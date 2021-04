IRW-News: Globex Data Ltd. : Tormont Group stellt Research Report über GlobeX Data bereit

IRW-PRESS: Globex Data Ltd. : Tormont Group stellt Research Report über GlobeX Data bereit

Toronto (Ontario) und New York (New York), 14. April 2021. GlobeX Data Ltd. (OTCQB: SWISF, CSE: SWIS, FRA: GDT) (GlobeX oder das Unternehmen), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter sicherer Kommunikation und sicherem Datenmanagement, freut sich bekannt zu geben, dass die Tormont Group, eine führende Unternehmensberatungsgruppe mit Sitz in Toronto in Kanada einen Research Report über GlobeX Data Ltd. veröffentlicht hat, der unter dem folgenden Link aufgerufen werden kann:

https://tormont50.com/wp-content/uploads/2021/04/GlobeX-Data-report-4-6-21-4.pdf

Als führender Unternehmensberater arbeitet die Tormont Group mit Kundenunternehmen zusammen, um alle Facetten einer erfolgreichen Strategie umzusetzen, einschließlich M&A, Marktpositionierung, Rekrutierung von Führungskräften, Finanzierungsstrategie und internationale Präsenz. Darüber hinaus erstellt die Tormont Group strategische Marketing- und Reichweiteprogramme für Kundenunternehmen, die einzigartige und einheitliche Botschaften an Investoren und Kunden darstellen.

Der Report wurde unter der Leitung von Jim McFadden, Leiter der Research- und Strategieabteilung der Tormont Group, erstellt. Laut der Website der Tormont Group ist Jim McFadden seit über 25 Jahren als Aktienanalyst und Portfoliomanager an der Wall Street tätig - zunächst als von Institutional Investor bewerteter Analyst für Versorgungsunternehmen bei Bear Stearns und Goldman Sachs und anschließend als Long-Short-Portfoliomanager bei Hedgefonds wie Amaranth Advisors und den Bass Brothers. Darüber hinaus leitete er den nordamerikanischen Aktien-Eigenhandel von JP Morgan.

McFadden besitzt ein MBA-Diplom in Finanzwesen von der Wharton School der University of Pennsylvania (Abschluss mit Auszeichnung) sowie ein Bachelor-Diplom in Bauwesen von der University of Notre Dame (magna cum laude) und ein MS-Diplom in Luftfahrttechnik vom Air Force Institute of Technology. Er ist ein Chartered Financial Analyst (CFA).

Der Report wird an über 70 Institutionen, Buy-side-Fonds und Family Offices gesendet, zu denen die Tormont Group in den vergangenen 20 Jahren enge Beziehungen gepflegt hat.

Alain Ghiai, CEO von GlobeX Data, sagte: Wir freuen uns, mit einem solch renommierten Unternehmen wie der Tormont Group zusammenzuarbeiten. Tormont hat gründlich recherchiert und sein Team ist erstklassig. Wir sind überaus dankbar dafür, dass Tormont GlobeX Data seinem Netzwerk von Buy-side-Fonds, Family Offices und institutionellen Einzelhandelsmaklern in den USA und Kanada vorstellen wird. Das institutionelle Interesse an GlobeX ist Teil unseres Plans, den Bekanntheitsgrad und die Marktliquidität unserer Wertpapiere in Kanada, den USA und Deutschland zu erhöhen - gleichzeitig mit unserer operativen Arbeit und unserem Ziel, im Jahr 2022 die Profitabilität zu erreichen. Wir freuen uns darauf, durch Tormont und andere Engagements, die das Unternehmen mithilfe seines Netzwerks und seiner Aktionäre weltweit tätigt, unseren Bekanntheitsgrad auf Institutionen in Kanada, den USA und Europa zu erweitern.

Über GlobeX Data Ltd.

GlobeX Data Ltd. ist ein Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für Cybersicherheit- und Internet-Datenschutzlösungen für sichere Kommunikation und sicheres Datenmanagement. Das Unternehmen vertreibt eine Suite von sicheren Cloud-basierten Speicher, Disaster Recovery, Dokumentenmanagement, verschlüsselten E-Mails und sicheren Kommunikationstools. GlobeX Data Ltd. verkauft seine Produkte über seine zugelassenen Großhändler und Distributoren sowie Telekommunikationsunternehmen weltweit. GlobeX Data Ltd. bedient Verbraucher, Unternehmen und Regierungen weltweit.

Für das Management von

GLOBEX DATA LTD.

Alain Ghiai

President und Chief Executive Officer

+1.416.644.8690

corporate@globexdatagroup.com

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an GlobeX Data unter corporate@globexdatagroup.com oder besuchen Sie unsere Website unter https://globexdatagroup.com.

Weitere Informationen über Sekur erhalten Sie unter https://www.sekur.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie annehmen, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, erzielen, fortlaufend, laufend, schätzen, voraussichtlich, erwarten, prognostizieren und ähnlichen Wörtern, einschließlich deren Verneinungen; sie deuten auf zukünftige Ergebnisse oder darauf hin, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. GlobeX weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GlobeX liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens; den Erfolg der Marketing- und Vertriebsanstrengungen des Unternehmens; die intern erstellten und die von Vertriebspartnern gelieferten Prognosen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Software-Updates durchzuführen; Umsatzsteigerungen infolge von Investitionen in die Softwareentwicklungstechnologie; das Interesse der Verbraucher an den Produkten; zukünftige Verkaufspläne und -strategien; die Abhängigkeit von großen Vertriebspartnern und die Erwartung von Verlängerungen laufender Verträge mit diesen Partnern; erwartete Ereignisse und Trends; die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die im Prospekt von GlobeX vom 8. Mai 2019 beschrieben sind, der bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurde und auf www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. GlobeX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57854

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57854&tr=1

