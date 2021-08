IRW-News: Fabled Silver Gold Corp.: Fabled durchschneidet goldhaltige, schichtförmige Aderstruktur über eine wahre Weite von 150 Meter

IRW-PRESS: Fabled Silver Gold Corp.: Fabled durchschneidet goldhaltige, schichtförmige Aderstruktur über eine wahre Weite von 150 Meter

Vancouver, British Columbia, 23. August 2021 - Fabled Silver Gold Corp. (Fabled oder das Unternehmen) (TSXV: FCO; OTCQB: FBSGF und FSE: 7NQ) freut sich, ein Update der Ergebnisse der Diamantbohrungen des auf 14.200 m erweiterten Bohrprogramms auf dem "Santa Maria" Projekt in Parral, Mexiko, bekanntzugeben.

Peter J. Hawley, CEO und Präsident, erklärte: "Wir freuen uns, die Bohrergebnisse der Oberflächen-Diamantbohrlöcher SM20-25, SM20-26 und SM20-27 bekanntzugeben, siehe Abbildung 1 unten."

Herr Hawley fährt fort: "Nachdem wir 75 Meter weiter östlich auf eine untere Zuleitungszone gestoßen sind und nun auf eine schichtförmige Aderstruktur mit einer tatsächlichen Breite von 150 Metern stoßen, haben wir unser Verständnis des robusten mehrphasigen Leitungssystems, das die Mineralisierung von Santa Maria bestimmt, weiter verbessert."

Präambel

Eine schichtförmige Aderstruktur ist eine hydrothermale, intrusiv bedingte Reihe von parallelen Quarzsulfidadern, die räumlich mit einer nahegelegenen Intrusion verbunden sind. Es handelt sich dabei um eng beieinanderliegende, ausgeprägte parallele Brüche oder Adern, die mit Mineralisierung gefüllt und durch dünne Abschirmungen oder Bereiche mit taubem Gestein voneinander getrennt sind. In der Regel rücken sie immer näher zusammen, sind mineralisiert und es ist eine zunehmende Verkieselung zu beobachten, wenn sich die Bohrungen dem Intrusivkörper nähern, der die Quelle der Mineralisierung ist.

Angesichts dieser neuen Untersuchungsergebnisse, die dieses blattförmige Golddomänensystem zeigen, müssen wir einmal mehr die Interpretation der strukturellen Kontrollen verfeinern, wie in Abbildung 1 zu sehen ist, die eine Isopac-Kontur des Goldgehalts multipliziert mit der Mächtigkeit darstellt.

Abbildung 1 - Längsschnitt des Gebiets der aktuellen Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61100/Fabled_Silver_Gold_240821.001.png

Der Bereich der Bohrlöcher SM20-25, 26 und 27 befindet sich 75 Meter westlich der Bohrkragen SM20-22, 23 und 24 und wurde konzipiert, um die Interpretation der Grenzen der neuen Santa Maria Goldstruktur in Bezug auf den unteren Zubringerabschnitt in Bohrloch SM 20-23, der 18,64 oz Silberäquivalent pro Tonne, 437,8 Pfund Blei pro Tonne, 113,96 Pfund Zink pro Tonne und 28,38 Pfund Kupfer pro Tonne über eine Weite von 0,80 Metern enthielt, noch einmal zu präzisieren.

Die Bohrlöcher zielten darauf ab, die Struktur in vertikalen Tiefen von -170, -225 bzw. -290 Metern zu durchschneiden. Die interpretierte Mineral-/Strukturthese, die auch eine Goldmineralisierung beinhaltet, fällt um 45 Grad nach Westen ab, hat sich auf eine tatsächliche Mächtigkeit von 150 Metern verdickt und bestätigt weiterhin unsere vorherige Interpretation. Das Golddomänensystem bleibt in alle Richtungen offen.

SM20 - 25

Jede Ader, ob mikro- oder makroskopisch, mit einem Gehalt von mehr als 0,50 g/t Gold ist in dieser Art von System höchst anomal und muss beachtet werden. Wie in Tabelle 1 ersichtlich, wurden insgesamt 12 goldhaltige, blattförmige Adern mit einem Gehalt von mehr als 0,50 g/t Gold durchschnitten. In der Mitte der blattförmigen Aderstruktur wurde eine stark verkieselte Brekzienzone angetroffen.

Tabelle 1 - Bohrloch SM20-25 Probenauswertungen

BohrlochVon Bis WeiteAu Ag AgÄq*Pb Zn Cu

m m m g/t g/t g/t % % %

SM20-25 35,7036,600,90 0,93 20,4368,270,21 0,23 0,02

Inkl. 36,3036,600,30 2,22 30,90145,10,35 0,24 0,03

0

52,8053,200,40 0,78 38,4078,520,88 0,55 0,03

80,4080,600,20 2,94 6,10 157,30,04 0,11 0,01

3

86,0086,400,40 0,51 24,4050,630,08 0,28 0,08

115,0119,34,30 0,14 27,5134,710,32 0,73 0,02

0 0

Inkl. 118,3118,60,30 0,61 142,0173,31,36 5,43 0,16

0 0 0 8

125,3137,912,600,49 28,3153,320,24 0,23 0,04

0 0

Inkl. 126,4129,83,40 1,29 73,87140,30,47 0,33 0,13

0 0 2

Inkl. 126,4127,51,10 1,85 23,10118,20,20 0,25 0,03

0 0 6

Inkl. 127,5129,01,50 1,11 88,10145,20,60 0,33 0,09

0 0 0

184,5189,04,50 0,45 12,5035,650,18 0,42 0,02

0 0

Inkl. 187,3188,20,95 1,37 20,9391,400,29 0,97 0,04

0 5

Inkl. 187,6188,10,50 1,76 17,60108,10,16 0,98 0,04

0 0 3

Inkl. 188,1188,20,15 1,13 50,10108,20,90 2,02 0,06

0 5 3

- * Ag-Äquivalent (Ag Äq) Gehalt wird mit 20 $/oz Ag und 1.600 $/oz Au errechnet

Foto 1 - Bohrloch SM20-25 Schichtförmiges Adersystem

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61100/Fabled_Silver_Gold_240821.002.png

Abbildung 2 - Querschnitt der Bohrlöcher SM20-25, 26, 27

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61100/Fabled_Silver_Gold_240821.003.png

SM20-26

In Bohrloch SM20-26 wurden insgesamt 9 goldhaltige Adern und Äderchen mit einem Gehalt von mehr als 0,50 g/t Gold durchteuft. Die stark verkieselte Brekzienzone wurde weiterhin in der Mitte der schichtförmigen Aderstruktur angetroffen. Siehe Abbildung 2 oben.

Tabelle 2 - Bohrloch SM20-26 Probenauswertungen

BohrlocVon Bis WeiteAu Ag AgÄq*Pb Zn Cu

h m m m g/t g/t g/t % % %

SM20-2656,4056,700,30 0,82 15,2057,380,06 0,23 0,00

68,3068,500,20 2,37 138,0259,90,20 1,05 0,03

0 1

80,0080,900,90 0,68 16,8051,780,20 0,23 0,01

90,0091,501,50 0,97 8,50 58,400,09 0,05 0,02

132,6133,91,30 1,72 67,48155,91,53 1,71 0,12

0 0 6

Inkl. 132,6133,40,80 2,39 25,90148,80,19 0,69 0,06

0 0 4

133,4133,90,50 0,65 134,0167,43,68 3,34 0,23

0 0 0 4

253,5271,217,700,25 20,0732,930,31 0,91 0,07

0 0

261,6267,66,00 0,51 87,15113,30,76 2,26 0,07

0 0 8

266,9267,60,70 1,23 95,00158,22,60 7,01 0,18

0 0 7

- * Ag-Äquivalent (Ag Äq) Gehalt wird mit 20 $/oz Ag und 1.600 $/oz Au errechnet

Foto 2 - Bohrloch SM20-26 Schichtförmiges Adersystem

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61100/Fabled_Silver_Gold_240821.004.png

SM20-27

Bei Bohrloch SM20-27 ging die Dichte der goldhaltigen Adern und Äderchen auf 3 zurück, die einen Gehalt von mehr als 0,50 g/t Gold aufwiesen. Die stark verkieselte Brekzienzone wurde weiterhin in der Mitte der schichtförmigen Aderstruktur angetroffen. Siehe Abbildung 2 oben.

Tabelle 3 - Bohrloch SM20-27 Probenauswertungen

BohrlocVon Bis WeiteAu Ag AgÄq*Pb Zn Cu

h m m m g/t g/t g/t % % %

SM20-2749,6050,000,40 1,63 248,0331,60,34 2,10 0,05

0 6

55,6063,207,60 0,28 17,0731,470,04 0,15 0,01

Inkl. 59,0059,500,50 2,12 96,50205,50,18 0,21 0,01

5

88,4586,600,15 0,34 14,6032,090,02 0,06 0,01

120,0126,66,60 0,20 3,29 13,580,02 0,06 0,01

0 0

154,8155,00,20 0,50 86,10112,01,86 3,53 0,10

0 0 3

213,0215,92,90 0,06 15,6218,710,33 0,68 0,02

0 0

Inkl. 213,0214,11,10 0,08 25,9030,020,52 0,90 0,03

0 0

249,7250,30,60 0,05 9,80 12,580,13 2,87 0,04

0 0

338,5338,70,20 0,05 105,0107,63,66 4,35 0,09

0 0 0 7

- * Ag-Äquivalent (Ag Äq) Gehalt wird mit 20 $/oz Ag und 1.600 $/oz Au errechnet

Foto 3 - Bohrloch SM20-27 Schichtförmiges Adersystem

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61100/Fabled_Silver_Gold_240821.005.png

Update zu zukünftigen Bohrungen

Der Bereich der Bohrlöcher SM20-28, 29 und 30 befindet sich weitere 75 Meter westlich der Bohrkragen SM20-25, 26 und 27 und wurde konzipiert, um die Interpretation und die untere Golddomänengrenze der neuen Santa Maria Goldstruktur erneut zu präzisieren (siehe Abbildung 1 oben).

Die Bohrlöcher SM20-25 - 29 wurden abgeschlossen und zur Untersuchung eingereicht. Bohrloch SM20-30 ist in Arbeit und die Standorte für die Bohrlöcher SM20-31 bis 36 sind geplant, vorbehaltlich zukünftiger Untersuchungsergebnisse und Überarbeitungen der strukturellen Interpretation.

QA QC Prozedur

Die analytischen Ergebnisse der von Fabled Silver Gold gemeldeten Proben repräsentieren Kernproben, die in zwei Hälften gesägt wurden, wobei die Hälfte der Kernproben von den Mitarbeitern von Fabled Silver Gold direkt an ALS Chemex, Chihuahua, Bundesstaat Chihuahua, Mexiko, geschickt wurde. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES-Abschluss auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Silver Gold überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.

Über Fabled Silver Gold Corp.

Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen.

Das Unternehmen hat mit Golden Minerals Company (NYSE American und TSX: AUMN) eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa Maria Projekts getroffen, ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels befindet. Der Gürtel ist als eine bedeutende metallogene Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Silver Gold Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledfco.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledfco.com

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Weder die TSX Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Service-Dienstleister (wie diese nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert sind) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

