Vancouver, British Columbia, den 15. Juli 2021 - Gaia Grow Corp. (das Unternehmen oder Gaia) (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) gibt bekannt, dass es hart daran arbeiten wird, aus den von der Regierung von British Columbia angekündigten gesetzlichen Änderungen, die grünes Licht für die Cannabis-Hauszustellung geben, Kapital zu schlagen. Über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften (zusammen Green Room") betreibt das Unternehmen Cannabis-Einzelhandelsstandorte in Nelson und Squamish in British Columbia.

In Erwartung dieser Gesetzesänderung hat Green Room die vergangenen neun Monate in die Entwicklung seiner E-Commerce-Plattform investiert. Nach dem anfänglichen Start mit kontaktlosen Abholoptionen haben die laufenden Optimierungen ein erstklassiges Kundenerlebnis durch SEO [Suchmaschinenoptimierung], ein Multi-Store Fulfillment Modell [Abwicklungsmodell mit mehreren Filialen] und ein SMS-Benachrichtigungssystem ermöglicht, um nur einige zu nennen. All dies wird eine nahtlose Einführung der Lieferplattform sicherstellen.

Die Aufmerksamkeit, die Green Room den digitalen Ressourcen widmet, hat die zukünftige Strategie der Marke für den Cannabis-Einzelhandel und E-Commerce beschleunigt, so dass die Bestrebungen nach einem Multi-Channel-Erlebnis für die Kunden nun weiter umgesetzt werden. Die Entscheidung der Regierung von British Columbia, die Lieferung zu erlauben, war Teil eines Plans, den illegalen Markt einzudämmen, die Produkte von jungen Menschen fernzuhalten, einen starken Cannabis-Sektor zu schaffen und es Einzelhändlern zu ermöglichen, in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich zu bestehen.

Die beiden Filialen in Squamish und in Nelson werden ihre eigenen Lieferfahrzeuge haben und für die Auslieferung geöffnet sein. Die Standorte in Powell River werden mit der gleichen Lieferplattform arbeiten, sobald sie genehmigt sind.

Green Room ist bereit und in der Lage, unser Servicemodell zu erweitern, erklärte Frederick Pels, CEO von Gaia. Wir haben jetzt eine weitere Möglichkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden in British Columbia zu erfüllen und ihnen zu ermöglichen, Cannabis zu bestellen und es sicher und bequem liefern zu lassen. Wir begrüßen die Entscheidung der Regierung von British Columbia und werden uns weiterhin so positionieren, dass wir alle verfügbaren Mittel nutzen können, um unseren Kunden eine erstklassige Erfahrung zu bieten.

Lieferung und Abholung im Geschäft werden auf der Website von Green Room www.getgreenhere.com verfügbar sein.

Das Unternehmen wird regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens veröffentlichen: https://www.youtube.com/channel/UC7tbvsY5gl2CrlsESYkbbgw

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von GAIA, https://t.me/gaiagrow, und besuchen uns im Internet unter https://www.gaiagrow.com.

