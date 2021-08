IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury kündigt Wechsel in der Geschäftsleitung an

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury kündigt Wechsel in der Geschäftsleitung an

Toronto, Kanada - 18. August 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen"- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ ) gibt heute bekannt, dass Michael Timmins mit sofortiger Wirkung als President, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens zurückgetreten ist, um sich auf berufliche und familiäre Verpflichtungen zu konzentrieren.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Tim Clark, einen derzeitigen Direktor des Unternehmens, der auch dem Prüfungsausschuss angehört, zum Chief Executive Officer und Direktor ernannt hat und damit Herrn Timmins ersetzt. Tim Clark verfügt über 23 Jahre Erfahrung auf den globalen Kapitalmärkten bei zahlreichen großen US-amerikanischen, europäischen und kanadischen Banken. Im Laufe der Jahre hat er enge Arbeitsbeziehungen zu institutionellen Tier-1-Investoren in den Vereinigten Staaten aufgebaut, für die er Unternehmensstrategien sowie Peer- und Finanzanalysen und -einblicke zu Unternehmen in den Sektoren Werkstoffe, Rohstoffe und Bergbau erstellt hat. Herr Clark hat einen Bachelor of Economics von der University of Massachusetts (Amherst) und einen Master of Business Administration in Finance and Accounting von der Vanderbilt University.

"Im Namen des Board of Directors möchte ich Mike für seine Dienste im vergangenen Jahr danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen wünschen", sagte Ivan Bebek, Vorsitzender von Fury. "Mit der Übernahme der Führungsrolle durch Tim im Unternehmen, das aggressive Goldexplorationsprogramme durchführt, wobei mehrere hochrangige Untersuchungsergebnisse anstehen, und seinem starken Kapitalmarkthintergrund sind die Aussichten sehr gut, um den vollen Wert für alle Stakeholder in den hochwertigen, hochgradigen Goldaktiva des Unternehmens zu realisieren, weiterhin sorgfältig Möglichkeiten zu prüfen, um das Geschäft in einer Weise auszubauen, die die Investitionen unserer Aktionäre steigert."

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das strategisch in drei produktiven Bergbauregionen positioniert ist: James Bay, Quebec; die Kitikmeot Region Nunavut; und das Goldene Dreieck, British Columbia. Unsere Vision ist es, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, indem wir unser mehrere Millionen Unzen umfassendes Goldportfolio durch weitere bedeutende Goldentdeckungen in Kanada aggressiv ausbauen. Fury Gold Mines wurde im Jahr 2020 im Anschluss an die Umstrukturierung von Auryn Resources Inc. und die Übernahme von Eastmain Resources Inc. gegründet. Unsere Grundwerte sind Vertrauen, Respekt, Integrität und Verantwortlichkeit. Wir arbeiten aktiv mit internen und externen Stakeholdern auf transparente und ehrliche Weise zusammen und halten uns an die höchsten Sicherheits-, Governance- und Geschäftsstandards. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Vizepräsidentin, Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

