IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Dolly Varden Silver-Aktionäre stimmen Erwerb des Homestake Ridge-Projekts von Fury Gold Mines auf Sonderversammlung zu

VANCOUVER, Kanada, 22. Februar 2022 -- Fury Gold Mines Limited ("Fury" oder das "Unternehmen") (TSX: FURY) (NYSE American: FURY - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre von Dolly Varden Silver Corporation ("Dolly Varden") (TSXV: DV) (OTC: DOLLF) mit überwältigender Mehrheit (98.8 %) dafür gestimmt haben, i) die zuvor gemeldete 50-Millionen-Dollar-Akquisition des Gold-Silber-Projekts Homestake Ridge von Fury (die "Transaktion") (siehe Pressemitteilung vom 6. Dezember 2021) und ii) die daraus resultierende Schaffung einer neuen "Kontrollperson" von Dolly Varden, nämlich Fury, auf einer heute abgehaltenen außerordentlichen Versammlung der Dolly-Varden-Aktionäre zu genehmigen.

"Wir sind sehr erfreut über die starke Zustimmung zur Transaktion und freuen uns darauf, mit Dolly Varden voranzukommen", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Dies zeigt, dass das Management, das Board und die Aktionäre von Dolly Varden das Projekt in hohem Maße unterstützen, was zur Festigung von zwei wichtigen Projekten im Trend der Mineralienlagerstätten im Kitsault Valley beitragen wird. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Dolly Varden zusammenzuarbeiten und ihre Bemühungen auf Vorstandsebene zu unterstützen, während sie ihre Vision für eine äußerst aussichtsreiche Region im Goldenen Dreieck von BC umsetzen."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch einer Reihe von üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV"). Unter der Annahme, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird, wird die Transaktion voraussichtlich am oder um den 25. Februar 2022 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zu den Bedingungen der Transaktion, einschließlich einer Zusammenfassung der Bedingungen des Kaufvertrags in Bezug auf die Transaktion, sind im Informationsrundschreiben von Dolly Varden vom 21. Januar 2022 enthalten, das auf dem SEDAR-Profil von Dolly Varden unter www.sedar.com abgelegt ist.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes tätig ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter: www.furygoldmines.com

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können und die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" identifiziert werden. Spezifische zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass der Verkauf des Homestake Ridge Projekts an Dolly Varden planmäßig oder überhaupt abgeschlossen wird.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Exploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung (www.sedar.com) und im Jahresbericht des Unternehmens, einschließlich des Basis-Shelf-Prospekts (www.sec.gov), diskutiert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese naturgemäß nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben können.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf Schätzungen zur Offenlegung von Bergbauwerten

Die bergbaulichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") erstellt. Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens unter Verwendung der geltenden CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen unterliegen.

