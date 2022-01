IRW-PRESS: Gold Line Resources Ltd.: Gold Line gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von $3 Mio. und die strategische Verstärkung des Advisory Board bekannt

Vancouver, BC, Kanada - 31. Dezember 2021 - Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL; OTCQB: TLLZF) (Gold Line) (das Unternehmen oder Gold Line) freut sich bekannt zu geben, dass es vorschlägt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 12.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von $0,25 pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt CAD3 Millionen abzuschließen. Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Jede Einheit wird aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von $0,35 pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum berechtigt. Das Unternehmen wird eine Vermittlungsprovision in Höhe von 6 % auf den Bruttoerlös der Privatplatzierung von Abonnenten zahlen, die von bestimmten Vermittlern eingeführt wurden, und wird eine solche Anzahl von Vermittler-Warrants (Vermittler-Warrants) ausgeben, die 6 % der an Abonnenten verkauften Einheiten entspricht, die von bestimmten Vermittlern eingeführt wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Vermittler-Warrant-Aktie) zu einem Preis von $0,35 pro Vermittler-Warrant-Aktie für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum. Alle im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Gold Line beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für den Abschluss der Phase 2 des Erkundungsbohrprogramms des Unternehmens auf seinem Konzessionsgebiet Paubäcken im Mineralgürtel Gold Line in Schweden sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von James Greig, einem Mitbegründer und President von Benchmark Metals Inc. in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Greig sagte: Gold Line hat eine bedeutende Pipeline von Projekten in Skandinavien in Regionen zusammengestellt, die sehr aussichtsreich sind und noch nicht im Hinblick auf Edelmetalle erkundet wurden. Sowohl Schweden als auch Finnland sind Tier-1-Jurisdiktionen für die Ressourcenentwicklung, die mit nachhaltigen Praktiken vorangetrieben werden. Die jüngsten Ergebnisse besitzen das Potenzial für umfangreiche Entdeckungen in der Nähe bestehender Goldminen, zu denen auch Betreiber wie Agnico Eagle Mines gehören.

James Greig ist Mitbegründer und derzeitiger President und Director von Benchmark Metals Inc. James besitzt einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der University of Calgary und einen Bachelor of Arts (Geographie) der Carleton University. James Greig verfügt über mehr als fünfundzwanzig (25) Jahre Erfahrung im Ressourcensektor und bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Exploration, Erschließung und Mineralproduktion sowie weitreichende Expertise und Erfahrung in der Kapitalbeschaffung in den Beirat des Unternehmens ein. James spielte eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des 5 Millionen Unzen-Goldprojekts Esaase von Keegan Resources Inc. (jetzt Galiano Gold) in Westafrika und hatte C-Suite-Führungspositionen bei anderen Projekten im Ressourcensektor inne, darunter bei Hunter-Dickinson Group, Kennecott Canada, Breakwater Resources Ltd, McIntosh Engineering und Stantec Engineering.

Vor Kurzem sicherten sich James und sein Team erfolgreich mehr als CAD90 Mio. für die Weiterentwicklung des Silber-Gold-Projekts Lawyers von Benchmark Metals im Norden von British Columbia, Kanada.

Über Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Ausbau von Goldprojekten mit bedeutendem Explorationspotenzial in ergiebigen Goldproduktionsregionen in Schweden und Finnland. Gold Line ist in einem Gebiet tätig, das aufgrund großer Mineralvorkommen, stabiler politischer Lage, unkomplizierter Genehmigungsverfahren, günstiger Besteuerung und einer guten geopolitischen Situation als eine führende Jurisdiktion für Bergbau und aufstrebendes Explorationsgebiet gilt.

Gold Line hält derzeit ein weitreichendes Portfolio von fünf Goldprojekten in Schweden: ein Projekt liegt im Skelleftea-Gürtel im nördlichen Mittelschweden, und vier Projekte, einschließlich der Konzession Långtjärn, liegen im Gold Line-Mineralgürtel im nördlichen Mittelschweden. Die Projekte befinden sich in einem 200 km langen Proterozoikum-Grünstein-Sedimentgürtel mit zahlreichen Zonen von Goldvorkommen.

Für das Board of Directors von Gold Line Resources,

Adam Cegielski

CEO & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investor@goldlineresources.com

Telefon: 1-800-858-9710

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Entwicklungen von Gold Line wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63397

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63397&tr=1

