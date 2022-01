IRW-PRESS: First Energy Metals Limited: First Energy Metals durchteuft 0,93 Prozent Lithiumoxid auf 5,2 Metern in Bohrloch LC-21-17 im Lithiumkonzessionsgebiet Augustus

Vancouver, B.C. (25. Januar 2022) - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus Bohrloch LC21-17 auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in Quebec (Kanada) bekannt zu geben. Das Bohrloch durchteufte zwei spodumenhaltige Lithium-Pegmatitabschnitte, wobei der erste 0,93 Prozent (%) Lithiumoxid (Li2O) auf 5,2 Metern (m) in 214 m Bohrtiefe lieferte, der zweite hingegen 0,30 % Li2O auf 4,0 m in 292 m Bohrtiefe. Die Abschnitte enthalten auch anomale Werte anderer seltener Metalle wie Beryllium (Be), Cäsium (Cs), Niob (Nb), Rubidium (Rb) und Tantal (Ta).

Wichtigste Ergebnisse (Einzelheiten siehe Tabelle 1)

- 5,2 m mächtige Spodumen-Pegmatitzone in 214 m Bohrtiefe mit einem Durchschnittsgehalt von 0,93 % Li2O oder 4.314 Teile Lithium pro Million (ppm Li), 173,60 ppm Be, 35,54 ppm Cs, 89,22 ppm Nb, 536,20 ppm Rb und 63,60 ppm Ta. Der durchschnittliche Eisengehalt (Fe) dieses Abschnitts beträgt 0,86 %.

- 4,0 m mächtige Spodumen-Pegmatitzone in 292 m Bohrtiefe mit einem Durchschnittsgehalt von 0,30 % Li2O oder 1.384,25 ppm Li, 390,25 ppm Be, 201,03 ppm Cs, 54 ppm Nb, 1.307 ppm Rb und 58,23 ppm Ta. Der durchschnittliche Eisengehalt (Fe) dieses Abschnitts beträgt 1,33 %.

Das Bohrloch LC21-17 wurde während der Phase-I-Bohrungen 2021 auf dem Prospektionsgebiet Augustus am UTM Standort mit den Koordinaten 287097.165E, 5367780.098N (NAD 1983 UTM Zone 18N) niedergebracht, hat ein Azimut von 38,95 Grad (TN), einen Fallwinkel von -44,5 Grad und eine Bohrtiefe von insgesamt 315 Metern. Bei allen gemeldeten Abschnitten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten; sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgerechnet. Der Bohrkern wurde in der Kernhütte mithilfe einer Steinsäge protokolliert und erprobt. Zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK) wurden in branchenüblichen Intervallen Feldduplikate und Leerproben hinzugefügt. Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na2O2), geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Gurminder Sangha

Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über: gsangha@firstenergymetals.com.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Proben aus Bohrloch LC21-17

Analyten-KüTieTieGesamtmäLi Li2Be Cs Fe Nb Rb Ta

rzel fe fe chtigkei O

vo bit

n s

Einheit-Kürm m m ppm % ppmppm% ppmppm ppm

zel

Nachweisgre 3 3 0,10,02,40,4 0,2

nze 5

Analysemeth FUS-MS-Na2O2

ode

Erster lithiumhaltiger Abschnitt

201863 2142151 46000,916758,0,974,791 73

9 5 9

201864 2152161 45100,914739,1,087,116055,

7 3 1 6 5

201865 2162171 27900,631218,0,670,123 47,

0 4 1 2 3

201866 2172181 59201,210020,1,0126331 76,

7 5 3 , 1

2

201867 2182191,2 37500,814241 0,787,276 66,

, 1 5 2 1

2

gesamt, 2142195,20 43140,917335,0,889,536,63,

durchschni, , , 3 , 54 6 22 20 60

ttlich 00 20 00 60

201868 2682691 272 0,023183,0,976,373 62,

6 5 6 7 2

201869 2692701 120 0,020010,0,488,216 62

3 8 6 8

201871 2702711 189 0,01364,40,549,39,432,

4 5 9 5

201872 2712721 851 0,121323,0,789 735 85,

8 3 9 1

201873 2842850,6 598 0,11841901 31,934 90,

, 3 3 6

4

201874 2852861 60 0,037521,0,578,25,382,

1 8 8 3 3

201876 2862871 115 0,050635,0,615080,2218

2 1 ,

1

201877 2872881 117 0,043233,0,494 100 94,

3 9 9

201878 2882891 59 0,027516,0,531 26,739,

1 8 1 5

201879 2892901 71 0,078 9,10,449,60,357,

2 3 3 9

201881 2902900,9 67 0,026111,0,374,38,281

, 1 1 5 9

9

Zweiter lithiumhaltiger Abschnitt

201882 2922931 837 0,18541421 18,558 20,

8 7 3

201883 2932941 21700,432234,0,774,370 70,

7 1 1 4 1

201884 2942951 11500,22542551,569,189073,

5 3 1 5

201885 2952961 13800,31313732,053,241069

0 9 8

Total / 2922964,00 13840,33902011,354,130758,

Average , , , 0 , , 3 00 , 23

00 00 25 25 03 00

201886 2962971 120 0,038 12,0,784 287 50,

3 4 5 5

201887 2972981 78 0,010514,0,496,261 65,

2 1 7 8 2

201888 2982991 369 0,018853,0,8163129074,

8 2 6 , 2

2

201889 2993001 108 0,023041,0,6111121054,

2 9 9 , 5

2

201891 3003011 95 0,036022,0,580 599 58,

2 2 1 7

201892 3013021 49 0,03947,30,516471,296,

1 8 , 2

6

201893 3023031 35 0,02329,70,317079 72,

1 4 , 9

7

201894 3033041 478 0,118331,0,6102671 89,

0 2 6 , 4

8

201895 3043051 367 0,01811771,2107413 123

8 5

Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendet

Bei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgewandelt.

