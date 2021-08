IRW-News: Glow Lifetech Corp.: Aktien von Glow LifeTech werden in das Segment OTCQB hochgestuft, Kürzel GLWLF

IRW-PRESS: Glow Lifetech Corp.: Aktien von Glow LifeTech werden in das Segment OTCQB hochgestuft, Kürzel GLWLF

Toronto, Ontario - 16. August 2021 - Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW, OTCQB: GLWLF, Frankfurt: 9DO) (Glow oder das Unternehmen), ein innovatives Biotech-Unternehmen, das wissenschaftlich fundierte natürliche Inhaltsstoffe der nächsten Generation herstellt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss des Antragsverfahrens nun die Zulassung der OTC Markets Group Inc. zur Aufnahme seiner Stammaktien in das Marktsegment OTCQB (OTCQB) unter dem Kürzel GLWLF erhalten hat. Die Stammaktien des Unternehmens notieren nach wie vor an der CSE in Kanada unter Kürzel GLOW und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 9DO.

Die in New York (N.Y., USA) ansässige OTC Markets Group Inc. https://en.wikipedia.org/wiki/OTC_Markets_Group

betreibt das weltweit größte elektronische Inter-Dealer-Notierungssystem für Broker-Händler für den Handel mit mehr als 10.000 Wertpapieren. Der OTCQB-Markt ist eine transparente Handelsplattform, die Anlegern in den Vereinigten Staaten einen kostengünstigen Zugang zu den Aktien von GLOW bietet. Die Notierung von und der Handel am OTCQB geben den Anlegern die Möglichkeit, von den gestrafften Marktstandards zu profitieren, die die Verfügbarkeit von Informationen für die breite Öffentlichkeit verbessern und eine größere Transparenz ermöglichen. Nordamerikanische und internationale Anleger können Level 2-Kurse in Echtzeit (in US-Dollar) und Marktinformationen zu den Stammaktien von Glow LifeTech sowie aktuelle Unternehmensnachrichten unter unter https://www.otcmarkets.com/stock/GLWLF/news einsehen.

Über Glow LifeTech Corp.

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow hat Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology®, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.

Internet: www.glowlifetech.com

Ansprechpartner

James Van Staveren

Glow LifeTech Corp.

Büro: 647-872-9982 DW 2

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633 DW 2

ir@glowlifetech.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

