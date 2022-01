IRW-PRESS: Goldn Futures Mineral Corp.: Goldn Futures unterzeichnet Aktienvereinbarung im Wert von 3,0 Mio. USD für den Verkauf von 90 % der Anteile an seinem Goldprojekt Brady in Neufundland

VANCOUVER, BC - 5. Januar 2022. Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M), (OTC: GFTRF) (Goldn Futures oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer hundertprozentigen kanadischen Tochtergesellschaft von Beaver Gold Corp. (Beaver Gold) einen Kaufvertrag über den Verkauf von 90 % der Anteile des Unternehmens am Goldprojekt Brady in der Provinz Neufundland (das Konzessionsgebiet Brady) unterzeichnet hat.

Beaver Gold ist ein in Nevada ansässiges Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Junior-Bergbauprojekten gerichtet ist. Als Gegenleistung für den Kauf der Beteiligung am Konzessionsgebiet Brady wird Beaver Gold eine Anzahl an Stammaktien im Wert von 3,0 Millionen US-Dollar (die genaue Anzahl richtet sich an dem Preis pro Aktie, zu dem Beaver Gold seine aktuelle nicht vermittelte Privatplatzierung abschließt) an das Unternehmen begeben. Im Anschluss an die Privatplatzierung beabsichtigt Beaver Gold die Notierung seiner Stammaktien an der NASDAQ in Verbindung mit einer gleichzeitigen Aktienerstemission.

Mit dem Verkauf einer Beteiligung am Konzessionsgebiet Brady kann sich Goldn Futures zwei wichtige Vermögenswerte sichern, und zwar eine bedeutende Beteiligung an Beaver Gold und eine Restbeteiligung von 10 % an der Erschließung des Konzessionsgebiets Brady. Darüber hinaus stellt die Aktienvergütung im Wert von 3,0 Millionen US-Dollar, die wir für den Verkauf der Anteile am Konzessionsgebiet Brady erhalten, eine bedeutende Rendite unserer Investition in Neufundland dar. Wir beabsichtigen, den vollständigen Wert der Aktien von Beaver Gold einzubringen und den Erlös für die weitere Exploration und Erschließung unseres Goldprojekts Hercules und die Aufstockung des Working Capital des Unternehmens zu verwenden, so Stephen Wilkinson, President und CEO.

Das Goldprojekt Brady

Das Projekt befindet sich 50 km südlich der Stadt Grand Falls-Windsor im Zentrum von Neufundland und etwa 80 km südwestlich des Goldprojekts Queensway von New Found Gold Corp. Das Konzessionsgebiet Brady umfasst zwei Bergbaulizenzen, 031339M und 270408M, die aus 38 Claims mit rund 950 Hektar Grundfläche bestehen. Die Goldzone Reid ist das primäre Explorations- und Mineralisierungsgebiet auf dem Projektgelände.

Die Goldzone Reid wird als eine in eine Intrusion gebettete Art von Goldmineralisierung klassifiziert. Mehrere Reihen von Diamantbohrungen mit insgesamt 30 Diamantbohrlöchern und 6.350 m an Kernmaterial haben die Zone auf einer Streichlänge von 300 m, einer Mächtigkeit von 250 m und bis in eine vertikale Tiefe von 225 m definiert. Die Zone ist Berichten zufolge entlang des Streichens und in der Tiefe offen.

Mit Stand 30. September 2021 hat Goldn Futures insgesamt 861.348 Dollar in das Konzessionsgebiet Brady investiert, wozu die Erwerbskosten und Explorationsausgaben zählen. Um den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile (100 %) am Goldprojekt Brady zu beschleunigen, hat das Unternehmen weitere 2,5 Millionen Aktien zu einem angenommenen Preis von je 0,075 Dollar an den Verkäufer begeben.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Walter Hanych, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der in NI 43-101 festgelegten Vorschriften und Director des Unternehmens, erstellt, überprüft und genehmigt.

Über Goldn Futures Mineral Corp.

Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M) (OTC: GFTRF) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich mit der Entwicklung des Goldprojekts Hercules beschäftigt. Hercules liegt 200 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay, Ontario, in den Ortschaften Elmhirst und Rickaby, im Bergbaubezirk Thunder Bay North. Das Projekt befindet sich im Herzen des Goldcamps Beardmore - Geraldton, des viertgrößten Goldcamps in Kanada, und 40 Kilometer westlich des Goldprojekts Hardrock-Greenstone. Das Konzessionsgebiet liegt im archäischen Grünsteingürtel, der sich vom Gebiet Longlac im Osten bis nach Lake Nipigon im Westen erstreckt, eine Entfernung von ungefähr 130 Kilometern, und besteht aus 475 zusammenhängenden Konzessionen (10.052 Hektar). Das Unternehmen hat eine umfassende Datenbank aus historischen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet erstellt, einschließlich Erkundungsproben, Schlitzproben, verschiedenen geophysikalischen Untersuchungen und einer Bohrloch-Datenbank über historische Bohrarbeiten aus insgesamt 537 Bohrlöchern mit mehr als 107.000 m Bohrkern. Mit Oberflächenstichproben mit Werten von bis zu 10.374 g/t Gold und Schlitzproben mit bis zu 32,96 g/t Gold über 11,6 Meter bieten die Goldzonen Hercules erstklassige Ziele zur Erweiterung der historischen Ressourcen.

Goldn Futures hat im Dezember 2021 sein erstes Diamantbohrprogramm eingeleitet, in dessen Rahmen 14 Bohrlöcher über insgesamt 2.200 m geplant sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.goldnfuturesmineralcorp.com

Für weitere Informationen

Stephen Wilkinson,

President und CEO,

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Privatplatzierung, die Projektoption, der Wechsel des Board of Directors oder die Wiederaufnahme des Handels, auf die oben Bezug genommen wird, zu den angegebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63431

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63431&tr=1

