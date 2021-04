IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits erteilt Auftrag über Diamantbohrungen für fünf Goldziele im Goldgürtel der Exploits Subzone

IRW-PRESS: Exploits Discovery Corp. : Exploits erteilt Auftrag über Diamantbohrungen für fünf Goldziele im Goldgürtel der Exploits Subzone

Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. April 2021 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634-FF) gibt bekannt, dass es Majors Contracting Ltd. aus Deer Lake, Neufundland, mit dem Diamantbohrprogramm der Phase 1 von 2021 beauftragt hat.

Höhepunkte

- Exploits hat einen Bohrvertrag über 7.500 Meter mit der Option der Erweiterung auf 13.500 Meter abgeschlossen.

- Das Unternehmen hat drei von fünf Bohrgenehmigungen erhalten: Schooner, Little Joanna und True Grit, und erwartet die Genehmigungen für Quinlan Vein und Jonathans Pond in Kürze (siehe Karte und Zusammenfassungen auf der folgenden Seite).

- Drei von fünf Bohrzielen beherbergen sichtbares Gold an der Oberfläche mit hochgradigen Analyseergebnissen von bis zu 194 g/t Au.

- True Grit hat Gehalte von bis zu 16 g/t Au in Ausbissen und 30 g/t Au in Geschiebeblöcken mit weit verbreitet geringgradiger Mineralisierung.

- Das Ziel Schooner wurde von Gold Spots Maschinenlernprogramm entwickelt, das eine bewährte Erfolgsgeschichte an Entdeckungen auf der Zone Keats Zone nur 3,5 km östlich hat.

Michael Collins, President & Chief Executive Officer von Exploits, sagte: Das Team von Exploits Team freut sich sehr auf das Bohrprogramm in Neufundland. In sechs kurzen Monaten haben wir fünf Bohrziele hoher Priorität entwickelt und schaffen weitere, zusätzliche Bohrziele hoher Priorität. Die Ziele basieren auf Goldspots Maschinenlernverfahren, Feldprospektion und geophysikalischen Tests der großen, tiefliegenden geophysikalischen Strukturen, die für die Entwicklung der orogenetischen Entdeckung in der Exploits Subzone äußerst wichtig sind.

Überblick über Exploits erste fünf Bohrziele für 2021

Schooner

3,5 km westlich von New Found Golds Zone Keats liegt Exploits Prospektionsgebiet Schooner. Das war das erste Ziel hoher Priorität, das von GoldSpot Discoveries identifiziert wurde. Die Verwerfung Schooner liegt parallel zur goldhaltigen Verwerfung Appleton, die NFGs Zone Keats beherbergt. Die Bohrungen konzentrieren sich hier auf eine divergierende Störung der Verwerfung Schooner (wo sich die Verwerfung in zwei Verwerfungen teilt) und zwei sekundäre Verwerfungskreuzungen.

Einzelheiten über die Ziele von GoldSpot Discoveries auf Schooner finden Sie unter: https://exploitsdiscovery.com/exploits-receives-first-goldspot-discoveries-corp-exploration-target/

Karte der Bohrgenehmigungen und -beantragungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57875/Exploits_20210415_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte der Claimgrenzen von Exploits Discovery mit Lage der Bohrgenehmigungen Little Joanna Veins, Schooner und True Grit sowie der ausstehenden Bohrgenehmigungen Jonathans Pond und Quinlan Veins.

Little Joanna

Das Prospektionsgebiet Little Joanna ergab unsere höchsten Gehalte an sichtbarem Gold in Ausbissen von Quarzgängen mit einer durchschnittlichen Breite von 30cm, die bis zu einer Streichlänge von 20m freigelegt und dann von Abraum bedeckt sind.

- Es wurden 16 Proben aus Ausbissen und verdeckten Ausstrichen auf den Little Joanna Veins genommen, die Werte zwischen 0,1 bis 194 g/t Au ergaben. Fünf Proben mit sichtbarem Gold ergaben Werte von 194, 133, 123, 119 und 118 g/t Au.

Weitere Informationen über das Prospektionsgebiet Little Joanna finden Sie unter: https://exploitsdiscovery.com/exploits-visible-gold-samples-assay-194-g-t-gold-at-little-joanna-dog-bay-project-newfoundland/

Quinlan Vein

Das Prospektionsgebiet Quinlan Vein liegt auf einer sekundären Struktur, die sich von der Verwerfung Appleton abspaltet. Es gibt zahlreiche 50-70 Zentimeter breite Quarzgänge über einer 25m breiten Zone, wovon zurzeit 5-20 Meter Streichlänge freigelegt sind, ehe sie unter Deckgestein eintaucht. Sichtbares Gold wurde in Form von feinen Körnchen in Rissversiegelungsbrüchen und als feine bis grobe Körner in Quarzerzgängen entdeckt. Spuren von Sulfidmineralisierung sind auch in Quarzerzgängen als Pyrit, Chalcopyrit, Bleiglanz und Sphalerit vorhanden. Die Erzgänge sind milchig-weiß mit ausgehöhlten und Rissversiegelungsstrukturen, die für epizonale, orogenetische Goldlagerstätten typisch sind. Die Erzgänge liegen in sekundären Verwerfungsstrukturen, die mit der Verwerfungszone Appleton assoziiert sind und in der geophysikalischen Analyse von GoldSpot Discoveries hervorgehoben wurden.

- Es wurden 57 Proben aus Ausbissen und verdeckten Ausstrichen auf den Quinlan Veins genommen. Fünf Proben, eine mit sichtbarem Gold (Visible Gold VG), ergaben Werte von 61,3, 59,0, 14,4, 14,2 und 12,6 g/t Au, und insgesamt 26 Proben ergaben mehr als 0,1 g/t Au mit einem Durchschnittsgehalt von 7,3 g/t Au.

Weitere Einzelheiten über das Prospektionsgebiet Quinlan Vein finden Sie unter: https://exploitsdiscovery.com/exploits-visible-gold-outcrop-samples-assay-61-3-g-t-gold-and-189-g-t-silver-at-the-quinlan-veins-within-the-dog-bay-gold-project-newfoundland/

True Grit

Am südlichen Rand unserer Konzessionsgebiete liegt True Grit neben der Linie GRUB; in der Vergangenheit fanden ein paar Bohrungen statt (einschließlich 0,60 g/t Au über 117m ab der Oberfläche) und in den letzten fünf Monaten wurden neue geophysikalische VTEM-Vermessungen und eine SGH-Bodenmessung abgeschlossen. Die Boden- und geophysikalischen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Bohrungen mit falscher Orientierung erfolgten und die besten Ziele verfehlten.

Information über unsere Arbeit auf True Grit finden Sie hier: https://exploitsdiscovery.com/exploits-reports-sgh-soil-grid-and-outcrop-sampling-results-at-the-true-grit-gold-project/

Jonathans Pond

Rund 30km südwestlich von Little Joanna liegt Jonathans Pond. Exploits hat unsere Liegenschaft hier Ende 2020 konsolidiert, indem Land von New Found Gold für 6,5 Mio. Aktien (zu dem Zeitpunkt 9,9 % des Unternehmens) gekauft wurde. Auf diesem Projektgebiet fanden in der Vergangenheit die meisten Arbeiten von all unseren Konzessionsgebieten statt und historische Gesteinsstichproben ergaben bis zu 29 g/t Au und 700 g/t Au. Das Konzessionsgebiet umfasst einen großen, markanten Quarzerzgang, der über 200 Meter freigelegt ist und von den Linien JBP und GRUB begrenzt wird. Das Unternehmen hat auch die JP Demagnetized Zone identifiziert, die sich über 2 km erstreckt und parallel zu den Strukturen verläuft, die bekanntermaßen sichtbares Gold in JP Veins enthalten.

Weitere Informationen über Jonathans Pond finden Sie unter: https://exploitsdiscovery.com/exploits-consolidates-the-johnathans-pond-project-with-acquisition-from-new-found-gold/

Bekanntmachung gemäß NI 43-101

Ian Herbranson, P.Geo, ist der Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Herbranson hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow, die zusammen eine Fläche von ungefähr 2.111 Quadratkilometern aufweisen.

Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone.

Exploits ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019 mit 92,86 g/t Au auf 19,0 Metern in Oberflächennähe. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden. Exploits ist finanziert und verfügt über vier von fünf Bohrgenehmigungen für ein umfangreiches Bohrprogramm im Frühjahr 2021.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Michael Collins

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Collins, CEO

Tel: (604) 681-3170

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57875

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57875&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30219M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.