IRW-News: Gen III Oil Corporation: Gen III gibt Namensänderung in ReGen III Corp. bekannt

IRW-PRESS: Gen III Oil Corporation: Gen III gibt Namensänderung in ReGen III Corp. bekannt

VANCOUVER, British Columbia, den 12. Mai 2021 - Gen III Oil Corporation (Gen III oder das Unternehmen) (TSX-V: GIII / OTCQX: ISRJF / FWB: PN41) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens im Rahmen der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung am 30. April 2021 allen im Rundschreiben der Geschäftsführung dargelegten Beschlüssen zugestimmt haben.

Darüber hinaus haben die Aktionäre zugunsten eines Sonderbeschlusses gestimmt, womit die Änderung des Firmennamens in ReGen III Corp. (ReGen III) genehmigt und autorisiert wurde. Ab Handelsbeginn am 17. Mai 2021 werden die Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen in den Handel starten. Das kanadische Börsensymbol GIII bleibt unverändert.

Die Führungskräfte und Direktoren des Unternehmens sind der Ansicht, dass der Name ReGen III unsere Positionierung als Cleantech-Unternehmen mit Fokus auf der Vermarktung von nachhaltigen Projekten, die den Übergang zu einer emissionsfreien Welt ermöglichen, am besten widerspiegelt. Mit seiner revolutionären und patentierten ReGen-Technologie recycelt und raffiniert ReGen III gebrauchte Motoröle in verantwortungsvoller Weise, um daraus hochwertige Grundöle der Gruppe III und Gruppe II+ herzustellen.

Die Namensänderung hat keinen Einfluss auf die Rechte der Aktionäre des Unternehmens. Die derzeitigen Aktionäre müssen im Hinblick auf die Namensänderung keine weiteren Schritte einleiten. Die Aktienzertifikate der Gen III Oil Corporation müssen nicht umgetauscht werden.

Die neue internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CA75888V1004.

Über Gen III

Gen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das nachhaltigere und umweltfreundliche Lösungen mit überzeugender Wirtschaftlichkeit entwickelt hat. Gen III besitzt ein Portfolio patentierter Technologien, die es Wiederaufbereitungsanlagen für gebrauchtes Motoröl (UMO) ermöglicht, einen höherwertigen Produktmix aus Grundölen herzustellen - einschließlich 55 Prozent Grundöle der Gruppe III - als es mit herkömmlichen Methoden realisierbar ist. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.geniiiesg.com.

Für das Board von Gen III Oil Corporation

Greg Clarkes

Greg Clarkes

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mark Redcliffe unter (778) 668-5988.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Ohne Einschränkung des Vorstehenden enthalten diese zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden zukunftsgerichtete Informationen mit Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnlichen Wörtern und ihren negativen Formen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob, wann oder wodurch solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt bzw. nach Treu und Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse vorliegen, und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, entnehmen Sie der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) sowie den Finanzberichten und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie der darin dargelegten Erörterung der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedar.com im Unternehmensprofil und auf der Website des Unternehmens unter www.geniiiesg.com verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich im weiteren Verlauf ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58376

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58376&tr=1

