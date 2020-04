IRW-News: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot bringt über 400 Binovi Touch-Geräte auf den Markt

IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot bringt über 400 Binovi Touch-Geräte auf den Markt

[Toronto, ON, Kanada] Eyecarrot Innovations Corp., (Eyecarrot) (TSX-V: EYC |

OTCQB: EYCCF) freut sich bekannt zu geben, dass es über 400 Binovi Touch-Geräte auf den Markt gebracht hat. Mit über 1500 Praxen in 20 Ländern, die die Produkte des Unternehmens (Wayne Saccadic Fixator & Binovi Touch) verwenden, baut das Unternehmen seine Basis monatlich wiederkehrender Einnahmen durch die Entwicklung strategischer Allianzen mit Neurovisions-Trainingseinrichtungen, einschließlich Sportteams von Weltklasse, Sport-Trainingsorganisationen, Sehtrainingskliniken und Erholungszentren für Sportler mit Gehirnerschütterungen, weiter aus. Es ist das Ziel des Unternehmens, das Jahr 2020 mit einer Zahl von installierten 2500 Binovi Touch-Geräten abzuschließen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich das Unternehmen intensiv darum bemüht, strategische Allianzen mit Sport-Trainingsorganisationen zu schmieden, um weitere Marktpräsenz zu erlangen, wobei weitere in naher Zukunft folgen werden. Diese Allianzen werden das Unternehmen mit Zehntausenden von Athleten weltweit in Kontakt bringen. Sportteams und Hochleistungssport-Trainingsorganisationen erkennen den Nutzen des Neurovisionstrainings, um ihr Fitness-Trainingsprogramm zu erweitern. Angesichts der aktuellen COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zur Isolierung, mit der die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus minimiert werden soll, sind die Athleten bestrebt, ihre sportlichen Fähigkeiten zu verbessern, einschließlich der Leistungssteigerungen durch das Neurovisionstraining. Dies hat zu einem erhöhten Interesse an der Binovi-Touch-Plattform geführt. Das Unternehmen ist nicht durch Vertriebsprobleme aufgrund von COVID-19 eingeschränkt und rechnet nicht mit Lieferproblemen für das Produkt.

In Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten haben wir unseren Herstellungsprozess rationalisiert, um die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Binovi Touch zu verbessern. Diese neueste Geräte-Generation hat eine hellere und einheitlichere Lichtverteilung, wodurch die Erkennung von Reizen verbessert wird, wenn mehrere Geräte für ein größeres Sichtfeld miteinander kombiniert werden. Diese kontinuierliche Innovation ist ein Kerngedanke bei allem, was wir bei Eyecarrot tun, kommentierte der CTO, Sam Mithani.

Dieser Erfolg stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Produktentwicklung und der Vertriebsziele des Unternehmens dar.

Wir versuchen, unsere globale Präsenz zu stärken, und kontinuierliche Innovation und rechtzeitige Auftragserfüllung sind dabei wichtige Meilensteine bei unserem allgemeinen Wachstum, sagte der Gründer und CEO von Eyecarrot, Adam Cegielski. Die Produktnachfrage auf nachhaltigen Märkten außerhalb Kanadas zeigt unser Bestreben, auf allen von uns bedienten Märkten Produkte von Weltklasse im Bereich Human Performance zu liefern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Info-Seite auf der Binovi-Plattform und / oder https://www.binovitouch.com/.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Eyecarrot ist ein Unternehmen für Human-Performance-Technologie, das Binovi, eine Hardware- und Software-zentrierte Plattform, entwickelt hat. Binovi kombiniert Hardware, Software, spezialisiertes Expertenwissen und einzigartige Einblicke in große Datenmengen, um ein individuelles Einzeltraining und eine individuelle Behandlung anbieten zu können. Binovi ist für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang mit der menschlichen Leistungsfähigkeit konzipiert. Wir arbeiten mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, Fachleuten in den Bereichen Neuro-Optometrie, Sehrehabilitation und Sehleistung dabei zu helfen, in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand messbare Ergebnisse zu erzielen.

Adam Cegielski

Gründer / CEO

Sam Mithani PhD

Chief Technology Officer

Investor Relations

Email: invest@eyecarrot.com

Gebührenfrei Telefonnummer: 1 (844) 866-6162

https://www.eyecarrot.com/investors/

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

