IRW-PRESS: Explorex Resources Inc.: Explorex erhält die Genehmigung der Aktionäre für den Plan einer Fusionsvereinbarung, den Erwerb von Raffles sowie die Fortführung auf den Cayman Islands und aktualisiert seine zeitliche Planung

Vancouver, British Columbia, Kanada, 1. März 2020. Explorex Resources Inc. (das Unternehmen oder Explorex) (CSE:EX, Frankfurt:1XE, US:EXPXF) gibt erfreut bekannt, dass sein zuvor angekündigter Plan einer Fusionsvereinbarung (die Vereinbarung) von den Aktionären des Unternehmens genehmigt wurde. Die Vereinbarung, die auch den Spin-out bestimmter Unternehmens-Assets von Explorex an Origen Resources Inc. (Origen) beinhaltet, wurde von den Aktionären von Explorex (die Explorex-Aktionäre) bei einer ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die Explorex-Hauptversammlung) der Explorex-Aktionäre am Montag, 9. März 2020, genehmigt. Bei der Explorex-Hauptversammlung genehmigten 99,87% der Stimmen der Explorex-Aktionäre einen Sonderbeschluss zur Genehmigung der Vereinbarung.

Die Vereinbarung muss noch von der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie dem Supreme Court of British Columbia (der BC Court) genehmigt werden. Die Verhandlung beim BC Court für die Erteilung der endgültigen Genehmigung der Vereinbarung soll am 13. März 2020 stattfinden.

Gemäß Vereinbarung wird Explorex seine Liegenschaften Arlington, Kagoot Brook, Bonanza und Silver Dollar sowie rund 500.000 $ in bar an Origen übertragen, wofür das Unternehmen Stammaktien von Origen (die "Origen-Aktien") erhalten wird. Die Origen-Aktien werden anschließend an die Explorex-Aktionäre verteilt, und zwar so, dass jeder Explorex-Aktionär für jede Explorex-Aktie, die der Explorex-Aktionär zum tatsächlichen Zeitpunkt der Vereinbarung hält, eine neue Explorex-Aktie und 0,5 einer Origen-Aktie bekommt. Die Explorex-Aktionäre werden nach Abschluss der Vereinbarung 100% der Origen-Aktien halten. Die Notierung der Origen-Aktien an der CSE wurde beantragt, muss aber noch von der CSE genehmigt werden.

Erwerb von Raffles

Explorex gibt außerdem erfreut bekannt, dass die Explorex-Aktionäre den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Raffles Financial Pte Ltd. (Raffles), einem Finanzdienstleistungsunternehmen aus Singapur, im Rahmen eines Aktientauschvertrags zwischen Explorex und Raffles (die Transaktion) genehmigt haben. Die Transaktion wird eine grundlegende Veränderung von Explorex gemäß der Richtlinien der CSE darstellen und unterliegt der Genehmigung durch die CSE. Auf der Explorex-Hauptversammlung wurde von 97,80% der abgegebenen Stimmen der Explorex-Aktionäre ein einfacher Beschluss bewilligt, der die grundlegende Veränderung von Explorex genehmigt.

Fortführung auf den Cayman Islands

Außerdem gibt Explorex erfreut bekannt, dass die Explorex-Aktionäre die Fortführung von Explorex auf den Cayman Islands gemäß des Companies Law (in der überarbeiteten Fassung) der Cayman Islands genehmigt haben (die Fortführung). Auf der Explorex-Hauptversammlung wurde ein einfacher Beschluss bewilligt, welcher mit 97,80% der abgegebenen Stimmen der Explorex-Aktionäre die Fortführung von Explorex auf den Cayman Islands genehmigt.

Aktualisierte zeitliche Planung

Explorex muss außerdem seine zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 500.000 $ abschließen, um die notwendigen Finanzmittel zu haben, um Origen gemäß der Vereinbarung voranzubringen.

Nach Abschluss einer solchen Privatplatzierung sind die ersten Schritte der verschiedenen Transaktionen, dass Explorex zuerst das Arrangement gemäß der Konditionen des Arrangement-Plans abschließt, dann eine Aktienkonsolidierung durchführt (sodass alle ausstehenden Explorex-Aktien zu 1.050.000 Aktien zusammengelegt werden) und eine Namensänderung zu Raffles Financial Group Limited (RFG) erfolgt. RFG wird dann die Fortführung abschließen und seine Unternehmensgerichtsbarkeit weiterhin auf den Cayman Islands führen.

Nach der Fortführung endet die Transaktion und 45.000.000 RFG-Aktien werden an die Aktionäre von Raffles ausgegeben, um Raffles zu erwerben, sodass Raffles eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von RFG ist. Eine Kondition der Transaktion ist, dass Raffles gleichzeitig eine Finanzierung von bis zu 20.000.000 $ zu einem Preis von 5,00 $ pro RFG-Aktie abschließt.

Der Abschluss der Vereinbarung, der Transaktion und der Fortführung wird am bzw. um den 27. März 2020 erwartet.

Weitere Informationen zu den Bedingungen der Vereinbarung, der Transaktion und der Fortführung sowie zu Origen und RFG finden Sie im Rundschreiben des Managements von Explorex vom 3. Februar 2020, das im Profil von Explorex unter www.sedar.com zu finden ist.

Jährliche Angelegenheiten auf der Explorex-Hauptversammlung genehmigt

Auf der Explorex-Hauptversammlung genehmigten die Aktionäre von Explorex außerdem bestimmte jährliche Angelegenheiten, und zwar: Die Wirtschaftsprüfer Davidson & Company wurden erneut zu den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens für das folgende Jahr benannt, der Rolling-Stock-Option-Plan von 10% des Unternehmens wurde genehmigt, ebenfalls wurde Origens Rolling-Stock-Option-Plan von 10% genehmigt.

Die Aktionäre stimmten dafür, dass die Zahl der Explorex-Directors sechs betragen soll. Die folgenden sechs amtierenden Directors wurden wiedergewählt: William E.A. Wishart, Gary Schellenberg, James Mustard, Jerry Bella, Mike Sieb und Mike Zhou, die bis zum Abschluss der verschiedenen Transaktionen Directors bleiben werden; anschließend besteht das vorgeschlagene Board of Directors von Origen aus William E.A. Wishart, Gary Schellenberg, James Mustard, Jerry Bella und Mike Sieb und das vorgeschlagene Board of Directors von RFG aus Charlie In, Victor Liu, Abigail Zhang, Kit Chan, Mike Zhou, Lily Ren und David Anthony Bruzzisi.

Für das Board:

Gary Schellenberg, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Gary Schellenberg, CEO, oder Mike Sieb, President, unter der Telefonnummer +1 604-681-0221.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung sollte nicht als umfassende Zusammenfassung des Arrangements oder der Transaktion angesehen werden. Zusätzliche Informationen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und der Canadian Securities Exchange ("CSE") erforderlich sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt nach einer zufriedenstellenden Überprüfung durch die CSE verbreitet werden. Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung des BC Courts. Es kann nicht garantiert werden, dass das Arrangement oder die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen, die in Bezug auf das Arrangement oder die Transaktion veröffentlicht oder erhalten wurden, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und dass man sich nicht auf sie verlassen sollte (ausgenommen davon sind die Angaben im Informationsrundschreiben des Managements von Explorex oder im CSE-Listing-Statement, das in Verbindung mit dem Arrangement oder der Transaktion erstellt wurde). Der Handel mit den Wertpapieren von Explorex sollte als hochspekulativ angesehen werden. Der Handel mit den Stammaktien von Explorex wird bis zum Erhalt und bis zur Überprüfung akzeptabler Unterlagen durch die CSE, die sich unter anderem auf das Arrangement und die Transaktion beziehen, ausgesetzt bleiben.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maße von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und es gibt keine Zusicherungen, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebene Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht an Ereignisse oder Umstände nach dem vorliegenden Datum anpassen. Genauere Informationen zu möglichen Faktoren, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, werden in den Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde einreicht, beschrieben. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51244

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51244&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30217F3007

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.