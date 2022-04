IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining beginnt mit Explorationsbohrungen auf Projekt La Mina in Kolumbien

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining beginnt mit Explorationsbohrungen auf Projekt La Mina in Kolumbien

Vancouver, British Columbia - 12. April 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Explorationsbohrprogramm auf dem Ziel La Garrucha begonnen hat, das sich weniger als einen Kilometer östlich und unmittelbar neben den bestehenden Mineralressourcen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt La Mina ("La Mina") in Antioquia, Kolumbien, befindet.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: "Der Beginn unserer ersten Bohrkampagne auf dem Ziel La Garrucha bei La Mina stellt einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar, da wir damit beginnen, den Wert unseres Portfolios von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in ganz Amerika zu erschließen. Dieses Explorationsbohrprogramm ist darauf ausgerichtet, ein spannendes Ziel zu erproben, das unserer Meinung nach das Potenzial hat, die bestehende Ressourcenbasis des Projekts zu erweitern, und eine Möglichkeit darstellt, die Wirtschaftlichkeit der vor kurzem gemeldeten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung zu verbessern (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2022). Wir planen etwa 3.600 Meter Bohrungen in 6 Löchern, wobei der Kern in unseren bestehenden Einrichtungen des Projekts La Mina protokolliert und beprobt werden soll. Die Proben des gesägten Kerns werden zur Untersuchung zu ALS Colombia LTDA in Medellín transportiert."

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, einschließlich Aussagen über die erwarteten Arbeiten auf dem Projekt La Mina des Unternehmens und die erwarteten Vorteile daraus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: Verzögerungen bei den Plänen aufgrund von Einschränkungen und anderen zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 oder einer anderen Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für geplante Projektaktivitäten einzuhalten; die Ergebnisse von Explorationsprogrammen könnten die Erwartungen nicht bestätigen; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Aspekten, Genehmigungs- und Lizenzangelegenheiten sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Jahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

