IRW-PRESS: Gold Bull Resources Corp: Gold Bull meldet signifikante neue Goldvererzung außerhalb der aktuellen Ressource auf Sandman, einschließlich: 90 m mit 0,6 g/t Au

Vancouver, BC, 28. Juli 2021 Gold Bull Resources Corp. (TSX-V: GBRC) (Gold Bull oder das Unternehmen) meldet neue Analyseergebnisse aus ihrer Bohrung zur Ressourcenerweiterung auf der Liegenschaft Abel Knoll innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Sandman (Sandman oder das Projekt) in Humboldt County, Nevada, USA. Die Bohrung SA-0031, die außerhalb der Ressource Abel Knoll gebohrt wurde, hat eine Goldvererzung (Au) durchteuft, die derzeit in mehrere Richtungen offen ist. Diese Bohrergebnisse deuten auf Potenzial zur Erweiterung der Ressource hin, und Folgebohrungen sind für später im Jahr 2021 geplant. Das Unternehmen hat vor kurzem ein 5000 Bohrmeter umfassendes RC-Bohrprogramm (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) der Phase 2 begonnen, wovon 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2126 m (6975 Fuß) fertiggestellt wurden.

WICHTIGE ERGEBNISSE & AKTUALISIERUNG:

- SA-0031 durchteufte 90 m eines vererzten Abschnitts (295 Fuß) mit 0,6 g/t Au ab 76,2 m, einschließlich

o 53,3 m mit 0,81 g/t Au ab 111,3 m einschließlich:

§ 3 m mit 1,59 g/t Au ab 118,9 m und

§ 4,6 m mit 4,80 g/t Au ab 150,9 m, einschließlich 1,5 m mit 12,4 g/t Au ab 150,9 m

o 6,1 m mit 0,98 g/t Au ab 76,2 m

o 4,6 m mit 1,97 g/t Au ab 99,1 m

- Die Goldvererzung bleibt in mehrere Richtungen offen

- Zuvor (21. März 2021) aus Abel Knoll (SA-0001) veröffentlichte Ergebnisse für 2021 einschließlich 144,8 m mit 1,67 g/t Au ab 65,5 m einschließlich 6,1 m mit 10,75 g/t Au ab 143,25 m

- Weitere Laboranalysenergebnisse in den kommenden Wochen erwartet

Cherie Leeden, CEO von Gold Bull, kommentierte:

Abel Knoll umfasst sowohl eine in Diatrema-Brekzien beherbergte Vererzung, die wir Anfang dieses Jahres mit Bohrung SA-0001 durchteuft haben, als auch eine schichtengebundene Vererzung innerhalb der tertiären Gesteine und des triassischen Grundgebirges. Die Ergebnisse aus SA-0031 sind aufregend, da sie zeigen, dass die schichtgebundene Vererzung nach Süden offen ist und über bedeutende Mächtigkeiten auftritt, mit Potenzial für mehr hochgradiges Gold. Wir brachten zwei weitere Bohrungen näher an der bestehenden Mineralressourcenschätzung nieder und warten gespannt auf die Analyseergebnisse. Ergebnisse wie aus dieser Bohrung, die sich außerhalb der bekannten Ressource befindet, geben Vertrauen, dass unsere Sandman-Ressource noch wachsen kann!

Hintergrund

Das kürzlich abgeschlossene Phase-2-Bohrprogramm auf Sandman umfasste sowohl Explorations- als auch Ressourcenerweiterungsbohrungen. Die Ergebnisse aus SA-0031 zeigen, dass die Lagerstätte Abel Knoll nach Südosten offenbleibt. Die Analyseergebnisse aus den Bohrungen SA-0032 und SA-0033 im gleichen Gebiet stehen noch aus.

Auf Abel Knoll gibt es zwei Goldvererzungstypen: (a) der westliche Bereich ist in und um einen kleinen Diatrema-Brekzienkörper beherbergt, der möglicherweise mit mafischem Magmatismus zusammenhängt; und (b) ein Bereich ostnordöstlich des Diatremas, in dem die Vererzung mit alteriertem Basalt in Zusammenhang zu stehen scheint und sich im Allgemeinen parallel zum Streichen des tertiären Gesteins erstreckt. Das Unternehmen brachte im März 2021 die Bohrung SA-0001 nieder (siehe Pressemitteilung vom 21. März 2021 Gold Bull durchteuft 144,8 m mit 1,67 g/t Gold, einschließlich 6,1 m mit 10,75 g/t Gold mit erster Bohrung auf Sandman), um eine verbesserte Definition der Vererzung bereitzustellen, die in der Diatrema-Brekzie beherbergt ist. Die Bohrung SA-0031 wurde konzipiert, um den zweiten, schichtgebundenen Vererzungstyp am südlichen Rand der Mineralressourcenschätzung zu überprüfen.

Die Bohrung SA-0031 durchteufte 12,2 m (40 Fuß) mit 0,25 g/t Au von 42,7 m (140 Fuß) bis 54,9 m (180 Fuß) in Quarz-Adular-alterierten und vertonten tertiären Basalt, 6,1 m (20 Fuß) mit 0,98 g/t Au von 76,2 m (250 Fuß) bis 82,3 m (270 Fuß in Quarz-Adular-alterierten tertiären felsischen Tuff, 6,1 m (20 Fuß) mit 0,32 g/t Au von 99,1 m (325 Fuß) bis 105,2 m (345 Fuß) am Kontakt zwischen tertiärem felsischem Tuff und triassischem Quarzit und 53,3 m (175 Fuß) mit 0,81 g/t Au von 111,3 m (365 Fuß) bis 164,6 m (540 Fuß) in einer triassischen metasedimentären Abfolge, die hauptsächlich Quarzit und Phyllit umfasst (Abbildung 1 und Abbildung 2). Dieser untere Abschnitt umfasste 3 m (10 Fuß) mit 1,59 g/t Au von 118,9 m (390 Fuß) bis 121,9 m (400 Fuß) und 4,6 m (15 Fuß) mit 4,8 g/t Au von 150,9 m (495 Fuß) bis 155,4 m (510 Fuß) innerhalb eines Übergangs zwischen Quarzit, Phyllit und Kalkstein. Dieser letztere Abschnitt schloss eine einzelne 1,5 m (5 Fuß) lange Probe mit 12,4 g/t Au ab 150,9 m (495 Fuß) ein.

Der gesamte 89,9 m (295 Fuß) lange Bohrabschnitt von 76,2 m (250 Fuß) bis 166,1 m (545 Fuß) ist vererzt und weist durchschnittlich 0,6 g/t Au auf, wobei die niedrighaltigen Abschnitte zwischen den oben angegebenen signifikanten Abschnitten im Durchschnitt 0,13 g/t Au enthalten. Dies ist ein Beweis für ein starkes, einheitliches Vererzungssystem, das Gold in nicht aufnahmefähigen Lithologien wie Phyllit ablagert, und ermutigt, dass durch weitere Bohrungen im Süden bedeutende Erweiterungen der Lagerstätte Abel Knoll lokalisiert werden können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60684/20210728_GoldBull_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Profilschnitt durch Abel Knoll zeigt Bohrung SA-0031 sowie Bohrung SA-0033, Analyseergebnisse dieser Bohrung stehen noch aus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60684/20210728_GoldBull_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Abel Knoll Bohrplan mit Profilschnittlinie aus Abbildung 1.

BohrungVon Bis LängeVon Bis LängeGold ppm (Au g/t)

(m) (m) (m) (Fuß)(Fuß)(Fuß)

SA-003142,7 54,9 12,2 140 180 40 0,25 (Verwendung von 0,

2 g/t Au

Cut-off-Gehalt)

SA-003176,2 82,3 6,1 250 270 20 0,98 (Verwendung von 0,

2 g/t Au

Cut-off-Gehalt)

SA-003199,1 105,26,1 325 345 20 0,32 (Verwendung von 0,

2 g/t Au

Cut-off-Gehalt)

SA-0031111,3164,653,3 365 540 175 0,81 (Verwendung von 0,

2 g/t

Cut-off-Gehalt und eins

chließlich

bis zu 4,6 m oder 15 F

uß

interne Verdünnung)

einschl118,9121,93,0 390 400 10 1,59 (Verwendung von 0,

ießlich 8 g/t

Cut-off-Gehalt)

und 150,9155,44,6 495 510 15 4,80 (Verwendung von 0,

75 g/t

Cut-off-Gehalt)

Tabelle 1. Signifikante Abschnitte in Bohrung SA-0031

BohrungEndtieEasting NorthingHöhenlagKoordinateAzimut BNeigung

fe (Rechtswe(Hochwere n- ohransatBohransa

(m) rt) t) system z tz

SA-0031179,8 420.572 4.537.641370,4 NAD83 UTM 354,1 -70,5

8 Zone

11N

Tabelle 2. Vermessung des Bohransatzpunktes

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60684/20210728_GoldBull_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Lageplan des Projekts

Über Sandman

Gold Bull übernahm das Projekt Sandman im Dezember 2020 von Newmont. Bei Sandman wurde erstmals im Jahr 1987 eine Goldmineralisierung von der Firma Kennecott entdeckt und das Projekt wurde seitdem mehr oder weniger regelmäßig erkundet. Auf dem Projekt Sandman gibt es vier bekannte auf grubenbeschränkte Goldressourcenbereiche, die 21,8 Millionen Tonnen mit 0,7 g/t Gold, also 494.000 Unzen Gold beinhalten und sich folgendermaßen zusammensetzen: 18.550.000 Tonnen mit 0,73 g/t Gold, also 433.000 Unzen Gold, in der angedeuteten Ressourcenkategorie sowie 3.246.000 Tonnen mit 0,58 g/t Gold, also 61.000 Unzen Gold, in der vermuteten Ressourcenkategorie. Mehrere der Ressourcenbereiche sind in verschiedene Richtungen offen, zumal der Großteil der historischen Bohrungen nur bis in eine Tiefe von weniger als 100 Metern niedergebracht wurde. Sandman liegt in günstiger Lage, nur etwa 25 bis 30 Kilometer nordwestlich der Bergbaustadt Winnemucca (Nevada).

Qualifizierter Sachverständiger

Cherie Leeden, B.Sc Applied Geology (Honours), MAIG, eine qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen gelesen und genehmigt. Frau Leeden ist Chief Executive Officer des Unternehmens. Cherie Leeden stützte sich auf Informationen, die im technischen Bericht über das Goldprojekt Sandman enthalten sind, der von Steven Olsen, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, verfasst wurde. Herr Olsen ist ein unabhängiger Berater und hat keine Verbindung zu Gold Bull ausgenommen einer Beziehung zwischen unabhängigem Berater und Klient. Herr Olsen ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der den wissenschaftlichen und fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Die Bohrungen erfolgten im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation/RC). Für die Bohrungen und Probenahmen aus der Gesteinsformation wurden ein doppelwandiges Bohrgestänge, ein Hammerbohrer sowie 4¾ Zoll-Bohraufsätze verwendet. Die Proben wurden in Abschnitten von je 5 Fuß (1,52 m) entnommen und nach der Trennung der Probe mit einem Rotationssplitter, der sich an der Basis des Zyklons befindet, gesammelt. Ein kleiner Anteil der Gesteinssplitter aus jedem 5 Fuß-Abschnitt wurde für die Archivierung bzw. geologische Protokollierung in Wannen abgelegt. Die bei der Bohrplattform eingesackten Proben wurden von einem Mitarbeiter des Unternehmens in das Labor von American Assay Laboratories in Sparks (Nevada) gebracht. Das Unternehmen fügt bei allen Probenlieferungen in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, in den Probenstrom ein, um die Laborleistung zu überwachen. Das Qualitätskontrollprogramm wird von Chief Executive Officer Cherie Leeden in ihrer Funktion als qualifizierte Sachverständige beaufsichtigt.

Die Proben werden dem Analyselabor von American Assay Laboratories (AAL) in Sparks im US-Bundesstaat Nevada zur Aufbereitung und Auswertung übergeben. Der Betrieb von AAL wurde durch IAS gemäß der Norm ISO-17025 zertifiziert. Die gesamte Probe wird getrocknet, gewogen und zerkleinert (85 % Siebdurchlauf bei einer Maschenweite von -10 Mesh). Anschließend wird sie in Teilportionen (Aliquote) zu je 1 kg unterteilt, die dann zu 90 % Siebdurchlauf bei einer Maschenweite von -150 Mesh zermahlen werden. Die Analyse des Goldgehalts erfolgt mittels Flammprobe auf Bleibasis (50 g-Aliquot), gefolgt von einer optischen Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES). Die Untergrenze liegt bei 0,003 ppm. Bei Proben mit Goldwerten über 10 ppm wird ein 30 g-Aliquot nochmals mittels Flammprobe und abschließend gravimetrisch untersucht. Die untere Nachweisgrenze liegt bei 0,1029 ppm. Des Weiteren wurden zehn Fuß lange Mischproben einer geochemischen Analyse mit 35-Mehrelement-Bestimmung (plus Se und Hg) durch Aufschluss aus 5 Säuren, gefolgt von einer Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und einer Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS), unterzogen.

Über Gold Bull Resources Corp.

Gold Bull sieht es als seine Aufgabe, sich durch die rasche Entdeckung und Übernahme zusätzlicher Ressourcen zu einem mittelgroßen Golderschließungsunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt USA zu entwickeln. Das Explorationszentrum des Unternehmens befindet sich in Nevada (USA), einem erstklassigen Mineralgebiet, das eine bedeutende historische Produktion, bestehende Bergbauinfrastruktur und eine etablierte Bergbaukultur aufweist.

Das Kernprojekt von Gold Bull ist das Projekt Sandman in Nevada, das laut einer 43-101-konformen Ressourcenschätzung in 2021 eine Goldressource von 494.000 Unzen beherbergt. Sandman befindet sich 23 km südlich der Mine Sleeper und birgt hervorragendes Explorationspotenzial im großen Maßstab. Derzeit finden bei Sandman Bohrungen statt.

Gold Bull hat sich folgende Kernwerte und Leitprinzipien gesetzt: Verpflichtung zu Sicherheit, Kommunikation & Transparenz, Umweltverantwortung, Gemeinschaft und Integrität.

Cherie Leeden

President und CEO, Gold Bull Resources Corp.

Für weitere Informationen über Gold Bull Resources Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter i oder per E-Mail unter admin@goldbull.ca.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, anzeigt, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet sind, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Gold Bull annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche wesentlichen Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu beschaffen, um seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsgebietsvereinbarungen nachzukommen, seine Mineralpachten und -konzessionen in gutem Status zu erhalten, seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln, seine Schulden zurückzuzahlen und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu decken; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; künftige Preise für Kupfer und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit der Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, Bebohrung und Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese eingehen, die Fähigkeit des Unternehmens, solche Genehmigungen und Zustimmungen in Bezug auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte rechtzeitig zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu monetarisieren; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten; die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von Führungskräften in Schlüsselpositionen und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbauindustrie. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60684

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60684&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3805561006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.