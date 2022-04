IRW-PRESS: Fandifi Technology Corp.: Fandifi schließt Partnerschaft mit Yoruba Media aus LA und kündigt Live-Webcast auf VirtualInvestorConferences.com an

Vancouver, British Columbia--(20. April 2022) - Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM) (OTCQB: FDMSF) (FSE: TQ43) ("Fandifi" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung ("LOI") mit dem Inkubator für digitale Medien Yoruba Media Labs ("Yoruba") abgeschlossen hat. Yoruba arbeitet mit Markenkunden zusammen, um das Publikum auf kreative Weise zu erreichen, einschließlich der Entwicklung originärer Inhalte/IP, die in den Bereichen Technologie, Spiele und Werbung eingesetzt werden können. Fulwell 73 ist ein Mehrheitseigentümer von Yoruba.

Gemäß den Bedingungen des LOI wird Yoruba geschäftliche Kooperationen für Fandom erleichtern:

- Prominente esports-Turniere

- Weltweit anerkannte Award-Shows

- Original-Scripted-Programmierung

- Live-Musik-Events und Veranstaltungsorte

Yoruba wird von Wally Eltawashy geleitet, der als ausführender Produzent an HBOs Jeffrey Wrights Spielfilm O.G. und Showtimes Dokumentarfilm The Go-Go's beteiligt war. Herr Eltawashy hat mit Marken, Tech-Start-ups und Investoren wie P&G, Volkswagen, Adidas und Molson Coors zusammengearbeitet. Die Allianz mit Yoruba wird bei der Erstellung digitaler Inhalte und digitaler Erlebnisse helfen, die eine tiefere Bindung zu Fans und Publikum in Bezug auf eine bestimmte Show oder Marke aufbauen.

Herr Eltawashy kommentiert: "Yoruba Media Labs baut auf innovativen Ideen auf, die Menschen durch Inhalte unterhalten, inspirieren und erheben. Durch unsere Partnerschaft mit FandifiTM werden wir die Vorhersage-Engine des Unternehmens und den NFT-Belohnungsmarktplatz bei führenden Inhaltserstellern, Sendern und Influencern in einer Vielzahl von Genres einführen. Unser Ziel, eine stärkere Fanbindung aufzubauen, überschneidet sich direkt mit den Funktionen und Möglichkeiten des FandifiTM-Ökosystems."

"Die Partnerschaft mit Yoruba öffnet FandifiTM die Türen für die Zusammenarbeit mit branchenführenden Produzenten und Schöpfern einzigartiger, weltweit anerkannter Inhalte über eine Vielzahl von Vertriebskanälen. Unser Vorhersage- und NFT-Belohnungssystem wird eingesetzt, um das Engagement der Fans insgesamt zu erhöhen und die Erschließung neuer Einnahmequellen für die Ersteller globaler Inhalte zu erleichtern. Darüber hinaus stellen Yorubas enge Verbindungen zu Werbeagenturen und weltbekannten Marken ein zusätzliches Sprungbrett für einzigartige, ereignisgesteuerte Strategien zur Fanbindung und Markenaktivierung dar. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Wally und dem Team und den Möglichkeiten, die er mitbringt", sagt David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi.

Fandifi überträgt live im Internet unter www.virtualinvestorconferences.com

FandifiTM freut sich, bekannt zu geben, dass David Vinokurov, CEO von Fandifi, am Donnerstag, den 21. April 2020 um 11 Uhr Eastern Time live auf Virtual Investor Conferences.com sprechen wird.

Details zur Konferenz:

Datum: Donnerstag, 21. April 2022

Uhrzeit: 12 PM EDT/9 AM PST

Link: https://bit.ly/3NOdb4q

Herr Vinokurov wird den ganzen Tag über für 1-on-1-Gespräche zur Verfügung stehen.

Es handelt sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der die Anleger eingeladen sind, den Führungskräften des Unternehmens in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten die Teilnehmer nicht in der Lage sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Den Anlegern wird empfohlen, sich vorab anzumelden und die Online-Systemprüfung durchzuführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen zur Veranstaltung zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com.

Über Yoruba Media Labs

In Anlehnung an diese geschichtsträchtige Tradition haben wir Yoruba gegründet, ein Kollektiv von Kreativen, das sich der Erstellung von Technologie, Daten und Inhalten widmet, die inspirieren, beeinflussen und unterhalten. Von Daten über Technik bis hin zu Inhalten entwickeln und produzieren wir Arbeiten, die sowohl zur Kultur als auch zu den Menschen, die sie definieren, beitragen und diese feiern. Yoruba Media Labs ist ein Zentrum für Unternehmer, Start-ups, Investoren und strategische Branchenexperten mit Sitz in Los Angeles. Vom ersten Tag an haben wir Innovatoren und Gründern geholfen, ihre Start-ups auf die nächste Stufe zu bringen, indem wir ihnen die Werkzeuge und die Anleitung gegeben haben, die sie brauchen, um ihre hervorragenden Ideen in starke Unternehmen zu verwandeln.

https://www.yorubamedialabs.com/

Über Fandifi Technology Corp.

FandifiTM baut eine crowdbasierte und systemgenerierte Plattform für Vorhersagen und Fanbindung auf. Die FandifiTM-Plattform läuft auf einem assoziierten neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities zu ermöglichen, unabhängig von der Art der Verbreitung. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen, blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

"PLAY. PREDICT. GET REWARDED."

Für weitere Informationen:

David Vinokurov

CEO, Präsident

Fandifi Technology Corp.

ISIN: CA3024371088

E-Mail: info@fandomesports.com

Telefon +1 (604) 256 6990

Die CSE hat diese neue Version nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser neuen Version.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder deren Negativformen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die Affiliate-Marketing-Beziehung mit Elite Duels Corp. und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung für die Affiliate-Marketing-Partnerschaft und die erwarteten Vorteile für Fandom aus der endgültigen Vereinbarung; die Marktakzeptanz der Peer-to-Peer-Wettplattform des Unternehmens; die Erwartung des Unternehmens, ein Weltklasse-Ökosystem für Fans aller Altersgruppen und Fans von Wetten auf Live-Esports-Events zu werden; und das erwartete Wachstum und die Gesundheit des Esports-Wettmarktes im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir haben in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen, die unsere Geschäftsleitung für vernünftig hält, einschließlich der Fähigkeit, eine endgültige Affiliate-Marketing-Vereinbarung mit Elite Duels Corp. abzuschließen, der erwarteten Einnahmen und anderer Vorteile, die durch die Beziehung generiert werden, sowie der anhaltenden Leistungsvorteile der Plattform des Unternehmens im Vergleich zu bestehenden oder zukünftigen Angeboten der Konkurrenz und des zukünftigen Wachstums des Marktes, in dem wir konkurrieren. Wir können jedoch keine Garantie dafür geben, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Sollten sich eines oder mehrere der Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen. Wichtige zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren sind im Abschnitt Risk and Uncertainties" (Risiken und Ungewissheiten) in der jüngsten Management Discussion and Analysis des Unternehmens enthalten, die auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, haben wir nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Original-Pressemeldung hier abrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/120920

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65373

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65373&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3024371088

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.