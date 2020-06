IRW-News: Global Care Capital Inc. : High Standard Health Care Limited erhält Kaufauftrag für medizinische Kittel

IRW-PRESS: Global Care Capital Inc. : High Standard Health Care Limited erhält Kaufauftrag für medizinische Kittel

12. Juni 2020, Vancouver (BC). Global Care Capital Corp. (CSE:HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das Unternehmen oder Global Care), eine globale Investmentgesellschaft, die sich mit frühen Investitionsmöglichkeiten bei privaten und börsennotierten Unternehmen befasst, freut sich, bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen High Standard Health Care Ltd. (High Standard Health Care) von einem Krankenhaus in New York einen im Voraus bezahlten Kaufauftrag im Wert von 350.000 CAD für medizinische Kittel (die Kittel), die für risikoarme Situationen (bspw. Blutabnahme oder auf der Intensivstation; Level 2 nach Definition der FDA) bestimmt sind, erhalten hat. Die Kittel wurden am Mittwoch, 10. Juni 2020 geliefert.

High Standard Health Care ist auf die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Atemschutzmasken, Handdesinfektionsmittel, Kittel, Infrarot-Thermometer und Gesichtsschutz, spezialisiert und ist während der COVID-19-Pandemie für Krankenhäuser, Gemeinden, Langzeitpflegeeinrichtungen, Feuerwehren und Polizeidienststellen bei der Beschaffung aktiv.

High Standard Health Care verfügt über bestehende Beziehungen mit in China ansässigen Herstellern, die für die Lieferung der PSA-Produkte verantwortlich zeichnen. High Standard Health Care vergibt von Zeit zu Zeit Produktionsaufträge an diese Hersteller, woraufhin die Hersteller die Produktion aus ihren Einrichtungen zur Deckung dieser Aufträge bereitstellen.

Pat Gray, CEO von High Standard Health Care, sagt dazu: High Standard Health Care ist stolz darauf, mit Krankenhäusern, Pflegeheimen und Stadtverwaltungen mit Bedarf nach PSA langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen. Wir unterstützen unsere Kunden auch während dieser schwierigen Zeit und gewinnen ihr Vertrauen, indem wir schnelle Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise anbieten.

Über High Standard Health Care

High Standard Health Care ist ein weltweit führender PSA-Anbieter, der die Beschäftigten an vorderster Front während der globalen Pandemie unterstützt. Bis dato hat das Unternehmen Atemschutzmasken, Kittel, Handdesinfektionsmittel, Infrarot-Thermometer und Gesichtsschutz beschafft. Zu den bisherigen Kunden von High Standard Health Care zählen Krankenhäuser, Gemeinden, Langzeitpflegeeinrichtungen, Feuerwehren und Polizeidienststellen.

Website: https://www.highstandardhealthcare.com/

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln.

Website: https://globalcarecapital.com/

