery Corp. Hinweis: Die Bohrkragen auf der Karte sind nicht endgültig und können sich in Abhängigkeit der Bohrergebnisse noch ändern.

Bohrziele bei Verwerfung Appleton

Die Dog-Bay-Schürfrechte von Exploit auf der Prince Albert Peninsula erstrecken sich über 30 km entlang des Streichens der Verwerfung Appleton sowie über eine größere Länge der Verwerfung Dog Bay Line. Die sekundären und tertiären Spreizungen der Verwerfung Appleton beherbergen bekanntermaßen die Goldentdeckung Keat Zone von New Found Gold sowie die anderen Entdeckungen von New Found Gold im Süden. Ebenso befindet sich die Entdeckung Big Vein von Labrador Gold in einer Spreizung der Verwerfung Appleton. Im Allgemeinen gibt es eine Zielzone von 500 m östlich und westlich der Verwerfung Appleton, die auf diesen versetzten Verwerfungen und den Gesteinsblöcken, die sie beherbergen, am vielversprechendsten für Goldmineralisierungen ist.

Die Zonen Duder Lake, Titan South und Appleton North weisen historische Goldvorkommen innerhalb der Zielzone Appleton auf. Die Arbeiten im Jahr 2021 haben das Potenzial für weitere bedeutsame Entdeckungen in diesen Zielgebieten mittels Bodenuntersuchungen, Schürfgrabungen sowie Luftvermessungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen verdeutlicht. Das Vorkommen von sichtbarem Gold nördlich der Quinlan-Erzgänge weist darauf hin, dass die Verwerfung Appleton auf der gesamten Länge der Dog-Bay-Schürfrechte vielversprechend ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62226/20211026_Exploits_dePRcom.002.png

Verwerfung Appleton - Bohrzielermittlung bei Duder Lake, Titan South und Appleton North

Bekanntmachung gemäß NI 43-101

Nick Ryan, P.Geo, ist der leitende Geologe des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Ryan hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow Projekte. Das Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.

Das Unternehmen verfügt über ausreichende Mittel, um die bereits fünf genehmigten Bohrziele und drei neuen Ziele, für die eine Bohrgenehmigung beantragt wurde, systematisch zu erproben. Exploits ist für eine Entdeckung gut aufgestellt.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen stehen seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen bestehen. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des geologischen Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Jeff Swinoga

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Christopher Huggins, Director

Tel: (778) 819-2708

Exploits Discovery Corp.

Suite 3043-595 Burrard Street

Vancouver, BC, V7X 1J1

(+1) 778-819-2708

investors@exploits.gold

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

