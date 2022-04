IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty schließt erweiterte Lizenzfinanzierung mit Monarch Mining Corporation ab

IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty schließt erweiterte Lizenzfinanzierung mit Monarch Mining Corporation ab

Vancouver, British Columbia - 6. April 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Transaktion mit Monarch Mining Corporation ("Monarch") abgeschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion stellte Gold Royalty Monarch 4,5 Mio. C$ an zusätzlichen Lizenzgebühren zur Verfügung und erhöhte im Gegenzug den Umfang der bestehenden Lizenzgebühren des Unternehmens. Darüber hinaus stellte Gold Royalty Monarch eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 1 Mio. C$ zur Verfügung, indem es sich an der vermarkteten Privatplatzierung beteiligte.

Die erweiterten Royalties umfassen:

- Erhöhte Lizenzgebühr pro Tonne ("PTR"): Die bestehende PTR von 2,50 C$/t für Material von der Mine Beaufor bis zur Beacon Mill wird auf 3,75 C$/t für Material von der Mine Beaufor und 1,25 C$/t für Material von den Grundstücken McKenzie Break, Croinor Gold und Swanson erhöht.

- Erhöhte Net Smelter Return ("NSR") Royalties: Die bestehenden 2,50 % NSR-Lizenzgebühren für Monarchs Grundstücke McKenzie Break, Croinor Gold und Swanson werden auf 2,75 % NSR für diese Grundstücke erhöht.

- Abschaffung des Rückkaufs: Monarchs bestehende 1,25%-NSR-Lizenzrückkaufsrechte auf den Grundstücken McKenzie Break, Croinor Gold und Swanson werden gelöscht.

- Vorkaufsrechte: Gold Royalty behält ein Vorkaufsrecht auf alle zukünftigen PTRs auf der Beacon Mill und behält ein Vorkaufsrecht auf die Schaffung von zusätzlichen NSR-Grundstücken auf den Grundstücken McKenzie Break, Croinor Gold und Swanson.

Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb Gold Royalty 1.666.667 Einheiten von Monarch zu einem Preis von 0,60 C$ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Monarch und einem Optionsschein, wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, über einen Zeitraum von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Aktie für 0,95 C$ zu erwerben.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

