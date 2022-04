IRW-PRESS: Goldshore Resources Inc.: Goldshore Resources will die Bohrungen in der Goldlagerstätte Moss Lake beschleunigen und entdeckte vor Kurzem parallele Zonen

VANCOUVER, B.C., 26. April 2022: Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) (Goldshore oder das Unternehmen), freut sich, den Marktteilnehmern den neuesten Stand seiner Aktivitäten im Projekt Moss Lake für die bevorstehende Explorationssaison im Frühjahr und Sommer zu melden.

Wichtigste Punkte

- Das Unternehmen erweitert das Explorationsprogramm so bald wie möglich auf 8-10 Bohrgeräte und ist mit einer Liquidität von beinahe $ 20 Millionen finanziell weiterhin gut aufgestellt.

- Das Unternehmen beschleunigt derzeit seine Arbeiten zu den metallurgischen Untersuchungen, dem Verständnis der strukturellen Geologie, einem oder mehreren geologischen 3D-Modellen und der Analyse des historischen Kerns.

- Die VTEM-Untersuchung von 2021 ergab 29 qualitativ hochwertige Bohrziele, unter anderem eine mögliche Erweiterung der Streichlänge von Moss Lake, sowie das Potenzial einer Ressourcenerweiterung in East Coldstream; und das Unternehmen wird versuchen, die ersten Ressourcen in anderen bekannten Mineralisierungszielen zu identifizieren; und

- die Bohrungen in diesen Zielgebieten ergaben positive Ergebnisse, unter anderem 6,3 g/t Au über 58,85 m (Pressemeldung: Goldshore bohrt 6,3 g/t Au über 58,85 m in Moss Lake (goldshoreresources.com).

Zu Beginn dieses Jahres veröffentlichte das Unternehmen eine detaillierte Interpretation und Analyse der geophysikalischen VTEM-Untersuchung von 2021 (siehe Pressemitteilung vom 10. März 2022: Technische Analyse: Mit den Ergebnissen der VTEM-Untersuchung von Goldshore erweitert sich die Prospektivität). Dies ergab 29 qualitativ hochwertige Bohrzielgebiete, unter anderem 11 neue Zielgebietstypen in Moss Lake, die möglicherweise die Streichlänge von 2,5 km um das mehr als Vierfache auf über 11 km erweitern.

Im Anschluss daran wurde bei den Bohrungen in mehreren der Zielgebiete erfolgreich eine neue Goldmineralisierung durchteuft, unter anderem in Bohrloch MMD-21-008, das 6,3 g/t Au über 58,85 Meter ergab und als hochgradige Struktur in der Lagerstätte Moss Lake interpretiert wird (siehe Pressemitteilung: Goldshore bohrt 6,3 g/t Au über 58,85 m in Moss Lake).

Demzufolge beschleunigt das Unternehmen sein Explorationsprogramm im Projekt Moss Lake, das derzeit eine historische Ressource von 1,47 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Angedeutet und von 2,51 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Vermutet (siehe Tabelle 4.0) aufweist. Das Unternehmen bereitet momentan eine Beschleunigung seiner Bohrungen vor und will die Anzahl der Bohrgeräte so bald wie praktisch möglich von 8 auf 10 aufstocken. Geplant ist, im Gebiet von Moss Lake im gesamten Frühling/Sommer 4 bis 5 Bohrgeräte einzusetzen. In den Zielgebieten Coldstream / North Coldstream / Iris Lake werden 2 bis 3, in den Zielgebieten von Hamlin Lake werden 1 bis 2 Bohrgeräte eingesetzt.

Das Unternehmen ist momentan mit einer Liquidität von ca. $ 19,6 Millionen finanziell gut ausgestattet, nachdem es vor Kurzem eine Finanzierung im Wert von $ 10 Millionen abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung: Goldshore meldet Abschluss der Privatplatzierung im Wert von $ 10 Millionen).

Wichtige strategische Aspekte

- Steigerung der Menge und Frequenz der Bohrungen im Projekt Moss Lake und frühzeitige Mobilisierung von Bohrgeräten für den nordöstlichen Korridor von Coldstream / North Coldstream und Iris Lake sowie frühzeitige Mobilisierung für das Gebiet Hamlin Lake.

- Beschleunigte Neuprotokollierung und Multi-Element-Analyse des historischen Kerns von North Coldstream und Moss Lake.

Goldshore hat den historischen Kern während der gesamten Kampagne protokolliert, um den Wert des historischen Bohrkerns zu maximieren. Im Rahmen dieses Programms hat das Team mit der erneuten Beprobung des Kerns begonnen, sofern dieser nicht früher bereits beprobt wurde. Grund hierfür war die Identifizierung weiterer Mineralisierungszonen, die bisher ignoriert oder übersehen wurden. Vor Kurzem entdeckte das Team sichtbares Gold in Quarz-Pyrit-Adern in Bohrloch NS-92-247 in einer Tiefe von 546,9 Metern entlang dem nördlichen Rand der Zone QES (siehe Pressemitteilung: Goldshore meldet weitere Step-out-Abschnitte). Dies unterstreicht das Potenzial für hohe Erzgehalte in bisher nicht entdeckten Zonen parallel zu den Hauptzielgebieten.

- Erstellung eines soliden geologischen 3D-Modells der Lagerstätte Moss Lake als Orientierungshilfe für die Exploration und Aktualisierung zukünftiger Ressourcenschätzungen.

Goldshore aktualisiert derzeit das Minenmodell für die historische Kupfermine North Coldstream, die zwischen 1957 und 1967 produzierte. Dazu gehört die Zusammenstellung aller historischen Daten und Drahtgitter für die Untertageanlagen, um die Distribution der Mineralisierung im Hinblick auf die Identifizierung weiterer Mineralisierungen zu verstehen, aber auch als Orientierung für die Erkundungsbohrungen in ähnlichen geophysikalischen Zielen, die im letzten Jahr durch die magnetische/VTEM-Untersuchung festgestellt wurden.

Analyse der Untertagedaten mit Fokus auf Kupfer und Gold, die Untersuchungsergebnisse in einem Spektrum von 1,0 bis 15,0 % Cu und von 0,5 bis 5,0 g/t Au ergab. Von Bedeutung ist, dass die begrenzte Analyse auf Kobalt auf einer Sohle Werte in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 % Co ergab. Diese hohen Kobaltwerte wurden in der Vergangenheit nicht identifiziert und deuten eindeutig auf den strategischen Wert dieses Lagerstättentyps hin.

Erkundungsbohrungen in bevorzugten Mineralisierungstrends in North Coldstream und ähnlichen nahe gelegenen Zielgebieten sollen die hochgradige Mineralisierung dieses Lagerstättentyps bestätigen.

- Beauftragung des weltweit renommierten strukturellen Geologen, Dr. Brett Davis, für die Zusammenarbeit mit dem geologischen Team von Goldshore zur Optimierung der Bohrziele sowohl durch strukturelle geologische Methoden als auch durch die Interpretation der geophysikalischen VTEM-Untersuchung seitens TechnoImaging©. Dr. Davis wird im Mai und im Juni 2022 vor Ort sein.

Dr. Brett Davis ist Absolvent der James Cook University, Australien, mit einem Bachelor in Geologie von 1986 und einem Doktorgrad im Bereich Strukturelle Geologie von 1992. Dr. Davis arbeitet und berät weltweit zu einer Reihe von großen Lagerstätten und hat sich in der strukturellen Geologie als weltweit führend etabliert; derzeit leitet er die Firma Olinda Gold Structural Geology Consulting. Dr. Davis fungiert ferner als Adjunct Research Fellow in seiner Alma Mater, der James Cook University.

- Beschleunigung der geometallurgischen Charakterisierungsstudie zur Ermittlung der geometallurgischen Bereiche und Beginn der metallurgischen Testarbeiten zur Optimierung der Gewinnungsprofile dieser Bereiche in Moss Lake.

Das geologische Team von Goldshore arbeitet mit ALS zusammen, um die geometallurgischen Parameter festzulegen und somit die metallurgischen Testarbeiten zu optimieren und zu steuern; diese sind für den Einsatz bei der Aktualisierung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (VWU) erforderlich, die im 1. Quartal 2023 veröffentlicht werden soll.

Brett Richards, der President und Chief Executive Officer von Goldshore, erklärte dazu wie folgt: Angesichts der jüngsten Unterstützung durch den Markt beim Abschluss der Finanzierung im Wert von $ 10 Millionen in Verbindung mit den ausgezeichneten Bohr- und VTEM-Ergebnissen, die bereits veröffentlicht wurden, freuen wir uns, das Explorationsprogramm in Moss Lake sowie in Coldstream, North Coldstream, Iris Lake und Hamlin Lake zu beschleunigen. Es hat sich erwiesen, dass alle der 29 hochprioritären Ziele, in denen es historische Bohrungen gab und/oder die zu der historischen Ressource gehören, sowie in den 17 Goldzielen, die durch die VTEM-Interpretation identifiziert wurden, in dieser kommenden Feldsaison vorgezogen werden müssen. Hauptzweck hiervon ist die Quantifizierung und Maximierung der Erkenntnisse über die Mineralisierung in sämtlichen dieser Zielgebiete, bevor eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine aktualisierte VWU erstellt werden (sollen im 1. Quartal 2023 veröffentlicht werden).

Über Goldshore

Goldshore ist ein aufstrebendes Junior-Golderschließungsunternehmen und Eigentümer des Goldprojekts Moss Lake in Ontario. Wesdome Gold Mines Ltd. fungiert derzeit als strategischer Aktionär von Goldshore mit einer Eigenkapitalposition von ca. 22 % am Unternehmen. Goldshore ist finanziell gut aufgestellt und wird von einem branchenführenden Managementteam, Board of Directors und Advisory Board geführt; somit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um das Goldprojekt Moss Lake durch die nächsten Stadien der Exploration und Erschließung zu führen.

Über das Goldprojekt Moss Lake

Das Goldprojekt Moss Lake befindet sich ca. 100 km westlich der Stadt Thunder Bay, Ontario. Es ist über den Highway 11 zugänglich, der innerhalb von 1 km von der Grenze des Konzessionsgebiets im Norden verläuft. Das Goldprojekt Moss Lake umfasst 14.292 Hektar und besteht aus 282 unpatentierten und patentierten Bergbau-Claims.

In Moss Lake befindet sich eine Reihe von gold- und industriemetallreichen Lagerstätten, unter anderem die Lagerstätte Moss Lake, die Lagerstätte East Coldstream (Tabelle 4), die historisch produzierende Mine North Coldstream (Tabelle 5) und die Zone Hamlin, wobei diese sämtlich in einem Mineralisierungstrend mit einer Länge von mehr als 20 km vorkommen. Im Jahr 2013 wurde eine historische vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Moss Lake durchgeführt und von Moss Lake Gold veröffentlicht1. Im Jahr 2011 wurde von Foundation Resources Inc. eine historische Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte East Coldstream durchgeführt2,3. Neben diesen Zonen umfasst das Goldprojekt Moss Lake auch eine Reihe von kaum erkundeten Mineralvorkommen, die laut Berichten sowohl an der Oberfläche als auch in historisch gebohrten Bohrlöchern vorkommen. Die Lagerstätte Moss Lake ist eine in einer Scherzone lagernde Goldlagerstätte des versprengten Typs, die Ausbisse an der Oberfläche aufweist. Sie wurde über eine Länge von 2,5 km und bis in eine Tiefe von 300 m bebohrt, wobei 376 Bohrlöcher zwischen 1983 und 2017 ausgeführt wurden. Das letzte Bohrprogramm wurde in den Jahren 2016 und 2017 von Wesdome Goldmine Ltd. (Wesdome) durchgeführt und bestand aus Bohrlöchern mit weiten Abständen entlang der erweiterten Streichrichtung der Lagerstätte. Mit dem Programm wurden die Mineralisierung und das hydrothermale System erfolgreich um 1,6 km in Richtung Nordosten erweitert. Außerdem bleibt die Lagerstätte in der Tiefe weitgehend offen. Im Jahr 2017 führte Wesdome Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) durch, mit denen die möglichen Erweiterungen der Pyritmineralisierung, mit der die Lagerstätte Moss Lake vergesellschaftet ist, über eine gesamte Streichlänge von 8 km nachverfolgt und der gesamte Umfang der Messraster einbezogen wurde.

Die Lagerstätte Moss Lake ist eine in einer Scherzone lagernde Goldlagerstätte des versprengten Typs, die lokale Ausbisse an der Oberfläche aufweist. Sie wurde über eine Länge von 1,3 km und bis in eine Tiefe von 200 m bebohrt, wobei 138 Bohrlöcher zwischen 1988 und 2017 ausgeführt wurden. Die Lagerstätte bleibt in der Tiefe weitgehend offen und hat möglicherweise das Potenzial für eine Erweiterung in Streichrichtung. Die historisch wichtigen Bohrergebnisse aus der Lagerstätte East Coldstream umfassen 4,86 g/t Au über 27,3 m in C-10-15.

Die historisch produzierende Mine North Coldstream produzierte Berichten zufolge bedeutende Mengen Kupfer, Gold und Silber4 aus der Mineralisierung mit einer potenziellen Affinität zu einer Lagerstätte des Typs Eisenoxid-Kupfer-Gold. Über das Erkundungspotenzial in der unmittelbaren Umgebung des historischen Bergbaugebiets liegen derzeit keine verlässlichen Erkenntnisse vor, sodass eine Zusammenstellung der historischen Daten erforderlich ist.

Die Zone Hamlin ist ein wichtiges Vorkommen einer Kupfer- und Goldmineralisierung und weist potenziell auch eine Affinität zu einer Lagerstätte des Typs Eisenoxid-Kupfer-Gold auf. Zwischen 2008 und 2011 untersuchte Glencore die Zone Hamlin mit 24 Bohrlöchern, mit denen eine breite und unregelmäßig mineralisierte Zone über eine Streichlänge von 900 m erfolgreich definiert wurde. Die wichtigsten historischen Bohrergebnisse aus der Zone Hamlin umfassen 0,9 g/t Au und 0,35 % Cu über 150,7 m in HAM-11-75.

Die Lagerstätten Moss Lake, East Coldstream und North Coldstream befinden sich in einem Mineralientrend, der im Bereich der Lagerstätte Moss Lake lokal durch eine regional signifikante Verformungszone charakterisiert ist, die als die Wawiag-Verwerfungszone bezeichnet wird. Diese Verformungszone kommt im Goldprojekt Moss Lake über eine Länge von ca. 20 km vor, und in einem Gebiet von ca. 7 km zwischen den Lagerstätten Moss Lake und East Coldstream befindet sich ein Gebiet, das noch sehr wenig erkundet ist.

Tabelle 4: Historische Mineralressourcen1,2,3

ANGEDEUTET VERMUTET

Lagerstätte Tonnen Au g/t Au oz Tonnen Au g/t Au oz

Lagerstätte Moss Lake1 (Ressourcenschätzung 2013)

Potenzial Tag39.795.1,1 1.377.348.904.1,0 1.616.3

ebau 000 00 000 00

Potenzial Unt- - - 1.461.12,9 135.400

ertagebau 00

Moss Lake, ge39.795.1,1 1.377.350.364.1,1 1.751.6

samt 000 00 000 00

Lagerstätte East Coldstream2 (Ressourcenschätzung 2011)

East Coldstre3.516.70,85 96.400 30.533.0,78 763.276

am 00 000

, gesamt

Zusammen, ges43.311.1,08 1.473.780.897.0,98 2.514.8

amt 700 00 000 76

Anmerkungen:

(1) -Quelle: Poirier, S., Patrick, G.A., Richard, P.L., und Palich, J., 2013. Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Moss Lake Project, 43-101 technical report prepared for Moss Lake Gold Mines Ltd. Die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Moss Lake basiert auf einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au für den Tagebau und 2,0 g/t Au für die Untertage-Ressourcen.

(2) -Quelle: McCracken, T., 2011. Technical Report and Resource Estimate on the Osmani Gold Deposit, Coldstream Property, Northwestern Ontario, 43-101 technical report prepared for Foundation Resources Inc. and Alto Ventures Ltd. Die Ressourcenschätzung der Lagerstätte East Coldstream basiert auf einem Cutoff-Gehalt von 0,4 g/t Au.

(3) -Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die oben erwähnten Schätzungen zu den historischen Mineralressourcen als historisch betrachtet werden und als solche auf früheren Daten und Berichten basieren, die von früheren Besitzern erstellt wurden. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen zu klassifizieren und Goldshore behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen. Bevor die historische Schätzung des Goldprojekts Moss Lake als aktuelle Ressource klassifiziert werden kann, sind möglicherweise umfangreiche Datenerhebungen, neue Bohrungen, neue Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass eine der historischen Mineralressourcen, ganz oder teilweise, jemals wirtschaftlich rentabel sein wird. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Selbst wenn sie als aktuelle Ressource klassifiziert werden, gibt es keine Gewissheit darüber, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass vermutete Mineralressourcen in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen aufgewertet werden.

Tabelle 5: Gemeldete historische Produktion aus der Lagerstätte North Coldstream4

Lagerstätte Tonnen Cu %. Au g/tAg Pfund KAu ozAg oz

upfer

Historische 2.700.01,89 0,56 5,59 102.00044.00440.0

Produktion 000 . 0 00

000

Anmerkung::

(4)-Quelle: Schlanka, R., 1969. Copper, Nickel, Lead and Zinc Deposits of Ontario, Mineral Resources Circular No. 12, Ontario Geological Survey, S. 314-316.

Peter Flindell, MAusIMM, MAIG, Vice President - Exploration des Unternehmens, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brett A. Richards

President, Chief Executive Officer und Director

Goldshore Resources Inc.

Tel: +1 604 288 4416 -

Mobil: +1 905 449 1500

E-Mail: brichards@goldshoreresources.com

Web: www.goldshoreresources.com

Facebook: GoldShoreRes | Twitter: GoldShoreRes | LinkedIn: goldshoreres

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss Lake, einschließlich geplanter Bohrungen und metallurgischer Testarbeiten, sowie zu anderen Angelegenheiten, die unter der Überschrift Wichtige strategische Aspekte angeführt sind, zur beabsichtigten Identifizierung erster Ressourcen, zu einer Aktualisierung der historischen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und zu anderen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören u.a.: das Unternehmen könnte von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel benötigen, um seinen Betrieb fortzuführen, die möglicherweise nicht zum richtigen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; die Aktienmärkte haben eine Volatilität erfahren, die oft nicht mit der Leistung von Unternehmen zusammenhängt, und diese Schwankungen können sich ungeachtet der Betriebsleistung des Unternehmens nachteilig auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; und die Auswirkungen von COVID-19.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65470

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65470&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38150N1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.