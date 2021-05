IRW-News: FansUnite Entertainment Inc. : FansUnite startet Markenpartnerschaft mit Cash Live Inc.

IRW-PRESS: FansUnite Entertainment Inc. : FansUnite startet Markenpartnerschaft mit Cash Live Inc.

- App Cash Live wird live gestreamte Poker- und Casinospiele der Marke FansUnite anbieten-

Vancouver (British Columbia)., 12. Mai 2021. FansUnite Entertainment Inc. (CSE: FANS, OTCQB: FUNFF) (FansUnite oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Markenpartnerschaft mit Cash Live Inc. (Cash Live) eingegangen ist, um Live-Spiele der Marke FansUnite in der App Cash Live zu starten. FansUnite besitzt eine Minderheitsbeteiligung an Cash Live, einem Tech-Start-up, das eine neue beliebte Poker- und Social-Casino-Gameshow-Plattform bietet.

Cash Live ist eine kostenlose Gaming-App, die für mobile Geräte entwickelt wurde und täglich live gestreamte Poker-Shows bietet, bei denen an die Gewinner echtes Geld ausgezahlt wird. Nach dem erfolgreichen Abschluss des SnapChat-Akzeleratorprogramms wurde Cash Live auf iOS-Geräten in Kanada, den USA und Mexiko mit Live-Spielen an sieben Tagen pro Woche gestartet - zwei Mal täglich um 15 und 18 Uhr (PT). Die Einführung auf Android ist im Gange und wird voraussichtlich in 30 Tagen abgeschlossen sein.

Weltklasse-Profi-Pokerspieler wie Phil Hellmuth, Antonio Esfandiari, Jeff Gross, Jonathan Duhamel, Brian Rast, Kevin Martin und Joey Ingram haben in Cash Live investiert. Darüber hinaus verfügt die App über namhafte Investoren aus der digitalen Unterhaltungs- und Technologiebranche, wie etwa die Founder von Paradise Poker, den ehemaligen CEO von Tinder und OkCupid, den Senior VP of Product von Reddit, Lightspeed Venture Partners, den CEO von Cheddar und vor allem Snap Inc.

Das erste Spiel der Marke FansUnite wird am Mittwoch, dem 12. Mai, 18 Uhr (PT), zur Verfügung stehen und in weniger als 20 Minuten einen Gewinner ermitteln. Die App Cash Live kann im App Store heruntergeladen werden: https://cashlivepoker.page.link/FansUnite

Cash Live ist ein vielversprechendes Tech-Start-up, das eine beeindruckende Marke und Technologieplattform aufgebaut hat, sagte Scott Burton, CEO von FansUnite. Im Rahmen unserer Strategie, aktiver am raschen Wachstum der Social-Betting-Branche teilzunehmen, freuen wir uns, die Partnerschaft mit Cash Live bekannt zu geben. Wir hoffen, dass sich diese App in Zukunft zu einem dominanten Akteur in der Online-Poker-Branche entwickeln wird.

Über FansUnite Entertainment Inc.

FansUnite ist ein Sport- und Unterhaltungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Technologien in Zusammenhang mit reguliertem und legalem Online-Glücksspiel sowie anderen damit in Zusammenhang stehenden Produkten gerichtet ist. Das Hauptgeschäft ist der Betrieb des FansUnite Sportsbook und der Website der 100-Prozent-Tochtergesellschaft McBookie Limited, die Online-Glücksspieldienstleistungen auf dem Markt des Vereinigten Königreichs anbietet. FansUnite ist auch ein Anbieter von Technologielösungen, Produkten und Dienstleistungen in der Gaming- und Unterhaltungsbranche und sucht nach Technologieplattformen und Aktiva mit hohem Wachstumspotenzial auf neuen oder sich entwickelnden Märkten.

