IRW-News: Gold Bull Resources Corp: Gold Bull meldet Erhöhung von vermittelter Privatplatzierung auf 12.500.000 $

IRW-PRESS: Gold Bull Resources Corp: Gold Bull meldet Erhöhung von vermittelter Privatplatzierung auf 12.500.000 $

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 2. November 2020. Gold Bull Resources Corp. (TSX-V: GBRC) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Canaccord Genuity Corp. als Vermittler (der Vermittler), einschließlich Tectonic Advisory Partners und Bacchus Capital als Berater (die Berater), vereinbart hat, die bereits zuvor gemeldete Privatplatzierung um 2.500.000 kanadische Dollar auf Bruttoeinnahmen von insgesamt 12.500.000 kanadische Dollar zu erhöhen (die Privatplatzierung).

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird das Unternehmen bis zu 25.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,50 kanadische Dollar pro Einheit (der Emissionspreis) (Bruttoeinnahmen von bis zu 12.500.000 kanadische Dollar) emittieren.

Wie bereits zuvor gemeldet, wird jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant) bestehen. Jeder gesamte Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,75 kanadischen Dollar zu erwerben.

Der Vermittler und die Berater haben eine Option (die Option), bis zu 3.000.000 zusätzliche Einheiten zum Emissionspreis (zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.500.000 kanadischen Dollar) zum Verkauf anzubieten, wobei diese Option jederzeit vor dem Abschluss der Privatplatzierung ganz oder teilweise ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung für den Erwerb des Projekts Sandman, Explorationen, Erschließungen sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden sollen, werden mittels einer Privatplatzierung in jeder kanadischen Provinz sowie in allen anderen Rechtsprechungen angeboten, die vom Unternehmen jeweils gemäß den anwendbaren Ausnahmen von den Prospektanforderungen nach den geltenden Wertpapiergesetzen ermittelt werden können.

Die Privatplatzierung soll am oder um den 19. November 2020 - oder an einem Datum, das zwischen dem Unternehmen und dem Vermittler vereinbart wird - abgeschlossen werden (der Abschluss) und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlicher Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Die Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden, weisen eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss auf. Das Unternehmen könnte Vermittlungsgebühren oder -provisionen für einen Teil der Privatplatzierung zahlen, sofern die Richtlinien der TSX Venture Exchange und das anwendbare Wertpapierrecht eingehalten werden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) in der jeweils geltenden Fassung oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden - ausgenommen bestimmte Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und vom anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapierrecht ausgenommen sind. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsprechung dar.

Über Gold Bull Resources Corp.

Gold Bull Resources Corp. ist ein neues Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Tier-1-Goldprojekten in den USA gerichtet ist. Geleitet wird Gold Bull von Craig Parry und Cherie Leeden, dem vorgeschlagenen CEO, gemeinsam mit einem Team von erfahrenen Industrieexperten, die über Fachkenntnisse in den Bereichen Exploration, Unternehmensfinanzen und Minenerschließung verfügen.

Das Explorationszentrum des Unternehmens befindet sich im US-Bundesstaat Nevada und ist auf Edelmetallprojekte in erstklassigen Mineralregionen fokussiert, die eine bedeutsame historische Produktion, eine bestehende Bergbauinfrastruktur sowie eine etablierte Bergbaukultur aufweisen.

Gold Bull wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit einer umfassenden Erfolgsbilanz im Bereich der Explorationen geleitet. Das Ziel von Gold Bull besteht darin, durch die Entdeckung und verantwortungsvolle Erschließung von Mineralressourcen einen Aktionärswert sowie außergewöhnliche Renditen zu erzielen.

Vince Sorace

President und CEO, Gold Bull Resources Corp.

Für weitere Informationen über Gold Bull Resources Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.goldbull.ca

Gold Bull Resources Corp.

717 - 1030 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Kanada

V6E 2Y3

Telefon: (604) 628-5623 | www.goldbull.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, anzeigt, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet sind, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Gold Bull der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Tatsachen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche wesentlichen Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Verwendung von Erlösen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen und ausreichend Kapital zu beschaffen, um seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsgebietsvereinbarungen nachzukommen, seine Mineralpachten und -konzessionen in gutem Status zu erhalten, seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln, seine Schulden zurückzuzahlen und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu decken; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; künftige Preise für Kupfer und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit der Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, Bebohrung und Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese eingehen, die Fähigkeit des Unternehmens, solche Genehmigungen und Zustimmungen in Bezug auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte rechtzeitig zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu monetarisieren; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten; die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von Führungskräften in Schlüsselpositionen und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbauindustrie. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung an dem Tag, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54067

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54067&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3805561006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.