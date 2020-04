IRW-News: Falcon Gold Corp: Falcon beginnt mit Bohrungen auf Goldprojekt Central Canada

IRW-PRESS: Falcon Gold Corp: Falcon beginnt mit Bohrungen auf Goldprojekt Central Canada

Vancouver, B.C., Kanada, 14 April 2020. Falcon Gold Corp. (FG:TSX-V), (3FA:GR); ("Falcon" oder das Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass die Bohrungen auf seinem Projekt Central Canada begonnen haben. Das Programm soll eine deutliche IP-Anomalie untersuchen, die 2010 von Terra-X Minerals Ltd. bei bodengeophysikalischen Messungen interpretiert wurde und sich 200 Meter entlang des Streichens der mineralisierten Zone von Central Canada erstreckt, bei der Proben mit bis zu 44 g/t Au über 2 Meter genommen wurden (Anjamin Mines Ltd. 1967).

Die Goldmineralisierung kann über die Central Canada-Struktur, die als eine lange Zweigstörung entlang der Verwerfungszone Quetico interpretiert wird, verfolgt werden. Aktuellere Bohrungen durch Interquest Resources Corp. durchteuften über 1 Meter mit rund 30 g/t Gold im Diamantbohrkern und 2012 erbohrte Terra-X Minerals 23,3 Meter mit 0,83 g/t Gold und 10,61 Meter mit 1,32 g/t Gold. Schürfgrabungen im Jahr 2011 wiesen auf erhebliche Goldmineralisierung südlich der historischen Goldmine Sapawe hin, wo der Betreiber Proben von bis zu 6,7 g/t Gold entlang einer stark mineralisierten Scherzone genommen hat.

Goldprospektionsgebiete auf dem Projekt Central Canada sind typischerweise assoziiert mit Metavulkangestein und felsischem Intrusivgestein, die von Quarz-Porphyr-Intrusionsgängen und Lagergängen mit späteren Quarzerzgängen durchbrochen sind. Wirtschaftliche Mineralisierung wurde in stark mineralisierten Scherzonen und Quarzgängen beobachtet.

Die größte nahegelegene Lagerstätte, die bislang entdeckt wurde, ist die Goldmine Sapawe, die 33.013 Tonnen Erz mahlte (und 4.547 Unzen Gold & 1.315 Unzen Silber produzierte). Sapawe Gold Mines Ltd. berechnete 1995 eine nicht klassifizierte Ressource von 528.614 Tonnen mit 0,31 Unzen/Tonne Gold. Signifikante Goldmineralisierung wurde auch im Halo der ursprünglichen Mine Sapawe mit bis zu 24 g/t identifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Alex Pleson, P.Geo., qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.

Über Falcon Gold Corp.

Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten auf dem amerikanischen Kontinent gerichtet ist. Falcons Vorzeigeprojekt, das Goldprojekt Central Canada, liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Agnico Eagles Goldlagerstätte Hammond Reef, das eine gemessene und angezeigte geschätzte Ressource von 208 Millionen Tonnen mit 4,5 Millionen Unzen Gold hat. Das Goldkonzessionsgebiet Hammond Reef liegt in der Hammond-Verwerfung, die die Goldlagerstätte kontrolliert. Das Goldkonzessionsgebiet Central liegt auf einer ähnlichen Hauptstruktur der Quetico-Verwerfung. Geschichtlicher Überblick über Central Canada: 1901 bis 1907 - Schacht bis zu einer Tiefe von 12 Metern und 27 Unzen Gold aus 18 Tonnen mithilfe eines Pochwerks. 1930 bis 1935 - Central Canada Mines Ltd. vertieft den Schacht auf 40 Meter mit rund 42 Metern Quergängen und installierte eine Goldmühle mit einer Kapazität von 75 Tonnen am Tag. 1965 Anjamin Mines schloss Diamantbohrungen ab, die in Bohrloch S2 einen 2 Fuß (0,6 Meter) großen Abschnitt mit 37,0 g/t Au und in Bohrloch S3 44,0 g/t Au über 7 Fuß (2,1 Meter) ergaben. 1985 - Interquest Resources Corp. brachte 13 Diamantbohrlöcher von insgesamt 1.840 Metern nieder, in denen ein Abschnitt von 3,8 Fuß (1,1 Meter) 30,0 g/t Au aufwies. Das Unternehmen besitzt 3 Projektgebiete in Red Lake; die Projekte Bruce und Camping Lake, das Basismetallprojekt Wabunk Bay und eine 49-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Burton mit Iamgold in Sudbury.

