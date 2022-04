IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Aktionärsbrief

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining Aktionärsbrief

Vancouver, British Columbia - 5. April 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich, das folgende Schreiben seines Chairman, Amir Adnani, herauszugeben, in dem er die Aktionäre über die Fortschritte des Unternehmens bei der Weiterentwicklung und Wertsteigerung seines Anlagenportfolios informiert und gleichzeitig die im Vergleich zu anderen Unternehmen führende Bilanz verbessert, die auch Barmittel und Beteiligungen an Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty") enthält.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

Die letzten zwölf Monate waren eine der dynamischsten Perioden in der 11-jährigen Geschichte von GoldMining. Mehrere wichtige Katalysatoren schufen eine solide Grundlage für das Unternehmen, um in den kommenden Jahren verschiedene Initiativen durchzuführen und weiterhin Werte aus unserem umfangreichen Projektportfolio in Nord- und Südamerika zu erschließen.

Durch GoldMining's strategischen Besitz von 20 Millionen Aktien von Gold Royalty (NYSE American: GROY) hat das Unternehmen eine äußerst robuste und flexible Bilanz mit ungefähr $120 Millionen an Bargeld und marktfähigen Wertpapieren aufgebaut. Nach der Einführung der ersten Dividende von GROY erwartet GoldMining einen Dividenden-Cashflow von etwa 1 Million Dollar pro Jahr. Der Wert dieses Dividenden-Cashflows kann nicht unterschätzt werden, da die meisten Explorations- und Erschließungsunternehmen einen negativen Cashflow aufweisen und gezwungen sind, ihre Aktionäre zu verwässern, während GoldMining in der einzigartigen Lage ist, über einen bedeutenden und potenziell wachsenden Dividenden-Cashflow zu verfügen.

In Anlehnung an die erfolgreiche Ausgliederung von Gold Royalty im Jahr 2021 haben wir kürzlich die Gründung von U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") bekannt, einer neuen Tochtergesellschaft, die sich auf die Weiterentwicklung des großen Gold-Kupfer-Projekts Whistler nordwestlich von Anchorage, Alaska, konzentrieren wird. Angesichts der Tatsache, dass sich der Spot-Goldpreis heute der Marke von US$ 2.000 pro Unze nähert und der Kupferpreis ein Jahrzehnthoch erreicht hat, bestehen optimale Marktbedingungen, um durch die Gründung von U.S. GoldMining sofort einen beträchtlichen Wert freizusetzen, ohne die Kapitalstruktur von GoldMining zu verwässern. Als Flaggschiff von U.S. GoldMining ist das Projekt Whistler unserer Meinung nach so groß, dass es die Aufmerksamkeit großer produzierender Bergbauunternehmen auf sich ziehen wird. Es verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 3,0 Millionen Unzen Goldäquivalent1 und abgeleitete Mineralressourcen von 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent1 , die ein ausgedehntes regionales Landpaket von 17.159 Hektar abdecken. U.S. GoldMining wird durch einen Börsengang oder eine ähnliche Transaktion als eigenständiges öffentliches Unternehmen agieren. Bleiben Sie dran für weitere Ankündigungen, während wir ein engagiertes Team und ein erfahrenes Board of Directors aufbauen, um dieses große und spannende Projekt voranzutreiben. Weitere Informationen über das Projekt Whistler und die oben genannte Ressourcenschätzung finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler Project", der am 11. Juni 2021 in Kraft getreten ist (in der geänderten Fassung vom 29. Oktober 2021) und auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com eingesehen werden kann.

Auf operativer Ebene hat GoldMining mehrere Schlüsselpositionen im Management neu besetzt, darunter die Ernennung von Alastair Still (ehemals Newmont und Goldcorp) zum CEO. Unter Alastairs Führung hat das Unternehmen ein technisches Team von Weltklasse aufgebaut, das den Prozess der Risikominderung und der Erschließung des Wertes unseres Projektportfolios eingeleitet hat. Vor kurzem haben wir mit der Ernennung von Sam Mah als Director Engineering Studies und Eric Chen als Director Mineral Resources mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie gewonnen. Darüber hinaus haben wir unser führendes Mineralressourcenportfolio aktualisiert, indem wir aktualisierte technische Berichte für Kerngrundstücke fertiggestellt haben, die etwa 75 % der goldäquivalenten Mineralressourcen von GoldMining darstellen, um die Grundlage für die nächste Phase der Weiterentwicklung unserer Projekte zu stärken.

Unser erfahrenes Team setzt die Risikominderung des Unternehmensportfolios fort, während wir die fortgeschrittensten Aktiva des Unternehmens analysieren und versuchen, ihre Wirtschaftlichkeit zu demonstrieren. GoldMining gab vor kurzem die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für das Projekt La Mina in Kolumbien bekannt. Die PEA beschrieb eine Produktion von etwa 1 Million Unzen Goldäquivalent über einen Zeitraum von 10 Jahren mit einem Nettogegenwartswert nach Steuern von 232 Millionen US$ bei einem konservativen Goldpreis von 1.600 US$ pro Unze. Die Bewertung von La Mina verdeutlicht, wie unterbewertet GoldMining derzeit auf dem Markt ist, mit einem aktuellen Unternehmenswert, der in etwa diesem einzelnen Vermögenswert entspricht, der auf Basis der Goldäquivalentunze nur 6 % unserer gemessenen und angezeigten Mineralressourcen und 3 % unserer abgeleiteten Mineralressourcen ausmacht. Da wir unser umfangreiches Portfolio an Vermögenswerten weiterhin zügig vorantreiben, beabsichtigt das Unternehmen natürlich, einen bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Weitere Informationen über das Projekt La Mina finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment" (technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung), der am 12. Januar 2022 in Kraft getreten ist und auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com eingesehen werden kann.

Für den Rest des Jahres 2022 sind wir bestrebt, den Wert des Projekts La Mina durch ein Explorationsbohrprogramm in der Zone La Garrucha, die weniger als einen Kilometer östlich und unmittelbar neben den bestehenden Mineralressourcen liegt, weiter zu steigern. Dieses Bohrprogramm zielt auf das Potenzial ab, die zugrunde liegende Mineralressourcenbasis des Projekts zu erweitern, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts La Mina weiter verbessern könnte. Darüber hinaus werden die Arbeiten auf dem Projekt São Jorge (São Jorge) in Brasilien fortgesetzt und bauen auf dem Erfolg unseres Infill-Probennahmeprogramms auf, das Ende 2021 begonnen wurde. Wir sehen die Ergebnisse auf São Jorge als weiteren Beleg für die Diskrepanz zwischen unserer Marktbewertung und dem Wert der Vermögenswerte in unserem Portfolio. Zusätzlich zur Weiterentwicklung des Portfolios durch unsere eigenen Initiativen führt GoldMining weiterhin aktive Gespräche mit verschiedenen Partnern, Erschließungsunternehmen und großen Produzenten, während wir potenzielle strategische Partnerschaften, Joint Ventures und New Co's in Betracht ziehen, um Wege zur Wertsteigerung zu finden.

Darüber hinaus ist GoldMining in der einzigartigen Lage, eine 75 %ige Beteiligung an dem hochgradigen Uranexplorationsprojekt Rea zu halten, das sich in der Athabasca-Region in Kanada befindet, einer der weltweit ergiebigsten geologischen Regionen für Uran. Der Uranmarkt wird von beiden Parteien unterstützt und gilt als notwendiger Bestandteil des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft. Die Spotpreise sind seit Jahresbeginn um 40 % gestiegen, liegen aber immer noch nur bei etwa einem Drittel der bisherigen Höchststände. Rea ist ein Projekt in Distriktgröße mit einer Fläche von 125.000 Hektar, das für ein Uranexplorationsunternehmen zu einem wichtigen Aktivposten werden könnte, um den herum es aufgebaut werden könnte, oder das reiferen Entwicklern und Produzenten ein bedeutendes Explorationspotenzial bieten würde.

Der Rest des Jahres 2022 entwickelt sich zu einer aufregenden Zeit für GoldMining, Gold Royalty und alle unsere Stakeholder. Wir danken unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, in den kommenden Quartalen über weitere Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie zu berichten.

1 Die Mineralressourcenschätzung von Whistler besteht aus angezeigten Ressourcen von 118,2 Millionen Tonnen mit 1,94 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,51 g/t, 8,33 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 2,19 g/t und 422 Millionen Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,16 % sowie aus abgeleiteten Ressourcen von 317,0 Millionen Tonnen mit 4,67 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,46 g/t, 16,06 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,58 g/t und 711 Millionen Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,10 %.

Qualifizierte Personen

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 ("NI 43-101").

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die hierin enthaltenen Angaben zu den Mineralressourcenschätzungen wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsvorschriften der United States Securities and Exchange Commission ("SEC"), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten, die den Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen. So werden beispielsweise die Begriffe "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die Richtlinien der CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves definiert. Diese Definitionen unterscheiden sich von den Definitionen in den von der SEC erlassenen Offenlegungsvorschriften. Dementsprechend sind die hierin oder in den Beschreibungen der Projekte des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining hinsichtlich zukünftiger Wachstumspläne und -strategien, laufender und geplanter Arbeiten auf dem Projekt La Mina, zukünftiger Explorations- und Arbeitsprogramme, der Ergebnisse der PEA, der Pläne des Unternehmens hinsichtlich U.S. GoldMining Inc. und der Erwartungen hinsichtlich des Projekts Whistler widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Jahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65092

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65092&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.