IRW-News: Gold Lion Resources Inc. : Gold Lion gibt Explorationspläne für 2021 auf Erickson Ridge bekannt

IRW-PRESS: Gold Lion Resources Inc. : Gold Lion gibt Explorationspläne für 2021 auf Erickson Ridge bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada / 4. Mai 2021 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) gibt seine Explorationspläne für 2021 auf dem Goldkonzessionsgebiet Erickson Ridge 10 km nordwestlich von Elk City, Idaho, bekannt. Das Konzessionsgebiet ist unter Option von EMX Royalty Corp. Mit endgültiger Genehmigung des Plan of Operations (POO) des Unternehmens, der sich in der Endphase befindet, soll das Programm schätzungsweise im Juni 2021 beginnen und wird ein starkes RC-Bohrprogramm und ein Bodenbeprobungsprogramm des gesamten Konzessionsgebiets umfassen. Das Bohrprogramm wird das erste überhaupt des Unternehmens auf seinem Konzessionsgebiet Erickson Ridge sein und ist das erste bekannte Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet seit den 1980ern.

Das Bohrprogramm von 2021 umfasst mindestens 12 RC-Bohrlöcher (Umkehrspülbohrlöcher) von mindestens 2.000 Metern (Abb. 1). Ziel des Bohrprogramms ist, 1) eine (mesothermale) Goldmineralisierung in Schergestein, die von historischen Betreibern Kahlert, B.H., 1989, BEMA Gold Corporation Geological Engineering Review of Proposed Gold Production and Operations, Volume I Report and Appendices. Prepared by B.H. Kahlert & Associates Ltd.

berichtet wurde, zu testen und 2) Testbohrungen auf zahlreichen tiefen IP-Aufladbarkeitsanomalien durchzuführen, die durch die hochauflösende Volterra-3D-Array-IP-Messungen entdeckt wurden, die das Unternehmen 2020 durchgeführt hat (Abb. 2, 3; siehe Pressemitteilung vom 19. Januar 2021). Die IP-Vermessung von 2020 identifizierte eine kleine Aufladbarkeitsanomalie an der Oberfläche, die mit historischer oberflächennaher Goldmineralisierung, die auf dem Konzessionsgebiet kartiert wurde, übereinstimmt. Die zwei viel größeren, verdeckten Aufladbarkeitsanomalien, die eine sehr ähnliche Antwort auf die Anomalie an der Oberfläche zeigen, wurden noch nie Testbohrungen unterzogen.

Gold Lion plant außerdem ein umfangreiches Bodenbeprobungsprogramm auf Erickson Ridge im Jahr 2021 (Abb. 4). Diese Vermessung wird über 1000 einzelne Bodenproben umfassen, die alle 50 Meter auf 150 Meter auseinander liegenden Linien genommen werden. Diese Vermessung wird sich auf die nordöstlich-südwestlich verlaufende Verwerfung Top Ten konzentrieren, die eine Erweiterung der regionalen Scherzone Orogrande ist, die zahlreiche Lode-Goldlagerstätten im ganzen Bezirk beherbergt Anleger werden darauf hingewiesen, dass Minerallagerstätten auf angrenzenden Konzessionsgebieten keinen Hinweis auf Minerallagerstätten auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens darstellen.

. Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet tritt in günstigen lithologischen Einheiten direkt neben der Verwerfung Top Ten auf. Die Verwerfung Top Ten streicht rund 5 km lang in das Konzessionsgebiet Erickson Ridge ein und wird als wichtige Strukturkontrolle für Goldmineralisierung interpretiert.

Karten mit den Höhepunkten des Explorationsprogramms von 2021 auf Erickson Ridge finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter:

2021 Exploration Plan | Gold Lion Resources

Qualifizierter Sachverständiger

Wolfgang Schleiss, P.Geo., hat als qualifizierter Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Chris Paul

Chief Executive Officer

T: +1 (250) 717-3151

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58189

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58189&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38063L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.