IRW-News: Fandifi Technology Corp.: Fandifi stellt neue Unternehmenspräsentation bereit

IRW-PRESS: Fandifi Technology Corp.: Fandifi stellt neue Unternehmenspräsentation bereit

Vancouver (British Columbia), 14. April 2022. Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM, OTC: FDMSF, Frankfurt: TQ43) (FandifiTM oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass eine überarbeitete Unternehmenspräsentation auf seiner Website veröffentlicht wurde:

https://fandomesports.com/public/Presentation.pdf

Angesichts der Weiterentwicklung und der Expansion der Technologie des Unternehmens auf die Bereitstellung und Einblendung von Tipps - nicht nur für Sport und E-Sport, sondern für jede Art von Rundfunkinhalten - wurde eine neue Unternehmenspräsentation erstellt, um Investoren einen Einblick in die Möglichkeiten zu gewähren, die die Plattform und das Ökosystem von FandifiTM bieten. Wir werden die Präsentation zusammen mit privaten Demonstrationen nutzen, um Beta-Einführungen mit Partnern und Schöpfern in einer Vielzahl an Inhaltssilos zu etablieren: Streaming, Sport, E-Sport und Rundfunkinhalte, sagte David Vinokurov, CEO und President von FandifiTM.

Das Unternehmen stellt zurzeit Domains und IP um, um die neue Unternehmenswebsite zu unterstützen, die unter https://www.fandifi.com/#/ gehostet werden wird.

Wir freuen uns, FandifiTM als eines der führenden Tools für Faneinbindung und Monetarisierung für die Community von Inhaltserstellern zu positionieren. Der erste Schritt unserer Umfirmierung und unserer Marktpositionierung sind neue Marketingmaterialien, von denen die überarbeitete Unternehmenspräsentation die Speerspitze darstellt. Wir werden unser einzigartiges Wertangebot an neue Partner, Marken und Investoren kontinuierlich erweitern und unsere Gamification-Strategie ausarbeiten, um in naher Zukunft Beta-Partner zu gewinnen. Unser Ziel, die internationale Schöpfer-Community durch den Einsatz unserer unabhängigen Tipp-Engine zu unterstützen, wird FandifiTM als führenden Anbieter von Tools zur Anreicherung von Inhalten, Faneinbindung sowie zur Monetarisierung für die nächste Generation von Inhaltserstellern positionieren, sagte Herr Vinokurov außerdem.

Laut Technavio wird der Gamification-Markt bis 2026 um 27,7 Milliarden USD wachsen - mit einer Steigerung von 21,68 % gegenüber dem Vorjahr und einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 29,15 %1 während des Prognosezeitraums. FandifiTM ist an der Schnittstelle mehrerer explodierender Verbrauchertrends positioniert - Gamification, Tipps, iGaming und NFTs - und wird mit seiner durch neuronale Netzwerkplattform ermöglichten Unified Information Access Platform (UIA-Plattform) aus diesen Märkten Kapital schlagen.

1. https://www.prnewswire.com/news-releases/gamification-market-size-to-grow-by-usd-27-77-bn-42-of-the-growth-to-originate-from-north-america-technavio-301522685.html

Über Fandifi Technology Corp.

FandifiTM baut eine crowdbasierte und systemgenerierte Tipp- und Faneinbindungsplattform auf. Die Plattform von FandifiTM läuft in einem damit in Zusammenhang stehenden neuronalen Netzwerk, das die auf die Bedürfnisse von Inhaltserstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu steigern und die Faneinbindung mit ihren Communitys unabhängig von der Vertriebsform zu ermöglichen. FandifiTM betreibt mit www.fandomart.com auch einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen Blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

PLAY. PREDICT. GET REWARDED.

Für weitere Informationen:

David Vinokurov

CEO, President

Fandifi Technology Corp.

E-Mail: info@fandomesports.com

Telefon +1 (604) 256 6990

Die CSE hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder deren Verneinungen identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Affiliate-Marketing-Beziehung mit Elite Duels Corp. und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung für die Affiliate-Marketing-Partnerschaft und die erwarteten Vorteile für Fandom aus der endgültigen Vereinbarung; die Marktakzeptanz der Peer-to-Peer-Wettplattform des Unternehmens; die Erwartung des Unternehmens, ein Weltklasse-Ökosystem für Fans aller Altersgruppen und Fans von Wetten auf Live-Esports-Events zu werden; und das erwartete Wachstum und die Gesundheit des Esports-Wettmarktes im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Wir haben in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen, die unsere Geschäftsleitung für vernünftig hält, einschließlich der Fähigkeit, eine endgültige Affiliate-Marketing-Vereinbarung mit Elite Duels Corp. abzuschließen, der erwarteten Einnahmen und anderer Vorteile, die durch die Beziehung generiert werden, sowie der anhaltenden Leistungsvorteile der Plattform des Unternehmens im Vergleich zu bestehenden oder zukünftigen Konkurrenzangeboten und des zukünftigen Wachstums des Marktes, in dem wir konkurrieren. Wir können jedoch keine Garantie dafür geben, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Sollten sich eines oder mehrere der Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen. Wichtige zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren sind im Abschnitt Risk and Uncertainties" (Risiken und Ungewissheiten) in der jüngsten Management Discussion and Analysis des Unternehmens enthalten, die auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65304

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65304&tr=1

