IRW-PRESS: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra kündigt Bohrprogramm für Sommer 2020 an, das auf hochgradige Goldmineralisierung auf dem Yellowknife City Goldprojekt abzielt

21. Juli 2020, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) freut sich, seinen Plan bekannt zu geben, Mitte August 2020 mit einem vollständig finanzierten 10.000-Meter-Bohrprogramm zu beginnen, um hochgradige Goldziele auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City Gold project ("YCG") in den Northwest Territories zu erproben.

Die erste Phase der Bohrungen wird sich auf die hochgradige Goldlagerstätte Crestaurum konzentrieren (Link zur Standortkarte), die das ganze Jahr via Straße zugänglich ist, mit dem Ziel, die aktuelle abgeleitete Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 von 735.000 Unzen Gold für das Projekt YCG zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2019). Nach Abschluss dieser Bohrungen wird das Unternehmen mit den Bohrzielen auf dem hochgradigen Campbell Shear beginnen, der sich auf dem Grundstück des Unternehmens sowohl nördlich als auch südlich der ehemaligen Con und Giants erstreckt, die über 14 Millionen Unzen Gold produzierten (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2020).

David Suda, Präsident und CEO, erklärte: "Wir stehen an der Schwelle zu einem Wendepunkt für Bohrungen im Jahr 2020, da wir uns nun auf die Bohrung der hochgradigen Crestaurum-Lagerstätte und der hochgradigen Campbell Shear-Struktur konzentrieren. Wir sind zuversichtlich hinsichtlich des Potenzials, die Lagerstätte Crestaurum entlang des Streichs und in der Tiefe zu erweitern, und freuen uns sehr über das Potenzial einer Entdeckung entlang der Campbell-Shear-Struktur.

In dieser ersten Phase plant das Unternehmen sieben (7) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.700 Metern über eine Streichlänge von mehr als 1 Kilometer zu bohren, um die Tiefenausdehnung der Lagerstätte Crestaurum bis 400 Meter unter die Oberfläche zu erproben, etwa 200 Meter unterhalb der aktuellen Ressourcengrenze, und um den Versatz der Daigle-Verwerfung zu testen (Link zum langen Abschnitt). Abhängig vom Erfolg dieses laufenden Programms werden weitere Bohrlöcher hinzugefügt.

Die Crestarum-Lagerstätte erstreckt sich über eine Streichlänge von 1,5 Kilometern. Bedeutende hochgradige Goldabschnitte oberhalb der 200-Meter-Ebene aus früheren Bohrprogrammen eingeschlossen: 62,9 g/t über 5 Meter (DDH85-150), 20,7 g/t über 5 Meter (DDH85-187) und 10,2 g/t Au über 7 Meter (TCR15-003).

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist.

Über Gold Terra's Yellowknife City Gold-Projekt

Das YCG-Projekt umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Erwerbungen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.

Das YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über fast 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

