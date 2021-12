IRW-News: Goldn Futures Mineral Corp.: Goldn Futures gibt Vertrag mit North Equities bekannt

IRW-PRESS: Goldn Futures Mineral Corp.: Goldn Futures gibt Vertrag mit North Equities bekannt

Vancouver, BC, Kanada -- (14. Dezember 2021) Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M), (OTC: GFTRF) (das Unternehmen oder Goldn Futures) gibt bekannt, dass es die Marketingfirma North Equities Corp. (North Equities) aus Toronto beauftragt hat. North Equities wurde aufgrund seiner Kompetenz im Bereich der sozialen Medien engagiert, um den Nachrichtenfluss des Unternehmens bekannter zu machen und eine breitgestreute Verteilung der Unternehmensnachrichten zu ermöglichen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass North Equities ihm bei der Optimierung seines Online-Profils bei der globalen Anlegergemeinschaft helfen wird.

Die Beauftragung erfolgt für den Zeitraum von 6 Monaten und unterliegt den Konditionen des Dienstleistungsvertrags (der North Equities-Vertrag) zwischen dem Unternehmen und North Equities. Gemäß der Konditionen des North Equities-Vertrags erhält North Equities eine Vorauszahlung von insgesamt 100.000 $ in bar zuzüglich Mehrwertsteuer. Außerdem werden der Firma 1.150.000 Aktienoptionen des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,09 $ gewährt. Das Unternehmen und North Equities sind voneinander unabhängige Unternehmen und North Equities hat zurzeit keine Anteile am Unternehmen. Die vom Unternehmen an North Equities gezahlte Gebühr bezieht sich nur auf Dienstleistungen.

Goldn Futures ist auf dem Weg, ein neues und wertvolles Projekt aufzubauen. Unser Bohrprogramm geht gut voran und soll unsere Hypothese zu den Strukturen der hochgradigen Goldzonen auf Hercules stützen. Wir sind zuversichtlich, dass das Team von North Equities gute Arbeit leisten wird, um den Markt über unsere Fortschritte zu informieren, und außerdem durch sein Social-Media-Netzwerk in Kombination mit traditioneller Nachrichtenverteilung neue Teilnehmer und Anleger anziehen wird.

sagte, Stephen Wilkinson, President und CEO

Über Goldn Futures Mineral Corp.

Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M) (OTC: GFTRF) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich mit der Entwicklung des Goldprojekts Hercules beschäftigt. Hercules liegt 200 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay, Ontario, in den Ortschaften Elmhirst und Rickaby, im Bergbaubezirk Thunder Bay North. Das Projekt befindet sich im Herzen des Goldcamps Beardmore - Geraldton, des viertgrößten Goldcamps in Kanada, und 40 Kilometer westlich des Goldprojekts Hardrock-Greenstone. Das Konzessionsgebiet liegt im archäischen Grünsteingürtel, der sich vom Gebiet Longlac im Osten bis nach Lake Nipigon im Westen erstreckt, eine Entfernung von ungefähr 130 Kilometern, und besteht aus 475 zusammenhängenden Konzessionen (10.052 Hektar). Das Unternehmen hat eine umfassende Datenbank aus historischen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet erstellt, einschließlich Erkundungsproben, Schlitzproben, verschiedenen geophysikalischen Untersuchungen und einer Bohrloch-Datenbank über historische Bohrarbeiten aus insgesamt 537 Bohrlöchern mit mehr als 107.000 m Bohrkern. Mit Oberflächenstichproben von bis zu 10.374 g/t Gold und Schlitzproben bis zu 32,96 g/t Gold über 11,6 Meter, bieten die Goldzonen Hercules erstklassige Ziele zur Erweiterung der historischen Ressourcen.

