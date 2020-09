IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet Abschluss der Bought Deal-Investition in Höhe von 78 Mio. CAD durch Milliardär Eric Sprott

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver (British Columbia, Kanada). First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG,

TSX: FR) (First Majestic oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Bought Deal-Investition durch Eric Sprott - über 2176423 Ontario Ltd., ein von ihm wirtschaftlich kontrolliertes Unternehmen - abgeschlossen hat.

Das Unternehmen begab gemäß eines Zeichnungsabkommens vom 14. September 2020, das zwischen dem Unternehmen und Cormark Securities Inc. als Zeichner abgeschlossen wurde, insgesamt 5.000.000 Stammaktien von First Majestic (die Stammaktien) zum Preis von 15,60 CAD pro Stammaktie auf Bought Deal-Basis und erzielte damit einen Bruttoerlös von 78.000.000 CAD (das Angebot).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit den aktuellen Barbeständen des Unternehmens zur Erschließung von Bergbauprojekten und/oder Verbesserung der bestehenden Minen des Unternehmens sowie zur Aufstockung des Working Capital des Unternehmens zu verwenden.

Das Angebot erfolgte in Form eines Prospektnachtrags (der Prospektnachtrag) im Rahmen des bestehenden kanadischen Kurzform-Basisprospekts (der Basisprospekt) des Unternehmens vom 5. November 2018. Der Prospektnachtrag wurde in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec eingereicht werden und ist zusammen mit dem entsprechenden Basisprospekt auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. Die Produktion bei diesen Minen soll 2020 zwischen 11,0 und 11,7 Millionen Unzen Silber bzw. 21,4 und 22,9 Unzen Silberäquivalent liegen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift:

Keith Neumeyer, President & CEO

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich auf das Geschäft, den Betrieb und die finanzielle Leistung und Lage von First Majestic Silver Corp. beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der geplanten Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie z.B. plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder durch die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise ergriffen, eintreten oder erreicht werden könnten würden, oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von First Majestic Silver Corp. wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen von First Majestic Silver Corp. abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Fall, dass das Unternehmen keine behördliche Genehmigung für das Angebot erhält; das Auftreten einer wesentlichen nachteiligen Änderung, einer Katastrophe, einer Gesetzesänderung oder Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Betrieben; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Rekultivierungsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Metallpreise; mögliche Schwankungen bei den Erzreserven, Erzgehalt oder Gewinnungsraten; Betriebsausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of Business - Risk Factors in der First Majestic Silver Corp. Jahresinformationsformular für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, verfügbar auf www.sedar.com, und Formular 40-F, das bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. hinterlegt ist. Obwohl First Majestic Silver Corp. versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. First Majestic Silver Corp. verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, die durch Verweis hierin enthalten sind, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53451

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53451&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32076V1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.