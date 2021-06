IRW-News: General Gold Resources Inc. : General Gold Resources beginnt Bohrarbeiten in der Liegenschaft Clarks Brook, Neufundland

IRW-PRESS: General Gold Resources Inc. : General Gold Resources beginnt Bohrarbeiten in der Liegenschaft Clarks Brook, Neufundland

Vancouver, British Columbia - 28. Juni 2021 - General Gold Resources Inc. (ehemals CellStop Systems Inc.) (CSE: GGLD) (FWB: 7S5) (das Unternehmen) freut sich, den Beginn der Bohrarbeiten im Rahmen seines Explorationsprogramms in Clarks Brook für die Woche zum 5. Juli 2021 bekanntzugeben. Die Liegenschaft Clarks Brook umfasst 31 Konzessionen in Zentral-Neufundland und ist an drei Seiten vom Projekt Queensway umgeben (siehe Karte unten), in dem derzeit New Found Gold Corp. (TSXV: NFG) (OTC: NFGFF) Explorations- und Bohrarbeiten durchführt.

Neufundland ist derzeit ein heißes Eisen für Exploration, und wir freuen uns, den Beginn unseres Bohrprogramms bekanntzugeben. Das Programm ist voll finanziert und alles ist an Ort und Stelle, vom geologischen Team bis zum Bohrvertragspartner und alle unterstützenden Dienstleister. Mit diesem Programm werden wir die früheren Entdeckungen in der Liegenschaft näher prüfen, erläuterte Präsidentin Michelle Gahagan.

Die Liegenschaft Clarks Brook besteht aus ursprünglich im Jahr 2016 abgesteckten Konzessionen und umfasst zwei goldhaltige Vorkommen, die zum ersten Mal im Jahr 2003 entdeckt wurden.

Im Rahmen eines früheren geologischen Kartierungs- und Schürfprogramms, wurden Entdeckungen in beiden Zonen, Clarks Brook East (CBE) und West (CBW) gemacht. In der Goldzone CBE wurden sieben repräsentative Schürfproben genommen, jede aus Material von mehreren mineralisierten Findlingen, mit Analyseergebnissen von zwischen 2,98g/t und 24,5g/t Gold mit durchschnittlich 7,93 g/t Gold. Die Entdeckung in der Goldzone CBW wurde zuerst in mineralisierten Findlingen mit 8,9 g/t und 9,28g/t Gold festgestellt.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting, ist die qualifizierte Person, wie in NI 43-101 definiert, und prüfte und genehmigte den technischen Inhalt dieser Pressemeldung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59196/GeneralGold28June2021_DE_PRCOM.001.jpeg

Über General Gold Resources Inc.

General Gold Resources Inc. ist ein unabhängiges Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, und auf die Exploration und Bewertung von Mineralliegenschaften spezialisiert. General Gold führt derzeit Explorationsarbeiten in der 770 Hektar großen Liegenschaft Clarks Brook in Zentral-Neufundland durch.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

General Gold Resources Inc.

Michelle Gahagan, President

Tel.: (604) 639-4452

E-mail: mgahagan@intrepidfinancial.co.uk

Hinweise für Leser

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen. Obwohl wir glauben, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten Erwartungen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können nicht für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge garantieren. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten übereinstimmen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; und die anderen Faktoren, die in unseren öffentlichen Einreichungen unter www.sedar.com beschrieben sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig erachtet werden sollte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Leserhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der vorgeschlagenen Transaktionen geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

