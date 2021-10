IRW-News: Freeman Gold Corp.: Freeman Gold informiert über die Zone Beauty, ein hochgradiges Gold-Zielgebiet, das an die Goldressource Lemhi angrenzt

IRW-PRESS: Freeman Gold Corp.: Freeman Gold informiert über die Zone Beauty, ein hochgradiges Gold-Zielgebiet, das an die Goldressource Lemhi angrenzt

- 350 Meter x 250 Meter Gold im Gestein, das sich mit einer Bodenanomalie überschneidet, offen in drei Richtungen

- Liegt 600 Meter westlich der Goldressource Lemhi

- 52 von 105 Gesteinsproben mit mehr als 1 g/t Au, wobei 28 Proben mehr als 10 g/t Au aufwiesen (bis zu 450 g/t Au)

- Die Zone ist an der Oberfläche stark oxidiert und silifiziert.

- Die Schürfgrabungen und der Bau der Bohrplattform sind im Gange.

CANADIAN SECURITIES EXCHANGE: FMAN

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 25. Oktober 2021 - Freeman Gold Corp. (CSE: FMAN,

OTCQB: FMANF, FWB: 3WU) (Freeman oder das Unternehmen) freut sich, die geochemischen Ergebnisse aus der neu entdeckten Zone Beauty (Zone Beauty) bekannt zu geben. Diese Zone liegt ungefähr 600 Meter westlich der Goldlagerstätte Lemhi, zu der Freeman vor kurzem eine erste Mineralressourcenschätzung meldete (8. Juli 2021) (https://www.irw-press.com/de/news/freeman-schliesst-erste-hochgradige-oxid-gold-ressourcenschaetzung-fuer-lagerstaette-lemhi-in-idaho-ab_59413.html?isin=CA35658P1053).

Die noch nicht erkundete Zone Beauty befindet sich komplett im Bereich der patentierten Bergbau-Claims von Freeman und ist durch eine Zone von 350 Meter x 250 Metern Gold im Gestein definiert, das sich mit einer Bodenanomalie überschneidet. In Abschnitten dieser Zone wurde zwischen 1890 und dem Beginn des 20. Jahrhundert hydraulische Gewinnung betrieben. Die Zone Beauty wurde zunächst im Feldarbeitsprogramm 2020 durch Prospektion identifiziert und in der Pressemitteilung vom 6. Mai 2021 (https://www.irw-press.com/de/news/freeman-definiert-11-qualitativ-hochwertige-explorationsziele-in-naehe-von-lemhi-ressource_58248.html?isin=CA35658P1053) als Zielgebiet 1 beschrieben. Die Lage der Zone Beauty im Verhältnis zur Goldlagerstätte Lemhi und anderen Zielgebieten ist der Abbildung 1 zu entnehmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62215/20211025_FMAN_NR_FreemanGoldZone_DE_PRcom.001.png

ABBILDUNG 1: ZIELGEBIETE DER ZONE BEAUTY - Lage in Bezug auf die Goldlagerstätte Lemhi

Mit der Entdeckung der Zone Beauty konnten wir ein hochwertiges Zielgebiet in unser Ressourcenpotenzial aufnehmen, erklärte Paul Matysek, der Executive Chairman. Wir sind ausgesprochen erfreut über die Aussicht, oberflächennahe hochgradige Unzen Oxid in der Nähe von Lemhi in unsere Ressourcen zu integrieren. Die Ähnlichkeiten ihres geologischen Umfelds und der sehr vielversprechenden geochemischen Ergebnisse sind bemerkenswert. Es ist fantastisch! Derzeit werden die Bohrplattformen für die Probebohrungen gebaut.

Insgesamt wurden in und um die Zone Beauty 105 Gesteinsproben und 347 Bodenproben entnommen. Insgesamt 52 Gesteinsproben ergaben Werte von mehr als 1 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t), 39 Proben wiesen Werte von mehr als 5 g/t Au und 28 Proben Werte von mehr als 10 g/t Au (bis zu 450 g/t Au) auf. Die Gesteinsproben sind an der Oberfläche stark oxidiert und silifiziert (siehe Tabelle 1: Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62215/20211025_FMAN_NR_FreemanGoldZone_DE_PRcom.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62215/20211025_FMAN_NR_FreemanGoldZone_DE_PRcom.003.png

ABBILDUNG 2: ZIELGEBIET DER ZONE BEAUTY - Gesteinsmengenproben

Ein Unterschied zur Mineralisierung in der Goldlagerstätte Lemhi besteht darin, dass in vielen der anomalen Gesteinsproben vergesellschaftetes Silber vorhanden ist. Von den bisher vorliegenden Ergebnissen aus 105 Gesteinsschürfproben enthielten 48 Proben aus der Zone Beauty mehr als 10 g/t Silber (Ag) (bis zu 219 g/t Ag). Außerdem überschneiden sich die anomalen Gesteinsschürfproben mit einer Gold-im-Bodenanomalie (von Freeman in den Explorationskampagnen 2020/2021 identifiziert), die einen Umfang von ca. 350 x 250 Metern hat.

Das Zielgebiet der Zone Beauty ist in Siltstein und Quarzit aus dem Proterozoikum eingelagert, die Ähnlichkeit mit der Goldlagerstätte Lemhi aufweisen. Das Zielgebiet ist strukturell komplex. Im Zentrum der Zone Beauty befindet sich eine laut unserer Interpretation nordöstlich-südwestlich (NO-SW) streichende Verwerfung. Das Wirtsgestein (Metasedimente) fällt auf jeder Seite dieser Verwerfung in entgegengesetzte Richtungen ein (NW im östlichen Block, SO im westlichen Block). Obwohl in beschränktem Maße Ausbisse freigelegt sind, scheint die Gold-Silber-Mineralisierung in nordwestlich-südöstlich orientierte Quarzgänge eingelagert zu sein, die Kluftmustern entlang von subvertikalen Schichten und der nordöstlich streichenden Verwerfung folgen. Eine Falte, die in ausstreichenden Quarzgängen festgestellt wurde, enthielt Gesteinsmengenproben mit 46 g/t Au und 56 g/t Ag. Diese hochgradigen Quarzgänge, die an der Oberfläche freigelegt sind, stellen ein herausragendes Zielgebiet im Hinblick auf die Gold-Silber-Mineralisierung in dem Konzessionsgebiet dar (siehe Abbildung 2).

Vor kurzem führte Freeman erneut Straßenschnitte im Zielgebiet der Zone Beauty durch und legte weitere Ausbisse frei, die Quarzgänge, alterierten und oxidierten Siltstein, silifizierten Siltstein und/oder Quarzit, Verwerfer und gefaltete Schichten enthielten. Alle Ausbisse werden gegenwärtig kartiert; außerdem werden Gesteinsschlitzproben entnommen. Die Bohrplatten für die ersten Probebohrungen werden momentan gebaut.

Alle Bohrgesteinsproben werden an ALS Minerals Division, Vancouver, BC, gesandt, ein unabhängiges und vollständig akkreditiertes Labor in Kanada für die Analyse von Gold durch Brandprobe und von verschiedenen Elementen durch induktiv gekoppelte Plasmaspektroskopie. Freeman verfügt über ein straff organisiertes Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle, in dessen Rahmen in jeden Probenversand mindestens 10 % Doppel-, Leer- und Standardproben eingefügt werden. Darüber hinaus wurden Bodenproben an SGS Canada Inc. versandt und mit Laugung in ionischen Flüssigkeiten (IL) analysiert. Gesteinmengenproben sind naturgemäß selektiv und nicht zwangsläufig aussagekräftig in Bezug auf die allgemeine Geologie oder den Erzgehalt in dem Konzessionsgebiet.

Über das Unternehmen

Freeman Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldprojekts Lemhi liegt (das Projekt Lemhi). Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Das Projekt beherbergt eine oberflächennahe hochgradige Oxidgoldressource. Die grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 umfasst 749.800 Unzen Gold (Au) mit 1,02 Gramm pro Tonne (g/t) in 22,94 Millionen Tonnen (angedeutet) und 250.300 Unzen Au mit 1,01 g/t Au in 7,83 Millionen Tonnen (vermutet). Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Projekt Lemhi zu erweitern und in Richtung einer Produktionsentscheidung voranzutreiben. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., VP Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

